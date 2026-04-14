Économie

Da Nang ambitionne une fusion majeure pour devenir une éco-cité mondiale

La ville centrale de Da Nang a été conçue comme une ville intelligente et agréable à vivre au Vietnam, et un centre national clé de la logistique, de l'innovation des start-ups, de la finance, de la zone de libre-échange, de la puissance économique maritime et de la croissance « verte » en 2050, avec la vision d'une éco-ville mondiale et d'un lieu de rencontre où il fait bon vivre en 2075.

La plage de Da Nang met en avant son potentiel en matière d'investissement, de tourisme, de commerce, d'industries de haute technologie et de développement de villes intelligentes et écologiques dans le cadre du Plan directeur 2050-2075. Photo : Việt Nam Helicopter
La plage de Da Nang met en avant son potentiel en matière d'investissement, de tourisme, de commerce, d'industries de haute technologie et de développement de villes intelligentes et écologiques dans le cadre du Plan directeur 2050-2075. Photo : Việt Nam Helicopter

Da Nang, 14 avril (VNA) - La ville de Da Nang (Centre) se fixe une vision ambitieuse à long terme : devenir un centre urbain intelligent et agréable à vivre, ainsi qu'un pôle national clé pour la logistique, l'innovation (start-ups), la finance, le libre-échange et la croissance économique maritime d'ici 2050.

Elle vise également à devenir une éco-cité mondiale et une destination touristique de premier plan d'ici 2075.

Le Plan directeur de la ville pour 2050-2075, approuvé par le gouvernement, prévoit de remodeler le centre-ville par sa fusion avec l'ancienne province de Quang Nam. Cette fusion créera l'une des plus grandes agglomérations parmi les six villes relevant de l'administration centrale du pays, avec une superficie totale de 11 859,59 km².

Ce plan, signé par le vice-Premier ministre Tran Hong Ha, prévoit un espace pouvant accueillir jusqu'à six millions d'habitants et envisage un réseau de centres urbains économiquement dynamiques.

Ces zones comprennent le centre-ville de Da Nang, la vieille ville de Hoi An, le canton de Tam Ky, la ville de Dien Ban, riche en culture, et la zone économique et industrielle ouverte de Chu Lai, axée sur la logistique. La superficie de Chu Lai devrait passer de 28 000 à 40 000 hectares dans les prochaines décennies.

Da Nang accélère la construction d’un centre logistique international, s’appuyant sur un réseau de transport en pleine expansion comprenant le port en eau profonde de Lien Chieu, les ports de Tien Sa et de Chu Lai, ainsi que les aéroports internationaux de Da Nang et de Chu Lai.

Ce pôle central devrait également dynamiser le tourisme et les industries culturelles, en les positionnant comme des moteurs économiques essentiels. La ville abrite des sites d’envergure mondiale, tels que la vieille ville de Hoi An et le sanctuaire de My Son, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, la réserve de biosphère mondiale des îles Cham-Hoi An et les inscriptions rupestres de Ma Nhai à Ngu Hanh Son (Montagnes de Marbre), inscrites au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO pour l’Asie et le Pacifique.

495828-tiensa26-4.jpg
Le port de Tiên Sa est un service logistique essentiel pour la ville de Da Nang. Ce pôle balnéaire a été conçu pour devenir une ville mondiale où il fait bon vivre à l'horizon 2050-2075. Photo : Port de Da Nang

La ville de Da Nang, désormais agrandie, comprend environ 500 000 hectares d'espaces naturels protégés, répartis entre parcs nationaux et réserves naturelles. Ces espaces abritent des programmes de conservation pour deux espèces en danger critique d'extinction, le saola (Pseudoryx nghetinhensis) et le douc à pattes grises (Pygathrix cinerea), ainsi que pour des espèces menacées comme le douc à pattes rouges (Pygathrix nemaeus) et l'éléphant d'Asie (Elephas maximus).

Suite à une décision gouvernementale établissant la nouvelle unité administrative issue de la fusion de Da Nang et de Quang Nam, la ville comprendra 94 unités administratives locales, dont 23 arrondissements, 70 communes et une zone administrative spéciale englobant les îles Hoang Sa (Paracels).

La nouvelle ville de Da Nang a attiré un total d'investissements enregistrés de 30,6 milliards de dollars américains, provenant de projets d'investissement direct étranger et national.

Les autorités ont inauguré le Centre financier international de Da Nang (IFC Da Nang) et poursuivent leurs efforts pour créer une zone de libre-échange destinée à attirer les investissements internationaux dans les industries de haute technologie, notamment les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle.

Le port de Lien Chieu, qui devrait compter 22 postes d'amarrage, est appelé à devenir une plateforme logistique majeure, reliant les réseaux ferroviaires et routiers nord-sud au Corridor économique Est-Ouest 2. Ce dernier relie la Thaïlande, le Myanmar, le Laos et le Vietnam via le système portuaire de Da Nang. Il devrait fonctionner comme un port d'entrée international, le troisième du pays après les ports de Lach Huyen à Hai Phong et de Cai Mep-Thi Vai.

