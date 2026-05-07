Le dirigeant To Lam fait sonner la cloche à la Bourse nationale d'Inde

New Delhi (VNA) - Poursuivant sa visite d’État en Inde, après avoir achevé ses activités dans la capitale New Delhi, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, ainsi que la haute délégation vietnamienne l’accompagnant, ont quitté New Delhi dans la matinée du 7 mai pour entamer une visite de travail à Mumbai, capitale financière située dans l’État du Maharashtra.

Dès son arrivée à l’aéroport, le dirigeant vietnamien s’est rendu à la Bourse nationale d’Inde. Le président de cette institution, Srinivas Injeti, a prononcé un discours de bienvenue, exprimant son honneur d’accueillir le secrétaire général et président To Lam à Mumbai. Il a souligné que le choix de l’Inde, et en particulier de cette métropole financière, pour une rencontre directe avec la communauté des investisseurs, illustre clairement l’importance croissante des relations de coopération entre l’Inde et le Vietnam.

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Le secrétaire général et président To Lam pose pour une photo commémorative avec le président-directeur général de la Bourse nationale de l'Inde (NSE) au siège de la NSE. Photo : VNA.

Le président de la Bourse s’est dit convaincu que les entreprises vietnamiennes susciteront un intérêt soutenu de la part des investisseurs indiens. Il a rappelé que l’Inde et le Vietnam figurent parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde, portées par une population jeune, une orientation vers l’innovation et une dynamique forte dans les secteurs de la production et de la technologie. Selon lui, le commerce bilatéral, déjà supérieur à 16 milliards de dollars, continue de croître de manière stable, mais la prochaine étape du partenariat reposera de plus en plus sur les flux de capitaux. Il a qualifié cette évolution de jalon important pour le Vietnam.

Selon Srinivas Injeti, la Bourse nationale d'Inde s'impose aujourd'hui comme le plus grand marché de produits dérivés au monde en termes de volume de transactions quotidiennes. Elle affiche une capitalisation boursière totale d'environ 5000 milliards de dollars américains et rassemble plus de 130 millions d'investisseurs.

À l’approche du 10e anniversaire du partenariat stratégique global entre les deux pays en 2026, il a exprimé l’espoir que cette visite marque un tournant, faisant évoluer les relations bilatérales d’une coopération diplomatique vers un partenariat concret dans les domaines des marchés financiers, des capitaux et des entreprises. La Bourse nationale d’Inde s’est déclarée prête à accompagner le développement du marché vietnamien des capitaux et à accueillir les entreprises vietnamiennes venues sonder les opportunités de financement.

À cette occasion, Srinivas Injeti a invité le secrétaire général et président To Lam à effectuer le rituel symbolique de la sonnerie de la cloche marquant l’ouverture des échanges à la Bourse nationale d’Inde. Le dirigeant vietnamien a ensuite visité la salle des opérations de négociation, la salle des technologies boursières ainsi que le centre de cybersécurité de cette institution financière de premier plan.- VNA

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