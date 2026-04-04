Économie

Stimuler les nouveaux moteurs de croissance de l'économie nationale

La conférence de presse périodique de mars a permis de mettre en lumière les performances notables de l’économie vietnamienne au début de l'année, ainsi qu'une feuille de route ambitieuse pour le deuxième trimestre fixée par le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Nghiêm Thị Kim Thập
Panorama de la conférence de presse. Photo: baochinhphu
Panorama de la conférence de presse. Photo: baochinhphu

Hanoï (VNA) - Le ministre et chef du Bureau du gouvernement, Tran Van Son, a présidé le 4 avril à Hanoï la conférence de presse périodique de mars, consacrée au bilan socio-économique du premier trimestre 2026 et à la définition des tâches et solutions pour le deuxième trimestre et la période à venir.

Lors de cette rencontre, il a présenté les principaux contenus de la réunion gouvernementale mensuelle ainsi que de la conférence en ligne entre le gouvernement et les collectivités locales, visant à évaluer la situation socio-économique du premier trimestre et à définir les priorités pour le deuxième trimestre.

Cette réunion a permis de mettre en lumière les performances notables de l’économie vietnamienne au début de l'année, ainsi qu'une feuille de route ambitieuse pour le deuxième trimestre fixée par le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le ministre a souligné que la croissance du produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre 2026 a atteint 7,83 %, contre 7,07 % à la même période l’an dernier. Cette dynamique positive s’observe dans les trois grands secteurs économiques : une agriculture stable, une progression robuste de 8,92 % dans l’industrie et la construction, et une croissance soutenue des services, notamment du tourisme (+8,18 %).

À l’échelle locale, 23 villes et provinces ont enregistré une croissance supérieure à 8 %, certaines localités comme Ha Tinh, Ninh Binh, Hai Phong et Hung Yen affichant même des taux à deux chiffres. Par ailleurs, la stabilité macroéconomique est maintenue, l’inflation reste maîtrisée et les grands équilibres sont assurés.

Face à ces résultats encourageants, le Premier ministre a fixé aux ministères et aux collectivités locales l'objectif de maintenir une croissance annuelle de 10% ou plus, tout en veillant scrupuleusement à la stabilité macroéconomique, au contrôle de l'inflation et à la garantie de grands équilibres de l’économie.

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Le ministre et chef du Bureau du gouvernement, Tran Van Son. Photo: baochinhphu.vn

La stratégie gouvernementale repose sur un double impératif : renforcer les moteurs de croissance traditionnels et développer de nouveaux leviers. En matière d’investissement, l’objectif est d’atteindre un taux de décaissement de 100 % des fonds publics alloués en 2026, tout en accélérant les grands projets d’infrastructures et la mise en place d’un centre financier international. Parallèlement, les autorités entendent stimuler la consommation intérieure, développer le commerce électronique et diversifier les marchés d’exportation.

L'innovation technologique se place au cœur des priorités nationales, le Premier ministre ayant ordonné une accélération de la transition numérique et de l'application de l'intelligence artificielle. Le déploiement de la 5G à l'échelle nationale et la construction de centres de données stratégiques sont jugés essentiels pour bâtir une économie numérique solide.

Cette orientation s'est déjà concrétisée par le lancement des premières usines de fabrication de puces semi-conductrices au Vietnam par les groupes Viettel et FPT, ainsi que par l'inauguration du Centre spatial du Vietnam.

Sur le plan budgétaire et monétaire, le gouvernement vise une hausse de 10 % des recettes de l’État, accompagnée de mesures strictes de maîtrise des dépenses courantes.

Enfin, le gouvernement réaffirme sa détermination à garantir la sécurité énergétique nationale, en assurant un approvisionnement stable en électricité et en hydrocarbures, condition essentielle au maintien de l’activité économique et du bien-être de la population. -VNA

Nghiêm Thị Kim Thập
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