Culture-Sports

Au moins 2 % du budget de l’État consacrés chaque année à la culture

Le Vietnam consacrera chaque année au moins 2 % de son budget de l’État au développement culturel, conformément à une nouvelle résolution de l’Assemblée nationale prévoyant également des avantages fiscaux et la création de pôles créatifs culturels.

Concert « Vietnam dans mon cœur ». Photo: VNA
Concert « Vietnam dans mon cœur ». Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans la Résolution n°28/2026/QH16 sur le développement de la culture vietnamienne, certifiée par le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, l’Assemblée nationale a décidé que l’État garantirait chaque année des dépenses consacrées à la culture représentant au minimum 2 % du total des dépenses du budget de l’État, avec une augmentation progressive en fonction des besoins de développement afin de mettre en œuvre les orientations et politiques du Parti et de l’État à chaque période.

La mobilisation des ressources sociales en faveur du développement culturel est également encouragée.

La Résolution précise que le 24 novembre de chaque année sera célébré comme la Journée de la culture vietnamienne. Les travailleurs bénéficieront d’un jour de congé rémunéré à cette occasion. Des exemptions ou réductions des frais d’entrée dans les établissements publics culturels et sportifs pourront être appliquées lors de cette journée, conformément aux décisions des autorités compétentes. La population, en particulier les jeunes et les enfants, est encouragée à participer aux activités culturelles organisées lors des grandes fêtes nationales.

Concernant les mécanismes et politiques destinés à attirer les investissements dans le secteur culturel, la Résolution prévoit la création de pôles et de zones industrielles créatives culturelles. Ces espaces, délimités géographiquement, regrouperont organisations, entreprises et particuliers actifs dans les industries culturelles. Ils auront pour vocation de relier les espaces créatifs, la recherche et développement, l’expérimentation, la production, la distribution et la commercialisation de produits et services culturels, tout en soutenant la formation dans les domaines de la culture, des arts, du divertissement et des services culturels. L’objectif est de créer un écosystème culturel et récréatif moderne, fondé sur les hautes technologies et les modèles économiques innovants.

La Résolution prévoit également le développement de complexes créatifs culturels, comprenant des infrastructures et espaces techniques destinés à être exploités ou loués afin de promouvoir les industries culturelles en lien avec les activités commerciales et de services dans les zones urbaines, résidentielles, touristiques ou au sein d’anciennes zones industrielles reconverties.

Les organisations et particuliers investissant dans les pôles et zones industrielles créatives culturelles bénéficieront de politiques facilitant l’accès au foncier et aux sites de production et d’activités, conformément à l’article 7 de la Résolution n°198/2025/QH15 de l’Assemblée nationale sur certains mécanismes et politiques spécifiques de développement du secteur privé.

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Le son des gongs retentit dans une maison longue traditionnelle des Ê Đê. Photo : VNA

Les investisseurs dans les infrastructures numériques, les solutions technologiques de pointe appliquées à la culture ainsi que dans certains secteurs prioritaires des industries culturelles — notamment le tourisme culturel, le cinéma, les arts du spectacle, les beaux-arts et les jeux vidéo en ligne à vocation éducative et de promotion des valeurs culturelles et historiques vietnamiennes — bénéficieront d’avantages fiscaux. Les entreprises culturelles seront exonérées de l’impôt sur les sociétés pendant deux ans et bénéficieront d’une réduction de 50 % durant les quatre années suivantes pour les revenus issus des activités culturelles.

La Résolution prévoit également l’exonération de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés pour les revenus tirés du transfert d’actions, de parts de capital ou de droits d’investissement dans les entreprises opérant dans le domaine culturel.

Les experts et scientifiques travaillant dans les activités culturelles des entreprises bénéficieront, quant à eux, d’une exonération de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pendant deux ans, suivie d’une réduction de 50 % durant les quatre années suivantes sur leurs revenus salariaux.

Cette Résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2026. -VNA

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