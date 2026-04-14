Économie

Phu Tho promeut les investissements et élargit sa coopération avec les entreprises chinoises

Une conférence de promotion des investissements réunissant des dizaines d’entreprises chinoises actives dans les secteurs technologique, électronique et métallurgique a eu lieu le 14 avril à Pékin (Chine).

Lors de la conférence. Photo : VNA
Lors de la conférence. Photo : VNA

Pékin (VNA) - Le 14 avril à Pékin (Chine), le président du Comité populaire de la province vietnamienne de Phu Tho, Tran Duy Dong, a présidé une conférence de promotion des investissements réunissant des dizaines d’entreprises chinoises actives dans les secteurs technologique, électronique et métallurgique.

S’exprimant lors de l’ouverture de la conférence, il a souligné qu'il s'agissait du premier événement promotionnel organisé à l'étranger depuis la récente fusion provinciale, dans un contexte de développement très positif des relations sino-vietnamiennes. Ce forum visait à exposer les atouts locaux et à inviter les entreprises chinoises à intensifier leurs investissements dans la localité vietnamienne.

Les données présentées ont mis en évidence la croissance soutenue des échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine, dont le volume devrait atteindre environ 252 milliards de dollars en 2025. La Chine est actuellement le troisième investisseur étranger au Vietnam et occupe une place de premier plan dans les nouveaux projets.

Présentant la nouvelle configuration administrative issue de la fusion, le 1er juillet 2025, des provinces de Phu Tho, Vinh Phuc et Hoa Binh, le président du Comité populaire provincial de Phu Tho a précisé que ce territoire de plus de 9 300 kilomètres carrés compte plus de quatre millions d'habitants. Il constitue un carrefour commercial essentiel entre les montagnes du Nord, Hanoï et le corridor économique Kunming - Lao Cai - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh.

La province dispose d’infrastructures de transport interrégionales développées, comprenant 31 000 kilomètres de routes, près de 680 kilomètres de voies navigables et 113 kilomètres de voies ferrées. Elle compte également 57 zones industrielles, dont 30 couvrant 5 800 hectares, dotées d’infrastructures modernes et de terrains prêts à l’emploi.

À ce jour, Phu Tho abrite 742 projets d'investissements directs étrangers (IDE) pour 13,96 milliards de dollars provenant de 27 pays et territoires. Les investisseurs chinois y détiennent 180 projets représentant 3,57 milliards de dollars, soit 24 % des projets et 26 % des capitaux provinciaux, à l'image de l'usine électronique BYD Vietnam évaluée à 411 millions de dollars.

Tran Duy Dong a affirmé que Phu Tho ambitionne une croissance rapide et durable, fondée sur la technologie, l’innovation et la transformation numérique. D’ici 2030, Phu Tho vise à devenir un pôle majeur dans les domaines industriel, commercial, logistique et médical, avant de se doter d’infrastructures ultramodernes à l’horizon 2045. Pour attirer les investissements, elle a défini trois axes stratégiques : accélérer la réforme administrative pour une gouvernance intègre, efficace et performante ; développer les ressources humaines qualifiés ; et moderniser les infrastructures de manière cohérente, tout en appliquant des politiques d’incitation à l’investissement conformément à la législation vietnamienne.

La province privilégie l’attraction des investissements dans les secteurs des hautes technologies et de l’industrie manufacturière, tout en encourageant le développement de centres de R&D, de la logistique et de zones industrielles spécialisées.

Saluant le potentiel de développement de Phu Tho, les entreprises chinoises ont exprimé leur volonté d’élargir la coopération et d’explorer les opportunités d’investissement dans divers domaines, notamment les industries de haute technologie, la production de matériaux et les services logistiques. -VNA

#Phu Tho #entreprises chinoises
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