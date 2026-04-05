Politique

Le président de l’AN insiste sur les préparatifs de la première session de la 16e législature

La première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale s’ouvrira le matin du 6 avril 2026 à Hanoï.

Tran Thanh Man, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale (AN) et président de l’Assemblée nationale, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA
Tran Thanh Man, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale (AN) et président de l’Assemblée nationale, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 5 avril au matin à Hanoï, Tran Thanh Man, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale (AN) et président de l’Assemblée nationale, a présidé une réunion de la permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale. Les travaux ont réuni les responsables des groupes du Parti des délégations de députés des provinces et villes, à la veille de la première session de la 16e législature.

La première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale s’ouvrira le matin du 6 avril 2026 à Hanoï.

vnanet-hoi.jpg
Panorama de la réunion. Photo: VNA


Le président de l’Assemblée nationale a indiqué que cette première session examinerait et déciderait de nombreux contenus très importants. L’Assemblée nationale devra se prononcer sur les nominations aux postes de direction de haut niveau de l’appareil d’État, l’adoption de huit projets de loi et d’un projet de résolution à portée normative, ainsi que sur les grands plans du pays en matière de développement socio-économique, de défense, de sécurité, de finances publiques, d’investissement public et de gestion de la dette pour les cinq prochaines années.

Le président de l’Assemblée nationale a demandé aux dirigeants des groupes du Parti des délégations de députés des villes et provinces de renforcer la coordination étroite avec les organes concernés, et de diriger efficacement les préparatifs afin d’assurer le succès de la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale, en créant un nouvel élan et une nouvelle confiance pour la nouvelle législature. -VNA

#Tran Thanh Man #Assemblée nationale du Vietnam #16e législature #première session de l’Assemblée nationale
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Émulation patriotique

Voir plus

Entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, et le président irlandais, Michael Higgins, à Dublin, le 2 octobre 2024. Photo : VNA

Vietnam-Irlande : trois décennies de coopération en essor

Après trois décennies de liens étroits, les relations d’amitié et de coopération multiforme entre le Vietnam et l'Irlande ont connu une évolution remarquable, faisant du Vietnam et de l’Irlande des partenaires de plus en plus efficaces et concrets.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) reçoit l'ambassadeur du Koweït au Vietnam, Yousef Ashour Al-Sabbagh. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur du Koweït

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que le Vietnam et le Koweït se coordonnent étroitement pour concrétiser les contenus convenus, notamment en garantissant la sécurité des citoyens vietnamiens au Koweït et en mettant en œuvre le Plan d'action pour la période 2026-2030 vers une diversification des domaines de coopération.

La conférence de presse consacrée au programme prévisionnel de la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale, tenue le 3 avril à Hanoï. Photo : VNA

La première session de la 16e AN, un cap stratégique pour le nouveau mandat

La première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature, prévue ce mois à Hanoï, marque le lancement officiel du nouveau mandat quinquennal. Elle définira les grandes orientations institutionnelles, économiques et législatives, tout en procédant à d’importantes décisions en matière d’organisation de l’appareil d’État et de nomination des hauts dirigeants.

Le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre de la Défense (droite), et son homologue lao, le général de corps d’armée Saichay Kommasith, également chef d’état-major général de l’Armée populaire lao. Photo: VNA

Le Vietnam et le Laos tiennent leur 6e dialogue sur la politique de défense

Le Vietnam et le Laos tiennent leur 6e dialogue sur la politique de défense, sous la coprésidence du général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre de la Défense, et son homologue lao, le général de corps d’armée Saichay Kommasith, également chef d’état-major général de l’Armée populaire lao.

L’ambassadeur Pham Viet Hung (gauche) et son homologue lao, Sisavath Inphachanh. Photo: VNA

Renforcement des liens de solidarité stratégique entre le Vietnam et le Laos

Lors de sa visite à l’ambassade du Laos à Bangkok, l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung a adressé ses félicitations les plus chaleureuses à son homologue lao, Sisavath Inphachanh, ainsi qu’à l’ensemble du personnel diplomatique, à l’occasion de la fête traditionnelle du Bunpimay.