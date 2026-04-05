Le président de l’AN insiste sur les préparatifs de la première session de la 16e législature

Hanoï (VNA) – Le 5 avril au matin à Hanoï, Tran Thanh Man, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale (AN) et président de l’Assemblée nationale, a présidé une réunion de la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale. Les travaux ont réuni les responsables des groupes du Parti des délégations de députés des provinces et villes, à la veille de la première session de la 16e législature.



La première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale s’ouvrira le matin du 6 avril 2026 à Hanoï.

Panorama de la réunion. Photo: VNA



Le président de l’Assemblée nationale a indiqué que cette première session examinerait et déciderait de nombreux contenus très importants. L’Assemblée nationale devra se prononcer sur les nominations aux postes de direction de haut niveau de l’appareil d’État, l’adoption de huit projets de loi et d’un projet de résolution à portée normative, ainsi que sur les grands plans du pays en matière de développement socio-économique, de défense, de sécurité, de finances publiques, d’investissement public et de gestion de la dette pour les cinq prochaines années.



Le président de l’Assemblée nationale a demandé aux dirigeants des groupes du Parti des délégations de députés des villes et provinces de renforcer la coordination étroite avec les organes concernés, et de diriger efficacement les préparatifs afin d’assurer le succès de la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale, en créant un nouvel élan et une nouvelle confiance pour la nouvelle législature. -VNA