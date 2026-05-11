Le Vietnam et l'Irlande souhaitent renforcer leur coopération

Hanoï (VNA) - La récente visite de travail de l'ambassadeur du Vietnam en Irlande, Pham Toan Thang, à Cork, a mis en lumière les efforts déployés pour consolider les fondements institutionnels et développer la coopération Vietnam-Irlande dans les domaines du commerce, de l'éducation, de la technologie et des échanges humains.



Cork, deuxième ville d'Irlande et centre économique dynamique, abrite de grandes multinationales telles qu'Apple, Pfizer, Qualcomm et Dell.



Cette visite intervient à un moment opportun, le Vietnam et l'Irlande célébrant cette année le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, qui marque également l'ouverture officielle de l'ambassade du Vietnam en Irlande. L'établissement d'une ambassade permanente devrait permettre de consolider le cadre institutionnel et de concrétiser la bonne volonté et les visions stratégiques partagées.



Les autorités de Cork ont salué l'ouverture de l'ambassade, y voyant un facteur de motivation important pour le développement des relations bilatérales.



La maire adjointe de Cork, Margaret McDonnell, a salué le choix de Cork par Pham Toan Thang pour sa première visite de travail depuis sa prise de fonctions, et a exprimé son soutien aux propositions visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'économie, des sciences et technologies, de l'éducation et de la recherche, de la culture et des échanges humains.



Le diplomate vietnamien a mis en avant les atouts du Vietnam pour ses partenaires internationaux, notamment un marché intérieur de plus de 100 millions de consommateurs, l'accès au marché de l'ASEAN qui compte plus de 650 millions de consommateurs, et sa participation à 19 accords de libre-échange avec la plupart des grandes économies mondiales.



Ces atouts, conjugués à la force du Vietnam dans l'agriculture et ses exportations de produits agroforestiers et halieutiques, ont été chaleureusement accueillis par la Chambre de commerce de Cork, qui s'est engagée à soutenir les échanges commerciaux et à promouvoir les partenariats entre les entreprises des deux pays.



Si l'économie est le moteur de la vie, l'éducation et la science en constituent la pierre angulaire. L’University College Cork (UCC), l’une des universités les plus prestigieuses au monde, est réputée pour son excellence dans les domaines du commerce, des technologies, de la médecine, du développement durable et des sciences de l’alimentation. Elle accueille actuellement une centaine d’étudiants vietnamiens. L’UCC a établi des partenariats avec l’Université nationale du Vietnam à Hanoï et l’Université nationale d’agriculture du Vietnam dans le cadre du programme d’aide publique au développement du gouvernement irlandais.



Le diplomate vietnamien Pham Toan Thang a exprimé l’espoir que la coopération universitaire continue de s’étendre aux secteurs où le Vietnam connaît une demande croissante, notamment l’agriculture de pointe, les technologies biomédicales, l’intelligence artificielle et l’informatique.



Lors d’une rencontre avec des intellectuels et des étudiants vietnamiens à Cork, le diplomate a souligné l’importance accordée par le Vietnam aux sciences, aux technologies, à l’innovation et à la transformation numérique dans le cadre des récentes stratégies nationales de développement. Il a réaffirmé l’objectif à long terme du pays : devenir une nation développée à revenu élevé d’ici 2045, la science, les technologies et l’innovation étant des moteurs de croissance essentiels.



Sa visite a également été l’occasion de rencontrer des familles irlandaises ayant adopté des enfants vietnamiens. Pham Toan Thang a salué leurs efforts pour préserver la langue et les traditions culturelles vietnamiennes, tout en aidant les enfants à maintenir des liens avec leurs racines. -VNA