La ville a également proposé un investissement de 10 milliards de dollars américains pour moderniser l'aéroport international de Chu Lai afin de répondre à la demande croissante, stimulée par le tourisme, les investissements et la croissance logistique d'ici à 2050.

Douze organisations et institutions financières ont rejoint IFC Da Nang en tant que membres, notamment Makara Capital Vietnam Holding, Bybit Technology Vietnam, Da Nang Fintech Lab, Siglaw IFC, DTC Pay Vietnam, APEX Vietnam IFC Services, Valverde Investment Partners, Misa Novafinx et Remi Tech.

Des protocoles d'accord de coopération ont également été signés avec Newtechco Group, Deutsche Bank Vietnam, United Overseas Bank, JP Morgan Chase, Terne Holdings, TMC Academy Singapore, l'Université Yuan Ze de Taïwan, l'Institut des experts-comptables d'Angleterre et du Pays de Galles et l'Association vietnamienne de la blockchain, afin de soutenir le développement de ressources humaines hautement qualifiées pour IFC.

Da Nang s'est fixé pour objectif d'avoir au moins cinq entreprises de technologie financière (FinTech) avec des revenus de plus de 1 billion de VND (40 millions de dollars) par an, tandis que la zone de libre-échange contribuerait à hauteur de 17,9 % au produit intérieur brut régional (PIBR) de la ville. - VNA

source
#Da Nang #éco-cité mondiale
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, (droite) et le secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la Chine, Xi Jinping, posent pour une photo lors du banquet d’État en l’honneur de la visite d’État en Vietnam du dirigeant chinois, dans la soirée du 14 avril 2025, au Centre international des conférences de Hanoï. Photo : VNA)

Vietnam–Chine : un nouvel élan pour la croissance des échanges commerciaux

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine connaissent une croissance soutenue, portés par une complémentarité accrue et des connexions renforcées. L’essor des infrastructures, l’élargissement de la coopération locale et la transition vers des échanges formels devraient impulser une dynamique durable.

Les délégués posent pour une photo de groupe lors de la cérémonie de signature Photo : thoibaotaichinhvietnam.vn

Le ministère des Finances et la LSE s’associent pour faciliter l’accès aux capitaux internationaux

Aux termes du protocole d’accord, la Bourse de Londres s’engage à soutenir le gouvernement vietnamien dans son accès aux marchés financiers internationaux et la diversification de ses sources de financement à des coûts raisonnables. Elle assistera le Département de la gestion de la dette et des finances extérieures dans les démarches nécessaires à la cotation des obligations d’État vietnamiennes en bourse.

Nguyên Thanh Nghi, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président de sa Commission des politiques et des stratégies s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Le Comité central du Parti détaille les principaux enjeux socio-économiques

Le plan quinquennal de développement socio-économique, de finances nationales, de gestion de la dette publique et d’investissements publics à moyen terme pour la période 2026-2030 a été mis en avant lors d’une conférence nationale organisée lundi pour étudier, diffuser et mettre en œuvre les documents du 2e Plénum du 14e Comité central du Parti.

Des délégués visitent le stand de la coopérative Hà Nội Xanh (Vietnam) lors du salon Halal Expo 2025. Photo : VNA

La Turquie, un marché prometteur pour les produits Halal du Vietnam

Située au carrefour de l’Europe, de l’Asie et du Moyen-Orient, la Turquie s’impose comme une porte d’entrée stratégique et un marché à fort potentiel pour les produits Halal du Vietnam, dans un contexte de demande mondiale en pleine expansion et de renforcement des relations bilatérales.

L’AN adopte une résolution sur les taxes appliquées aux carburants. Photo: VNA

L’AN adopte une résolution sur les taxes appliquées aux carburants

L’Assemblée nationale a adopté ce dimanche matin 12 avril à Hanoi une résolution sur les taxes appliquées aux carburants. La résolution a été approuvée à l’unanimité des députés présents, soit 460 voix, représentant 92 % du nombre total des membres de l’Assemblée nationale.

L'ambassadeur du Vietnam auprès de l’OMC, Mai Phan Dung, et la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala. Photo: VNA

OMC : le Vietnam réaffirme son engagement en faveur du multilatéralisme

Le Vietnam a réaffirmé son ferme soutien au système commercial multilatéral lors d’une rencontre, le 10 avril, entre son ambassadeur auprès de l’OMC, Mai Phan Dung, et la directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala, axée sur le bilan de la CM14 et les priorités futures de l’organisation.

Le PIB est augmenté en hausse de 7.83 % au premier trimestre 2026

Le PIB est augmenté en hausse de 7.83 % au premier trimestre 2026

Au premier trimestre 2026, le PIB du Vietnam a progressé de 7,83 % en glissement annuel, un niveau supérieur à celui de la même période de 2025 (7,07 %), traduisant une reprise solide et une accélération de l’activité dans un contexte mondial instable.