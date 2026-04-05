Le président de l’Assemblée nationale rend visite à l’archidiocèse de Hanoï pour Pâques

Hanoï (VNA) – À l’occasion de Pâques 2026, dans la matinée du 5 avril, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s’est rendu à l’archidiocèse de Hanoï pour adresser ses vœux.



Au nom des dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man a adressé ses vœux de paix, de santé et de grâce divine à l’archevêque de Hanoï, Vu Van Thien, ainsi qu’aux évêques, prêtres, religieux et fidèles de l’archidiocèse de Hanoï.



Passant en revue les acquis marquants du pays ces derniers temps, le président de l’Assemblée nationale a souligné que, malgré de nombreuses difficultés, le Vietnam avait enregistré des résultats encourageants, avec une économie estimée à 514 milliards de dollars, se classant au 32e rang mondial. Il a affirmé que ces résultats avaient été rendus possibles grâce à la contribution de l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple, y compris celle active des évêques, prêtres, religieux et fidèles catholiques.



Il a souligné que le Parti et l’État appréciaient hautement les contributions des catholiques dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’édification de la Nouvelle Ruralité, de l’action sociale et caritative, de la protection de l’ordre public, de l’environnement et de la prévention des fléaux sociaux. Il a notamment souligné que, lors des récentes élections, plus de 7,8 millions de catholiques à travers le pays avaient activement participé au scrutin, avec l’élection de deux prêtres à l’Assemblée nationale et de douze autres aux Conseils populaires provinciaux.



La première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale s’ouvrira le 6 avril. Lors de cette session, l’Assemblée nationale examinera le projet de Loi modifiée sur les croyances et les religions. L’un des principaux objectifs est de créer des conditions favorables aux activités religieuses dans le respect de la législation vietnamienne, tout en valorisant les valeurs culturelles et les ressources religieuses au service de l’édification et du développement durable du pays.

Photo: VNA

Tran Thanh Man a indiqué que les dirigeants vietnamiens avaient adressé une invitation au pape Léon XIV pour une visite officielle au Vietnam, soulignant qu’il s’agissait d’un geste de bonne volonté de la part du Vietnam, répondant également au souhait de toute l’Église catholique vietnamienne.



Le président de l’Assemblée nationale a souhaité que l’archevêque Vu Van Thien et la Conférence des évêques catholiques du Vietnam (Catholic Bishops' Conference of Vietnam - CBCV) continuent d’orienter les catholiques vietnamiens afin qu’ils accompagnent la nation et contribuent activement au développement du pays ainsi qu’aux relations entre le Vietnam et le Vatican.



L’archevêque Vu Van Thien a remercié le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man pour cette visite et ses vœux à l’occasion de Pâques.



Soulignant les contributions des catholiques dans divers domaines, il a également remercié les autorités à tous les niveaux d’avoir toujours créé des conditions favorables aux activités de l’archidiocèse de Hanoï. Il a affirmé que les catholiques continueraient à contribuer au processus d’édification et de développement du pays. -VNA