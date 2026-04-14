Da Nang ambitionne une fusion majeure pour devenir une éco-cité mondiale

Da Nang, 14 avril (VNA) - La ville de Da Nang (Centre) se fixe une vision ambitieuse à long terme : devenir un centre urbain intelligent et agréable à vivre, ainsi qu'un pôle national clé pour la logistique, l'innovation (start-ups), la finance, le libre-échange et la croissance économique maritime d'ici 2050.

Elle vise également à devenir une éco-cité mondiale et une destination touristique de premier plan d'ici 2075.

Le Plan directeur de la ville pour 2050-2075, approuvé par le gouvernement, prévoit de remodeler le centre-ville par sa fusion avec l'ancienne province de Quang Nam. Cette fusion créera l'une des plus grandes agglomérations parmi les six villes relevant de l'administration centrale du pays, avec une superficie totale de 11 859,59 km².

Ce plan, signé par le vice-Premier ministre Tran Hong Ha, prévoit un espace pouvant accueillir jusqu'à six millions d'habitants et envisage un réseau de centres urbains économiquement dynamiques.

Ces zones comprennent le centre-ville de Da Nang, la vieille ville de Hoi An, le canton de Tam Ky, la ville de Dien Ban, riche en culture, et la zone économique et industrielle ouverte de Chu Lai, axée sur la logistique. La superficie de Chu Lai devrait passer de 28 000 à 40 000 hectares dans les prochaines décennies.

Da Nang accélère la construction d’un centre logistique international, s’appuyant sur un réseau de transport en pleine expansion comprenant le port en eau profonde de Lien Chieu, les ports de Tien Sa et de Chu Lai, ainsi que les aéroports internationaux de Da Nang et de Chu Lai.

Ce pôle central devrait également dynamiser le tourisme et les industries culturelles, en les positionnant comme des moteurs économiques essentiels. La ville abrite des sites d’envergure mondiale, tels que la vieille ville de Hoi An et le sanctuaire de My Son, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, la réserve de biosphère mondiale des îles Cham-Hoi An et les inscriptions rupestres de Ma Nhai à Ngu Hanh Son (Montagnes de Marbre), inscrites au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO pour l’Asie et le Pacifique.

Le port de Tiên Sa est un service logistique essentiel pour la ville de Da Nang. Ce pôle balnéaire a été conçu pour devenir une ville mondiale où il fait bon vivre à l'horizon 2050-2075. Photo : Port de Da Nang

La ville de Da Nang, désormais agrandie, comprend environ 500 000 hectares d'espaces naturels protégés, répartis entre parcs nationaux et réserves naturelles. Ces espaces abritent des programmes de conservation pour deux espèces en danger critique d'extinction, le saola (Pseudoryx nghetinhensis) et le douc à pattes grises (Pygathrix cinerea), ainsi que pour des espèces menacées comme le douc à pattes rouges (Pygathrix nemaeus) et l'éléphant d'Asie (Elephas maximus).

Suite à une décision gouvernementale établissant la nouvelle unité administrative issue de la fusion de Da Nang et de Quang Nam, la ville comprendra 94 unités administratives locales, dont 23 arrondissements, 70 communes et une zone administrative spéciale englobant les îles Hoang Sa (Paracels).

La nouvelle ville de Da Nang a attiré un total d'investissements enregistrés de 30,6 milliards de dollars américains, provenant de projets d'investissement direct étranger et national.

Les autorités ont inauguré le Centre financier international de Da Nang (IFC Da Nang) et poursuivent leurs efforts pour créer une zone de libre-échange destinée à attirer les investissements internationaux dans les industries de haute technologie, notamment les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle.

Le port de Lien Chieu, qui devrait compter 22 postes d'amarrage, est appelé à devenir une plateforme logistique majeure, reliant les réseaux ferroviaires et routiers nord-sud au Corridor économique Est-Ouest 2. Ce dernier relie la Thaïlande, le Myanmar, le Laos et le Vietnam via le système portuaire de Da Nang. Il devrait fonctionner comme un port d'entrée international, le troisième du pays après les ports de Lach Huyen à Hai Phong et de Cai Mep-Thi Vai.

La ville a également proposé un investissement de 10 milliards de dollars américains pour moderniser l'aéroport international de Chu Lai afin de répondre à la demande croissante, stimulée par le tourisme, les investissements et la croissance logistique d'ici à 2050.

Douze organisations et institutions financières ont rejoint IFC Da Nang en tant que membres, notamment Makara Capital Vietnam Holding, Bybit Technology Vietnam, Da Nang Fintech Lab, Siglaw IFC, DTC Pay Vietnam, APEX Vietnam IFC Services, Valverde Investment Partners, Misa Novafinx et Remi Tech.

Des protocoles d'accord de coopération ont également été signés avec Newtechco Group, Deutsche Bank Vietnam, United Overseas Bank, JP Morgan Chase, Terne Holdings, TMC Academy Singapore, l'Université Yuan Ze de Taïwan, l'Institut des experts-comptables d'Angleterre et du Pays de Galles et l'Association vietnamienne de la blockchain, afin de soutenir le développement de ressources humaines hautement qualifiées pour IFC.

Da Nang s'est fixé pour objectif d'avoir au moins cinq entreprises de technologie financière (FinTech) avec des revenus de plus de 1 billion de VND (40 millions de dollars) par an, tandis que la zone de libre-échange contribuerait à hauteur de 17,9 % au produit intérieur brut régional (PIBR) de la ville. - VNA