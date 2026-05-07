Économie

Le secteur privé, moteur clé de la croissance vietnamienne, selon une experte de la diaspora

S’exprimant auprès de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au sujet de la mise en œuvre de la Résolution n°68-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du secteur privé, Vu Thi Thu Hoan a estimé que cette orientation marque un tournant majeur, plaçant désormais le secteur privé au cœur de la stratégie de développement du Vietnam.

Le défi du Vietnam ne réside pas uniquement dans la création d’emplois, mais dans la capacité à générer des emplois permettant aux travailleurs de développer leurs compétences, d’accroître leur productivité et d’évoluer vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée. Photo: VNA
Le défi du Vietnam ne réside pas uniquement dans la création d’emplois, mais dans la capacité à générer des emplois permettant aux travailleurs de développer leurs compétences, d’accroître leur productivité et d’évoluer vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée. Photo: VNA

Ottawa (VNA) – La reconnaissance du secteur privé comme l’un des principaux moteurs de l’économie envoie un signal très positif aux entreprises ainsi qu’aux Vietnamiens de l’étranger, selon Vu Thi Thu Hoan, directrice chez Citibank Canada (groupe Citigroup).

S’exprimant auprès de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au sujet de la mise en œuvre de la Résolution n°68-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du secteur privé, Vu Thi Thu Hoan a estimé que cette orientation marque un tournant majeur, plaçant désormais le secteur privé au cœur de la stratégie de développement du Vietnam.

Elle a noté que les communautés vietnamiennes de l'étranger, y compris celles du Canada, constatent de plus en plus d'évolutions positives dans l’environnement des affaires vietnamien. Les barrières à l'entrée sur le marché ont été progressivement levées, tandis que de nombreux secteurs d'activité soumis à des conditions particulières ont été simplifiés, créant ainsi davantage d'opportunités pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les jeunes entreprises.

La responsable a également mis en avant les progrès réalisés en matière de transformation numérique des procédures administratives, précisant que l’extension des services publics en ligne permet désormais aux Vietnamiens de l’étranger d’effectuer certaines démarches à distance, réduisant ainsi la nécessité de retourner au pays. Ces réformes ont contribué à renforcer la confiance des investisseurs, grâce à la réduction des délais et des coûts d’accès au marché. Selon elle, de plus en plus de Vietnamiens au Canada s’intéressent aux opportunités d’investissement et de coopération commerciale dans leur pays d’origine, apportant non seulement des capitaux, mais aussi une expertise et des réseaux professionnels internationaux.

Pour l'avenir, elle a indiqué que le secteur privé devrait jouer trois rôles clés. Premièrement, il devrait devenir un moteur d'innovation. S'appuyant sur l'expérience canadienne, Vu Thi Thu Hoan a affirmé que de nombreuses avancées majeures proviennent d'entreprises privées, des start-ups technologiques de Toronto aux entreprises agricoles de haute technologie de l'Ontario.

Le Vietnam dispose déjà d'une main-d'œuvre d'ingénieurs jeune, dynamique et compétente et pourrait développer des entreprises technologiques compétitives à l'échelle mondiale s'il bénéficiait de ressources suffisantes et de conditions favorables. Deuxièmement, le secteur privé peut renforcer les liens entre le Vietnam et les réseaux de la diaspora vietnamienne à travers le monde.

Vu Thi Thu Hoan a souligné que la communauté vietnamienne au Canada apporte non seulement des ressources financières, mais aussi une expertise en gestion de niveau international, une connaissance approfondie des marchés locaux et un vaste réseau de relations d’affaires, autant d’atouts pour améliorer la gouvernance des entreprises vietnamiennes et renforcer leur intégration aux chaînes de valeur mondiales.

Troisièmement, le secteur privé doit contribuer à la création d’emplois de qualité. Elle a rappelé que le défi du Vietnam ne réside pas uniquement dans la création d’emplois, mais dans la capacité à générer des emplois permettant aux travailleurs de développer leurs compétences, d’accroître leur productivité et d’évoluer vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée.

Forte de son expérience au Canada, Vu Thi Thu Hoan a suggéré au Vietnam de poursuivre l'amélioration de son environnement d'investissement, notamment en termes de stabilité, de transparence et de prévisibilité des politiques.

Elle a également proposé de développer un écosystème financier plus diversifié pour les PME, grâce à des fonds de capital-risque, des marchés de capitaux dédiés aux PME et des mécanismes de garantie de crédit. Concernant la réforme administrative, elle a estimé qu’elle devrait aller au-delà de la simple simplification des procédures pour repenser les systèmes en fonction des besoins réels des entreprises.

Enfin, afin de mieux mobiliser les ressources de la diaspora vietnamienne, elle a proposé de simplifier l’accès aux fonds d’investissement nationaux, de mettre en place des plateformes de mise en relation soutenues par l’État et de reconnaître les qualifications et expériences internationales, afin de permettre aux Vietnamiens de l’étranger de participer davantage à la gouvernance des entreprises et à l’élaboration des politiques publiques.-VNA

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