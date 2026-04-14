Bac Ninh accélère le développement de la 5G, des données et des villes intelligentes

Bac Ninh (VNA) - La province de Bac Ninh intensifie le développement de ses infrastructures numériques, de la transformation digitale et de l’innovation, dans l’objectif de mettre en œuvre efficacement la Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique relative aux percées en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial, Mai Son, la localité entend faire de la science, de la technologie, de l’innovation et du numérique les principaux moteurs de la modernisation des modes de gouvernance et du développement socio-économique.

Les autorités provinciales procèdent à la révision et à l’actualisation des espaces de développement dédiés à la science et à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique dans le cadre des plans d’aménagement provinciaux, urbains et fonciers, afin d’assurer leur cohérence et leur mise en œuvre efficace. Une attention particulière est accordée à l’intégration des espaces destinés à l’industrie des technologies numériques, à la stratégie de développement des semi-conducteurs, à l’économie de basse altitude, ainsi qu’aux infrastructures de télécommunications 5G, 6G et de l’Internet des objets (IoT), au service de la production intelligente et des villes intelligentes.

Parallèlement, Bac Ninh élabore un plan de développement des infrastructures de télécommunications passives, en cohérence avec les schémas d’aménagement existants, tout en accélérant la mise en œuvre du projet de ville intelligente. La province étudie également la possibilité de déployer à titre expérimental des jumeaux numériques lorsque les conditions seront réunies.

Le développement des infrastructures numériques constitue une priorité, notamment dans les domaines des télécommunications 5G, des données, des infrastructures physiques numériques, de l’IoT et des services numériques. La constitution de bases de données, conformément aux orientations du gouvernement, est également mise en avant, en application de la Résolution n°214/NQ-CP du 23 juillet 2025 sur la promotion des données au service de la transformation numérique globale.

La province promeut également l’utilisation des plateformes numériques nationales et sectorielles, tout en veillant à l’exploitation efficace des bases de données nationales et partagées pour soutenir le développement socio-économique. L’intégration des technologies avancées dans la gestion environnementale et urbaine vise à améliorer la qualité de vie des habitants. Dans ce cadre, un programme d’application et de développement de l’intelligence artificielle est en cours de déploiement, avec l’ambition de créer une dynamique technologique nouvelle.

Bac Ninh accélère par ailleurs la mise en œuvre de projets structurants, notamment un parc informatique centralisé, un centre de calcul haute performance, ainsi que des pôles de formation et de recherche scientifique. La province prévoit également de renforcer les infrastructures énergétiques, en particulier les énergies propres et renouvelables, afin de soutenir les secteurs technologiques et industriels stratégiques.

Au premier trimestre, la couverture mobile atteint 100 % de la population. La province compte environ 849 stations de base 5G, couvrant plus de 92,12 % de la population. Par ailleurs, 100 % des communes et quartiers disposent d’un accès à l’internet haut débit par fibre optique.

Elle exploite actuellement deux centres de données intégrés, tout en renforçant la sécurité de l’information. Un total de 495 lignes de transmission de données spécialisées a été déployé pour les organes du Parti et de l’État, du niveau provincial au niveau communal, facilitant l’utilisation des logiciels communs et des systèmes de visioconférence.

Elle maintient également 17 systèmes d’information partagés et spécialisés au service de la gestion administrative. Le système de gestion documentaire et de pilotage des activités couvre 23 départements, 99 communes et 300 unités publiques, avec plus de 30.000 comptes utilisateurs, y compris une version mobile.

Enfin, Bac Ninh continue d’exploiter efficacement les plateformes de partage de données, les portails de données ouvertes, les systèmes de retour d’information du terrain, les bases de données numériques, les systèmes d’information géographique (SIG), ainsi que les plateformes de communication numérique entre l’administration, les citoyens et les entreprises, contribuant à renforcer la gouvernance numérique et l’efficacité administrative. - VNA