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À Hanoi, l’automne aux couleurs des arts de la scène

Le festival mettra en lumière des œuvres reflétant la richesse culturelle et historique de Hanoi, de son peuple et de son identité, avec des productions exceptionnelles dans un large éventail de genres théâtraux, notamment le cheo (théâtre populaire), le cai luong (théâtre rénové), le théâtre, les comédies musicales, le cirque, le théâtre de marionnettes et le tuông (théâtre classique).

La pièce «Thi Mâu voyage à travers le temps». Photo : hanoi.gov.vn
La pièce «Thi Mâu voyage à travers le temps». Photo : hanoi.gov.vn

Hanoi (VNA) – Hanoi se prépare à lever le rideau sur une grande célébration des arts du spectacle l’année prochaine, alors que des troupes de théâtre professionnelles de tout le pays se réuniront pour le Festival de théâtre élargi de Hanoi 2026, un événement culturel et artistique majeur pour célébrer plusieurs dates importantes de la capitale.

Le Comité populaire de Hanoi a récemment annoncé les préparatifs du festival, qui se déroulera du 3 au 13 septembre dans différents lieux de la capitale, notamment le Palais culturel de l’amitié de Hanoi, l’Opéra Hô Guom et les théâtres Công Nhân, Dai Nam et Hông Hà.

Cet événement commémorera le 72e anniversaire de la libération de la capitale et rendra hommage au parcours de construction, de rénovation et de développement de la ville au cours des sept dernières décennies et au patrimoine culturel et artistique exceptionnel de Hanoi. Il offrira également aux troupes artistiques un espace d’échange et de présentation de spectacles de grande qualité.

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Une représentation du Théâtre de chèo de Hanoi au Festival de théâtre de Hanoi 2024. Photo : hanoimoi.vn

Le festival mettra en lumière des œuvres reflétant la richesse culturelle et historique de Hanoi, de son peuple et de son identité, avec des productions exceptionnelles dans un large éventail de genres théâtraux, notamment le cheo (théâtre populaire), le cai luong (théâtre rénové), le théâtre, les comédies musicales, le cirque, le théâtre de marionnettes et le tuông (théâtre classique).

Parmi les participants figureront des théâtres professionnels publics et privés, ainsi que des établissements d’enseignement supérieur spécialisés dans les arts du spectacle de tout le pays.

Le comité d’organisation décernera des médailles d’or et d’argent ainsi que d’autres prix aux productions, acteurs et équipes créatives les plus remarquables. – VNA

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#Festival de théâtre élargi de Hanoi
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