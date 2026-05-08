Économie

Tây Ninh priorise l'attraction des investissements dans 49 projets de parcs industriels

Tây Ninh ambitionne d’attirer davantage d’investissements dans les industries de pointe, les industries connexes, la transformation numérique, l’intelligence artificielle, la production de semi-conducteurs, l’agriculture de haute technologie et les énergies renouvelables.

Les parcs industriels de Tây Ninh envisage d'attirer les investissements dans les industries de haute technologie, modernes et respectueuses de l'environnement. Photo: VNA
Les parcs industriels de Tây Ninh envisage d'attirer les investissements dans les industries de haute technologie, modernes et respectueuses de l'environnement. Photo: VNA

Tây Ninh (VNA) – Le Comité populaire de la province de Tây Ninh (Sud) vient d’approuver une liste de 49 projets de parcs industriels d’une superficie totale de 16.000 hectares prioritaires pour l’investissement domestique et étranger pour la période 2026-2030.

Cette intiative vise à concrétiser le plan de développement industriel, de créer un environnement propice aux investissements et à promouvoir la croissance économique de la province dans la nouvelle période.

La liste des projets est basée sur la décision n°2968/QD-UBND du Comité populaire provincial en date du 26 février 2026 portant approbation de l’ajustement de la planification provinciale pour la période 2021-2030 avec une vision à l’horizon 2050, et sur la décision n°1126/QD-TTg du Premier ministre en date du 11 juin 2025 approuvant le plan général de construction de la zone économique du poste-frontière de Môc Bài jusqu’en 2045, a indiqué Vo Anh Linh, chef adjointe de l’ Autorité de la zone économique de Tây Ninh.

Cette année, Tây Ninh priorise l’attraction des investissements dans 21 projets de parcs industriels couvrant une superficie totale d’environ 7.150 hectares. Ces projets sont concentrés dans des zones présentant des atouts pour le développement industriel, la logistique et le commerce frontalier, telles que Tam Vu, Thanh Loi, Thành Duc, Câu Khoi, Thu Thua, Tân Lân, Vam Co et la zone économique du poste-frontière de Môc Bài.

Parmi ces projets figurent ceux d’une superficie de 400 à 500 hectares, notamment les parcs industriels de Thanh Loi 1, Thành Duc 1, Câu Khoi (phase 1), Thành Thành Công (extension) et Thu Thua 1.

Au sein de la zone économique du poste-frontière de Môc Bài, la province prévoit de développer des parcs industriels, urbains et de services dans les communes de Cua Dông, Phuoc Chi et Bên Câu afin de tirer parti des atouts liés à la position du poste-frontière de Môc Bài, à la connectivité logistique et aux échanges commerciaux avec le Cambodge.

Entre 2026 et 2030, la province continuera d’attirer les investissements dans 28 projets de parcs industriels d’une superficie totale de plus de 8.800 hectares, dont les parcs industriels de Thành Duc 2, Thành Duc 3, Bên Cui, Tân Long 1 et Tân Long 2, chacun d’une superficie de 500 hectares; le parc industriel de Thuân Dao 2 de 461 hectares ; et le parc industriel de Duc Huê 2 d’environ 450 hectares. Le parc industriel de An Ninh Dông est le plus vaste sur une superficie de 525 hectares.

Selon l’Autorité de la zone économique de Tây Ninh, l’élaboration d’une liste de projets prioritaires vise à concrétiser l’orientation du développement industriel de la province, tout en créant une base pour la mise en œuvre d’une planification détaillée, la préparation des infrastructures techniques, la sélection des investisseurs et l’attraction d’entreprises secondaires.

L’expansion du fonds foncier industriel devrait créer une nouvelle dynamique de développement pour Tây Ninh après la fusion administrative avec la province de Long An en 2025 dans un contexte d’accélération des réformes des procédures administratives locales, de développement des infrastructures de transport régionales et d’attraction des investissements dans les secteurs de la transformation, de la fabrication, de la logistique et des industries de haute technologie.

En 2025, le PIB régional de la province a progressé de 9,52 %, la plaçant parmi les localités à forte croissance du pays. Son économie a continué d’évoluer vers l’industrialisation, la croissance étant tirée par l’industrie et la construction.

Tây Ninh ambitionne d’attirer davantage d’investissements dans les industries de pointe, les industries connexes, la transformation numérique, l’intelligence artificielle, la production de semi-conducteurs, l’agriculture de haute technologie et les énergies renouvelables.

La province compte actuellement plus de 2.000 projets d’investissement direct étranger (IDE), pour un capital total enregistré de près de 25 milliards de dollars. Le Japon se classe au quatrième rang des investisseurs étrangers, avec 176 projets d’une valeur supérieure à 1,26 milliard de dollars. - VNA

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