L'essor des véhicules électriques et hybrides fait doubler les ventes automobiles au Vietnam

Hanoï (VNA) - Le marché automobile vietnamien a connu un fort rebond en mars, les ventes totales du secteur ayant plus que doublé par rapport au mois précédent pour atteindre 70 859 unités. Ce résultat marque une nette reprise après un début d'année difficile, selon l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA).

Ce rebond a été porté non seulement par les véhicules traditionnels, mais aussi par la forte dynamique des segments électriques et hybrides.

Selon la VAMA, les ventes de ses membres ont atteint 38 704 unités en mars, soit une hausse de 101 % par rapport au mois précédent et de 122 % par rapport à l'année précédente. Les voitures particulières restent le segment le plus important avec 24 858 unités, suivies par les véhicules utilitaires et spécialisés.

Les véhicules importés entièrement assemblés (CBU) ont continué de surperformer l'assemblage national, avec 23 011 unités vendues, soit une hausse de 129 %, témoignant d'une forte demande des consommateurs pour les marques étrangères.

Au premier trimestre 2026, les membres de la VAMA ont vendu 94 857 véhicules, soit une augmentation de 31 % sur un an. Les ventes de voitures particulières ont progressé de 24 %, celles de véhicules utilitaires de 48 % et celles de véhicules spéciaux de 68 %.

Cependant, les experts ont souligné que ce chiffre ne reflète pas l'intégralité du marché, car des acteurs majeurs tels que VinFast et Hyundai Thanh Cong ne sont pas inclus dans les statistiques de la VAMA.

En incluant ces constructeurs, les ventes totales du marché en mars ont atteint 70 859 unités, tandis que celles du premier trimestre se sont élevées à 162 039 unités, soit une hausse de plus de 36 % sur un an, illustrant une reprise plus large et plus vigoureuse du secteur automobile vietnamien.

Les véhicules électriques ont continué de s'imposer comme un nouveau moteur de croissance au cours de la période considérée. VinFast a vendu 27 609 véhicules électriques rien qu'en mars, soit une hausse de 127 % sur un an, portant ses ventes du premier trimestre à 53 684 unités.

Les véhicules hybrides ont également enregistré une forte croissance, atteignant 3 143 unités en mars, soit une augmentation de 248 % sur un an, et 5 125 unités au premier trimestre, soit le double du chiffre enregistré à la même période l'an dernier. Des modèles comme la Toyota Corolla Cross Hybrid et la Suzuki XL7 Hybrid illustrent la demande croissante de véhicules économes en carburant.

Les experts ont estimé que les véhicules à moteur thermique resteraient dominants à court terme, mais que l'électrification, tant par le biais des hybrides que des véhicules électriques, devrait s'accélérer et remodeler progressivement le marché.

De manière générale, le marché automobile vietnamien entre dans une phase de forte reprise et de transition technologique, portée par une demande croissante, l’essor des SUV et le développement rapide des véhicules électrifiés. -VNA