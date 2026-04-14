Économie

Baisse des taux de dépôt : entre soutien à la croissance et stabilité macroéconomique

Une vague de réduction des taux d'intérêt sur les dépôts déferle actuellement sur le système bancaire vietnamien, suite aux directives de la Banque d'État. Cette mesure vise à réduire le coût du capital pour faciliter l'accès au crédit des entreprises et des ménages

Transaction à Vietcombank. Photo: VNA
Transaction à Vietcombank. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Une vague de réduction des taux d'intérêt sur les dépôts déferle actuellement sur le système bancaire vietnamien, suite aux directives de la Banque d'État. Cette mesure vise à réduire le coût du capital pour faciliter l'accès au crédit des entreprises et des ménages, tout en naviguant dans un contexte complexe marqué par des pressions inflationnistes et des enjeux de liquidité.

Dès sa prise de fonctions le 9 avril, le gouverneur de la Banque d’État, Pham Duc An, a présidé une première réunion avec 46 établissements de crédit, fixant les grandes orientations de la politique monétaire pour 2026.

L’autorité monétaire vise à contenir l’inflation autour de 4,5 % par an, tout en maintenant une politique monétaire accommodante et flexible, prête à soutenir la liquidité du système si nécessaire. Elle a notamment demandé aux banques commerciales de réduire de 50 à 100 points de base les taux de dépôt appliqués aux nouveaux dépôts à partir de six mois, à compter du 10 avril.

Cette mesure, conforme aux orientations du gouvernement, intervient dans un contexte où les objectifs de croissance économique à deux chiffres exigent un ajustement plus rationnel des taux d’intérêt, après une phase de hausse rapide jugée déconnectée des fondamentaux.

Dans la foulée, plusieurs banques ont procédé à des ajustements. Les établissements publics, tels que Agribank et Vietcombank, ont abaissé d’environ 0,5 point leurs taux sur les dépôts à long terme. Du côté des banques commerciales privées, dont VPBank, SeABank, BVBank ou Sacombank, des baisses comprises entre 0,3 et 0,5 point ont également été enregistrées, principalement sur les maturités moyennes et longues.

Selon Nguyên Hung, directeur général de TPBank, cette intervention était nécessaire face à une hausse jugée atypique des taux début avril, certains établissements ayant porté les taux de dépôt à 6–12 mois jusqu’à 9 %, soit une augmentation de 2 à 2,5 points par rapport au quatrième trimestre 2025. Une évolution qui, selon lui, ne reflétait pas une hausse réelle de la demande de capital, mais plutôt une concurrence accrue entre banques pour attirer les dépôts.

La détente progressive des taux de dépôt ouvre désormais la voie à une baisse des taux de crédit. Certaines banques ont déjà amorcé ce mouvement, à l’image de Nam A Bank, qui a réduit jusqu’à 3 points ses taux de prêt pour les particuliers, ou de KienlongBank, avec une baisse d’environ 1 point pour les particuliers et les entreprises. Agribank a également ajusté ses taux de prêt en lien avec la baisse des taux de dépôt à long terme.

Bien que ces ajustements ne soient pas encore généralisés, ils traduisent une tendance conforme aux orientations de la Banque d’État.

D’après Nguyên Xuân Binh, responsable de l’analyse chez KBSV, les taux de dépôt à 12 mois se situent actuellement entre 6 % et 7,5 %, un niveau jugé acceptable, ni particulièrement bas ni excessif au regard des standards d’avant la pandémie. Dans ces conditions, les taux de prêt, y compris dans des secteurs plus risqués comme l’immobilier, pourraient reculer vers une fourchette de 10,5 % à 12 %.

Cependant, les analystes de Mirae Asset Vietnam estiment que cette baisse vise avant tout à stabiliser le marché plutôt qu’à amorcer un cycle d’assouplissement monétaire marqué. La liquidité du système reste étroitement régulée, tandis que la croissance du crédit demeure sous contrôle.

Dans ce contexte, les taux devraient évoluer de manière stable, voire légèrement à la baisse, avec une marge d’ajustement limitée à 20–30 points de base.

Dans un contexte de marges de manœuvre réduites, la stabilisation récente des taux apparaît comme un résultat encourageant. Néanmoins, l’équilibre entre soutien à la croissance et maintien de la stabilité macroéconomique devrait continuer de constituer un défi majeur pour la politique monétaire dans les mois à venir.- VNA

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