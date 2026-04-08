Inauguration du Bureau de promotion du commerce vietnamien à Haikou (Chine)



Pékin, 8 avril (VNA) – Le Bureau de promotion du commerce vietnamien à Haikou a été inauguré le 8 avril dans la province insulaire chinoise de Hainan, marquant une avancée majeure dans le renforcement des liens économiques et commerciaux entre le Vietnam et la Chine.



Cet événement témoigne de la compréhension commune dont ont fait preuve les hauts dirigeants des deux pays, conformément à la Déclaration conjointe Vietnam-Chine publiée lors de la visite d'État au Vietnam, en avril 2015, du secrétaire général du Parti communiste chinois et président Xi Jinping. Il souligne également les efforts déployés par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce pour donner suite à la directive du Premier ministre visant à établir des Bureaux de promotion du commerce vietnamien dans différentes localités chinoises.



Lors de la cérémonie, les responsables du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce ont présenté ce bureau comme un résultat concret de la coopération avec le gouvernement populaire de la province de Hainan, faisant suite aux mémorandums d'entente signés un an auparavant, renforçant les liens économiques et commerciaux et établissant le bureau de Haikou.

Ils ont exhorté les autorités de Hainan, le ministère chinois du Commerce et les organismes compétents à faciliter le fonctionnement du bureau, notamment en matière de promotion du commerce et des investissements et de mise en relation d'entreprises, afin qu'il puisse pleinement jouer son rôle de pont pour renforcer les liens économiques entre les deux pays, en particulier entre les localités vietnamiennes et Hainan.



Les associations professionnelles et les entreprises des deux parties ont été encouragées à tirer parti de ce bureau pour développer la coopération commerciale et les investissements, en capitalisant sur leurs atouts complémentaires et en favorisant un engagement économique plus substantiel.



Un représentant du gouvernement provincial de Hainan a souligné que le Vietnam est l'un des principaux partenaires commerciaux de la Chine au sein de l'ASEAN, notant de fortes complémentarités dans des secteurs tels que l'agriculture tropicale, la logistique, l'économie numérique et le tourisme. Ce représentant s'est dit convaincu que le bureau renforcera les échanges d'informations et les liens commerciaux, contribuant ainsi à une coopération plus efficace entre les localités vietnamiennes et Hainan.



Dans son allocution, Hoang Van Tuan, ministre-conseiller à l'ambassade du Vietnam en Chine, a déclaré que ce bureau représente une mesure concrète pour approfondir la coopération bilatérale et concrétiser les engagements communs de haut niveau. Il a également salué la contribution des bureaux de promotion commerciale vietnamiens déjà implantés en Chine au partenariat de coopération stratégique global bilatéral.



L'ambassade du Vietnam s'est engagée à poursuivre sa coordination avec le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce afin d'étendre le réseau de bureaux de promotion commerciale à travers la Chine.



Le bureau de Haikou devrait jouer un rôle central dans la promotion commerciale, le développement des relations d'affaires et la coopération en matière d'investissement entre les deux pays.



Selon les statistiques vietnamiennes, les échanges bilatéraux ont atteint 256 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 24,7 % par rapport à l'année précédente. Le Vietnam a exporté 70,4 milliards de dollars vers la Chine et importé 186 milliards de dollars. Les données chinoises font état d'un commerce total de 296,1 milliards de dollars, en progression de 13,67 %, dont 97,9 milliards de dollars d'exportations vietnamiennes et 198,15 milliards de dollars d'importations. Les échanges entre le Vietnam et Hainan sont restés modestes, à environ 1,4 milliard de dollars en 2025. - VNA