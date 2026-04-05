Vietnam-Irlande : trois décennies de coopération en essor

Hanoï (VNA) – Le 5 avril 2026 marque le 30e anniversaire de l’établissement officiel des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Irlande. Après trois décennies de liens étroits, les relations d’amitié et de coopération multiforme entre les deux pays ont connu une évolution remarquable, faisant du Vietnam et de l’Irlande des partenaires de plus en plus efficaces et concrets.



Le Vietnam et l’Irlande partagent de nombreuses similitudes sur les plans historique et culturel. Ces points communs constituent une base favorable pour renforcer la compréhension mutuelle et rapprocher davantage les deux pays et leurs peuples.



Les relations diplomatiques au niveau des ambassades ont été établies le 5 avril 1996. Depuis lors, les dirigeants des deux pays ont effectué régulièrement des visites officielles réciproques afin de renforcer la coopération politique et diplomatique, ainsi que de promouvoir les autres domaines de coopération. La visite d’État en Irlande du secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam, en octobre 2024, a constitué la première visite d’État d’un chef de l’État vietnamien en Irlande depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1996. À cette occasion, les deux parties ont publié une déclaration commune sur le renforcement du partenariat entre le Vietnam et l’Irlande, définissant les grandes orientations de coopération dans les domaines politique et diplomatique, de la sécurité, de l’éducation et de la formation, du commerce, de l’investissement, de la coopération au développement et d’autres secteurs prometteurs, avec un accent particulier sur l’éducation, l’agriculture, le développement socio-économique dans les zones reculées ainsi que le traitement des conséquences des bombes et mines.

Cérémonie d'inauguration de l'ambassade du Vietnam en Irlande. Photo : baoquocte.vn



Plus récemment, lors des consultations politiques au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères tenues le 26 mars 2026 à Dublin, les deux parties ont convenu de collaborer étroitement afin de promouvoir les échanges de délégations de haut niveau, de valoriser le cadre du partenariat stratégique sectoriel dans l’enseignement supérieur et de mieux exploiter le mécanisme de consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères, afin d’assurer la mise en œuvre effective des accords conclus et de stimuler la coopération dans des domaines concrets.



La coopération économique, commerciale ainsi que dans l’éducation et la formation constitue aujourd’hui l’un des points forts des relations bilatérales, avec encore un important potentiel de développement dans les années à venir.



L’Irlande est actuellement un partenaire commercial majeur du Vietnam sur le marché de l’Union européenne, avec un commerce bilatéral atteignant 3,5 milliards de dollars en 2024 et près de 4,1 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 14 % par rapport à l’année précédente. Les deux pays ambitionnent de porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 5 milliards de dollars en 2026. En matière d’investissement, l’Irlande recensait, à fin février 2026, 46 projets au Vietnam, totalisant 63,14 millions de dollars de capitaux enregistrés, soit le 56e rang parmi les 153 pays et territoires ayant des investissements dans le pays.



Outre l’économie, le commerce et l’investissement, l’éducation et la formation occupent une place importante. Depuis 2007, l’Irlande a accordé plus de 360 bourses complètes à des étudiants vietnamiens. Les études autofinancées en Irlande attirent également de plus en plus d’étudiants, grâce à un environnement sûr et à une formation de qualité aux normes européennes.



La coopération dans plusieurs secteurs clés, dont la santé, l’agriculture et les technologies, se renforce. Pour 2023-2027, l’Irlande privilégie notamment l’agriculture, l’éducation et la pharmacie, tout en stimulant le commerce via l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA). Par ailleurs, le nombre de touristes irlandais au Vietnam a triplé en deux ans, atteignant 75.000 en 2025.



Un autre jalon important de cette année marquant les 30 ans des relations Vietnam-Irlande (5 avril 1996 – 5 avril 2026) a été l’inauguration de l’ambassade du Vietnam à Dublin, le 26 mars 2026.



Lors de cette cérémonie, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a souligné que l’ouverture de l’ambassade du Vietnam en Irlande ouvrait non seulement une nouvelle phase de développement, mais témoignait également de l’engagement fort du Vietnam à promouvoir une coopération globale avec l’Irlande dans les domaines politique, commercial, éducatif, scientifique, technologique, culturel et des échanges entre les peuples.



L’ouverture de l’ambassade du Vietnam à Dublin devrait également insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales.



Fortes d’une base solide fondée sur des similitudes historiques, une convergence de vues sur le multilatéralisme et des liens humains étroits tissés au cours des trois dernières décennies, les relations Vietnam-Irlande devraient continuer à se développer, au service de la paix, de la stabilité et de la prospérité partagée des régions de l’ASEAN et de l’Union européenne. -VNA