Da Nang célèbre sa richesse culinaire avec le Food Tour 2026

Da Nang (VNA) – Le festival « Da Nang Food Tour 2026 » proposera une large palette d’activités offrant des expériences culinaires, culturelles et touristiques uniques, contribuant ainsi à promouvoir la marque touristique et gastronomique locale.



L’information a été annoncée lors d’un point presse tenu dans l’après-midi du 7 mai par le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Da Nang (Centre).



S’exprimant lors de l’événement, la vice-présidente du Comité populaire municipal, Nguyen Thi Anh Thi, a indiqué que, durant les premiers mois de 2026, la situation socio-économique locale avait maintenu une dynamique de croissance positive, le tourisme ayant joué un rôle moteur. Au cours des quatre premiers mois, les établissements d’hébergement ont accueilli près de 6 millions de visiteurs, soit une hausse de 19,2 % par rapport à la même période en 2025. Le nombre de touristes internationaux a atteint environ 3,4 millions d’arrivées, en progression de 24,9 %.



En particulier, pendant les congés de la Fête commémorative des rois Hung, du 30 avril et du 1er mai, Da Nang a figuré parmi les localités enregistrant la fréquentation et les recettes touristiques les plus élevées du pays. La ville a accueilli 1,46 million de visiteurs, marquant une hausse de près de 35 % en glissement annuel, avec des revenus estimés à 5.700 milliards de dôngs.



Da Nang Food Tour 2026 se déroulera du 20 au 24 mai au parc Bien Dong, sur la place de Tam Thanh ainsi que dans plusieurs autres sites de la ville. Cette édition se distingue par une envergure élargie, avec plus de 100 stands, 70 échoppes de street food et de nombreuses activités artistiques.



Le temps fort de l’événement sera le défilé « Saveurs de Da Nang », prévu dans l’après-midi du 20 mai le long de la plage Pham Van Dong, recréant l’ambiance de la cuisine de rue et de la culture du Centre. La cérémonie d’ouverture officielle aura lieu dans la soirée du 21 mai au parc Bien Dong, avec un programme artistique mêlant spectacles et démonstrations culinaires.



Dans le cadre de ce festival, les visiteurs pourront découvrir plusieurs espaces thématiques attrayants tels que « Quintessence culinaire de la région de Quang », la zone de check-in « Couleurs de la région de Quang », le « Beer Fest Night » ainsi qu’un grand concert réunissant des artistes renommés.



Parallèlement, la ville a présenté la série de circuits de découverte gastronomique soigneusement conçus à travers Da Nang, Hoi An, Dien Ban, Tam Ky et Dai Loc, afin de développer des produits touristiques étroitement liés à la culture locale et au patrimoine régional.



Enfin, le comité d’organisation a précisé que cette édition renforcerait l’application des technologies numériques dans la promotion et l’expérience touristiques. L’événement entend également intensifier la coopération avec les entreprises afin d’améliorer la qualité des services, dans la perspective de faire de Da Nang une destination gastronomique de premier plan en Asie du Sud-Est. -VNA