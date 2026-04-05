Économie

Riz : des mesures pour adapter la production et les exportations au marché

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phung Duc Tien, il est toujours nécessaire de poursuivre les programmes scientifiques et technologiques afin d’améliorer encore la qualité, notamment à travers des variétés à cycle court et à récolte rapide.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phung Duc Tien, lors de la conférence de presse. Photo : VNA
Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phung Duc Tien, lors de la conférence de presse. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Lors de la conférence de presse gouvernementale de mars 2026, tenue dans l’après-midi du 4 avril, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a présenté les mesures coordonnées avec les autres ministères et secteurs afin de garantir une production et des exportations de riz adaptées à l’évolution du marché, tout en soutenant les agriculteurs et les entreprises de collecte.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phung Duc Tien, a indiqué que la superficie rizicole était passée de 3,85 millions d’hectares sous la 13e législature de l’Assemblée nationale à 3,1 millions d’hectares actuellement. En 2025, la production de paddy a atteint 43,5 millions de tonnes, tandis qu’au cours des trois premiers mois de 2026, elle s’est chiffrée à 3,64 millions de tonnes, en baisse de 5,5 %. L’an dernier, les exportations ont atteint 7,9 millions de tonnes, pour une valeur de plus de 4,7 milliards de dollars.

Face aux répercussions de la situation au Moyen-Orient, à la hausse des prix des carburants, des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi qu’au recul du prix du riz par rapport à 2023, le ministère a proposé au Premier ministre de promulguer, le 11 mars dernier, la directive n°21/CT-TTg, tout en mettant en œuvre auparavant plusieurs mesures fondamentales et stables.

Selon le vice-ministre, il est toujours nécessaire de poursuivre les programmes scientifiques et technologiques afin d’améliorer encore la qualité, notamment à travers des variétés à cycle court et à récolte rapide.

Un autre axe prioritaire concerne le développement d’un million d’hectares de riz de haute qualité à faibles émissions.

En matière de pratiques culturales, des processus sont appliqués afin de réduire les coûts de production, de privilégier les engrais organiques et de limiter l’usage des engrais chimiques.

Sur la base de la directive n°21, les localités ont activement mis en œuvre les mesures prévues. Les villes et provinces ont également renforcé leurs liens avec les entreprises afin de soutenir l’achat, le stockage, la transformation, dans l’objectif de bâtir un écosystème durable pour la filière.

Au cours des trois derniers mois, malgré un contexte international particulièrement complexe et difficile, le secteur agricole a tout de même enregistré une croissance de 3,58 %. Les exportations ont atteint 16,69 milliards de dollars, en hausse de 5,9 %, et l’excédent commercial s’est élevé à 4,78 milliards de dollars, en progression de 12 %. -VNA

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