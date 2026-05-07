Économie

Le Vietnam accueillera une série d'événements internationaux sur l'approvisionnement en septembre

Le salon Vietnam International Sourcing 2026 (VIS 2026) se tiendra du 3 au 5 septembre au Centre des expositions et des congrès de Saigon, à Hô Chi Minh-Ville.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé l'organisation du salon Vietnam International Sourcing 2026 (VIS 2026), du 3 au 5 septembre à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé l'organisation du salon Vietnam International Sourcing 2026 (VIS 2026), du 3 au 5 septembre à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé l'organisation du salon Vietnam International Sourcing 2026 (VIS 2026), un important programme de promotion commerciale visant à renforcer le rôle du pays dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Conformément à la décision ministérielle du 5 mai, cette série d'événements se tiendra du 3 au 5 septembre au Centre des expositions et des congrès de Saigon, à Hô Chi Minh-Ville.

VIS 2026 est l'une des principales initiatives de promotion commerciale du Vietnam cette année. Ce programme vise à dynamiser la coopération commerciale et les investissements, tout en soutenant la transition vers des chaînes d'approvisionnement durables dans un contexte d'incertitudes économiques mondiales. Il a pour objectif de renforcer les liens entre les entreprises vietnamiennes et les distributeurs, importateurs et partenaires commerciaux internationaux, afin d'aider les entreprises nationales à s'intégrer davantage aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

L'événement comprendra un forum sur l'exportation, des séminaires sur la production verte et les exportations durables, ainsi que des conférences sur les produits agricoles, l'alimentation et les biens de consommation. Des discussions sur la diversification des marchés par le biais du commerce électronique et de l'application des technologies numériques à la distribution internationale sont également prévues.

L'un des points forts de l'événement sera l'exposition et les activités de réseautage interentreprises (B2B) entre les entreprises vietnamiennes et les délégations d'acheteurs internationaux. Les organisateurs espèrent que ces sessions offriront aux entreprises des opportunités de nouer des partenariats, de signer des contrats et de développer leurs marchés d'exportation.

Le programme vise également à renforcer la connectivité entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement des exportations vietnamiennes, notamment les fournisseurs de matières premières, les fabricants, les exportateurs, les investisseurs, les prestataires logistiques, les banques et les organismes de gestion de la qualité, afin de construire un écosystème plus intégré pour une croissance durable des exportations.

VIS 2026 devrait aider les entreprises vietnamiennes à s'impliquer plus directement dans les réseaux mondiaux de production et de distribution, tout en encourageant l'investissement dans la modernisation des chaînes de production, des technologies et des processus de fabrication afin d'améliorer la qualité des produits et la valeur ajoutée.

L'Agence du développement des marchés étrangers du ministère de l'Industrie et du Commerce a été désignée comme chef de file de l'organisation, en coordination avec les autres services du ministère et les agences compétentes.

Le ministère a également demandé aux agences compétentes, aux bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger et aux organisations apparentées de collaborer étroitement pour assurer le succès de l'événement. -VNA

#Vietnam International Sourcing 2026
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