Économie

Vietjet reconnue comme la marque aérienne affichant la plus forte croissance mondiale

La coopération entre Airport NEO et Air India marque une nouvelle étape dans l’intégration internationale de l’écosystème aérien de Vietjet, au moment où la compagnie vietnamienne s’impose comme la marque aérienne à la croissance la plus rapide au monde en 2026. Grâce à des services au sol répondant aux standards internationaux les plus stricts, Airport NEO affirme son ambition de devenir un acteur majeur du secteur aéronautique régional et mondial.

La société de services au sol Airport NEO Ground Services a assuré avec succès l’assistance au sol du premier vol international régulier d’Air India à destination de Hanoï, à l’aéroport international de Noi Bai, le 1er mai. Photo: Vietjet
La société de services au sol Airport NEO Ground Services a assuré avec succès l’assistance au sol du premier vol international régulier d’Air India à destination de Hanoï, à l’aéroport international de Noi Bai, le 1er mai. Photo: Vietjet

Hanoï (VNA) - La société de services au sol Airport NEO Ground Services, issue du Centre d’exploitation des services au sol de Vietjet (VJGS), a assuré avec succès l’assistance au sol du premier vol international régulier d’Air India à destination de Hanoï, à l’aéroport international de Noi Bai, le 1er mai.

Cet événement intervient dans un contexte où la valeur de la marque de Vietjet a doublé, faisant de la compagnie aérienne celle dont la croissance de la valeur de marque est la plus rapide au monde en 2026.

​Airport NEO fournit à Air India un ensemble complet de services d’assistance au sol pour les vols à destination et au départ de Hanoï, conformément à des normes strictes de sûreté et de sécurité, à des procédures opérationnelles alignées sur les standards internationaux ainsi qu’à des exigences élevées de qualité de service.

​Créée en 2020 sous le nom de VJGS, Airport NEO propose aujourd’hui un écosystème intégré de services comprenant l’assistance aux passagers, les services au sol pour les aéronefs, les opérations piste, le contrôle du chargement, l’approvisionnement de services à bord, le nettoyage des cabines, les services techniques sur les aires de stationnement ainsi que les services commerciaux en terminal. Grâce à des infrastructures modernes et à une équipe professionnelle qualifiée, l’entreprise assure une gestion autonome efficace des vols de Vietjet, renforçant ainsi le contrôle opérationnel, la sécurité, la qualité de service et la ponctualité.

Le succès de la coopération avec Air India confirme la capacité d’Airport NEO à répondre aux standards internationaux les plus exigeants du secteur aérien mondial.

Dans les années à venir, Airport NEO prévoit de poursuivre ses investissements dans les infrastructures, les équipements et les ressources humaines afin de fournir des services fiables aux compagnies aériennes vietnamiennes et internationales. Airport NEO contribue également à compléter la chaîne de produits et services aéronautiques dans la stratégie globale du groupe Vietjet.

​Parallèlement à cette avancée, Vietjet a été reconnue comme la compagnie aérienne affichant la plus forte croissance de marque au monde en 2026, avec une valeur atteignant 906 millions de dollars, soit une hausse de 117%, selon le rapport Airlines 50 2026 de Brand Finance. Cette croissance est portée par une expansion remarquable sur des marchés internationaux clés tels que l’Australie, l’Inde, le Japon, la République de Corée, l’Indonésie, le Kazakhstan…, un coefficient de remplissage maintenu au-dessus de 86%, ainsi que des revenus auxiliaires représentant plus de 41% du chiffre d’affaires total. Vietjet s’impose ainsi avec force, aux côtés des plus grandes marques aériennes mondiales. -VNA

#Vietjet Air
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