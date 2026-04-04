Économie

La Banque d'État s'engage à stabiliser les taux d'intérêt pour soutenir la croissance économique

La Banque d’État a maintenu ses taux directeurs inchangés, permettant aux établissements de crédit d’accéder à des financements à coût réduit.

Le vice-gouverneur de la BEV, Pham Thanh Ha, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA
Le vice-gouverneur de la BEV, Pham Thanh Ha, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Lors de la conférence de presse périodique du gouvernement tenue le 4 avril à Hanoï, la Banque d’État du Vietnam (BEV) a présenté ses orientations de politique monétaire pour le reste de l’année 2026, ainsi que des solutions concrètes visant à stabiliser les taux d’intérêt tout en soutenant la reprise économique.

S’exprimant à cette occasion, le vice-gouverneur de la BEV, Pham Thanh Ha, a souligné que la conjoncture internationale demeure complexe et imprévisible, marquée notamment par l’intensification des tensions géopolitiques et des conflits au Moyen-Orient. Ces évolutions ont entraîné une hausse sensible des prix du pétrole, accentuant les pressions inflationnistes mondiales et posant des défis importants à la conduite de la politique monétaire et aux activités bancaires domestiques.

Face à ce contexte, conformément aux orientations du gouvernement et du Premier ministre, la BEV a adopté une approche proactive, flexible et opportune afin de maîtriser l’inflation, stabiliser la macroéconomie et soutenir une croissance durable. Elle a mobilisé de manière coordonnée les instruments de politique monétaire afin de répondre pleinement aux besoins de paiement de l’économie et de préserver la stabilité du marché monétaire.

Dans cette optique, la Banque d’État a maintenu ses taux directeurs inchangés, permettant aux établissements de crédit d’accéder à des financements à coût réduit.

Concernant les taux d'intérêt du marché, la Banque d'État a émis la directive n° 2342/NHNN-CSTT le 30 mars 2026, exigeant que les institutions de crédit et les succursales de banques étrangères concentrent sur la mise en œuvre de mesures visant à stabiliser les taux d’intérêt du marché.

Les banques sont tenues de respecter rigoureusement les réglementations de la BEV en matière de taux d’intérêt, de renforcer leurs contrôles internes et de sanctionner sévèrement toute infraction liée aux taux d'intérêt. En outre, elles doivent assurer un équilibre entre la mobilisation et l'utilisation des fonds pour garantir la liquidité et la capacité de paiement des établissements de crédit, sans perturber les taux d’intérêt du marché.

Toutefois, le vice-gouverneur a averti que des pressions haussières persistent sur les taux d’intérêt. Cette situation s’explique notamment par la concurrence accrue des autres canaux d’investissement, qui influence la collecte de l’épargne, ainsi que par une croissance du crédit plus rapide que celle des dépôts. Cette forte demande de financement est particulièrement liée à l’objectif national de croissance à deux chiffres fixé pour l’année.

Pour la période à venir, la BEV continuera de suivre de près l’évolution des économies mondiale et nationale afin de piloter sa politique monétaire de manière proactive, flexible et coordonnée, en étroite articulation avec une politique budgétaire raisonnablement expansionniste et ciblée, ainsi qu’avec les autres politiques macroéconomiques. L’objectif demeure de maîtriser l’inflation, de préserver la stabilité macroéconomique et de soutenir une croissance durable. -VNA

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