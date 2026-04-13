Économie

Dong Thap exporte son premier lot de pamplemousses vers le marché australien

La province de Dong Thap (Sud) a officiellement exporté son premier lot de pamplemousses vers l’Australie le 13 avril, lors d'une cérémonie coorganisée par le Comité populaire provincial et la société par actions d’import-export et de commerce Blue Ocean.

Les pamplemousses répondant aux normes de la province de Dong Thap sont exportés vers le marché australien. Photo : VNA
Les pamplemousses répondant aux normes de la province de Dong Thap sont exportés vers le marché australien. Photo : VNA

Dong Thap (VNA) - Le 13 avril, le Comité populaire de la province de Dong Thap (Sud), en coordination avec la société par actions d’import-export et de commerce Blue Ocean, a organisé une cérémonie d’exportation du premier lot de pamplemousses vers l’Australie.

S'exprimant lors de l'événement, Le Chi Thien, directeur adjoint du Département provincial de l'Agriculture et de l'Environnement, a précisé que Dong Thap compte actuellement environ 4 364 hectares de pamplemoussiers, générant une production annuelle dépassant 65 000 tonnes. La province a obtenu 31 codes pour 23 zones de culture couvrant 470,85 hectares. Parmi celles-ci, 16 zones disposant de 22 codes sur 249,4 hectares sont destinées à l'exportation vers les États-Unis et la République de Corée.

Dong Thap possède désormais sa première zone de culture éligible à l'exportation vers l'Australie via la société Blue Ocean. Ceci constitue une base cruciale pour l'expansion future de la filière fruitière provinciale. Le Chi Thien a invité les entreprises à accompagner les agriculteurs, à garantir des débouchés stables et à consolider les liens commerciaux. Seule une chaîne de liaison harmonisant les intérêts des parties permettra un développement véritablement durable.

Selon Pham Thi Ngoc Thach, directrice générale de Blue Ocean, l’exportation ne se limite pas à une transaction commerciale, elle affirme également la qualité et le prestige des produits agricoles vietnamiens sur les marchés internationaux. L’entreprise s’engage à accompagner les agriculteurs dans l’amélioration des standards de production, à développer des zones de matières premières conformes aux exigences d’exportation à Dong Thap et à conquérir d’autres marchés exigeants.

Hoang Mai Van Anh, coordinatrice nationale du projet GQSP de l'ONUDI, a souligné que les experts du programme, en collaboration avec l'Institut d'électromécanique agricole et de technologie post-récolte, ont étroitement accompagné la préparation de cette expédition. L'exportation de ce lot ouvre de nouvelles perspectives commerciales et confirme le potentiel de la filière fruitière vietnamienne à accroître sa valeur ajoutée et à s'intégrer profondément dans la chaîne de valeur mondiale.

Le Département de la culture et de la protection des végétaux a exhorté les localités, entreprises et coopératives à perfectionner les processus d’emballage et de traitement, en étudiant attentivement les exigences de l’Australie ainsi que les directives techniques correspondantes.

Tran Thanh Phong, directrice de la coopérative My Phong, a affirmé que face aux critères rigoureux de l'Australie, son entité s'est pleinement investie dans les soins de qualité. Les pamplemousses locaux viseront des standards encore supérieurs pour asseoir la réputation vietnamienne. A cette occasion, la coopérative agricole My Phong et Blue Ocean ont signé un accord de coopération visant à développer une zone de matières premières de qualité, destinée spécifiquement au marché australien. -VNA

source
#pamplemousses #premier lot de pamplemousses #marché australien #Dong Thap
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

La province de Bac Ninh mettra en œuvre plusieurs mesures pour élargir les zones de culture, notamment pour les arbres fruitiers phares et les légumes. Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce

Traçabilité, high-tech et export : le grand plan agricole de Bac Ninh

La province de Bac Ninh mettra en œuvre plusieurs mesures pour élargir les zones de culture, notamment pour les arbres fruitiers phares et les légumes selon des normes strictes de sécurité alimentaire, afin de répondre à la demande intérieure et aux besoins d'exportation.

Voir plus

Nguyên Thanh Nghi, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président de sa Commission des politiques et des stratégies s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Le Comité central du Parti détaille les principaux enjeux socio-économiques

Le plan quinquennal de développement socio-économique, de finances nationales, de gestion de la dette publique et d’investissements publics à moyen terme pour la période 2026-2030 a été mis en avant lors d’une conférence nationale organisée lundi pour étudier, diffuser et mettre en œuvre les documents du 2e Plénum du 14e Comité central du Parti.

Grâce à sa position géostratégique de premier plan, Turquie s’affirme comme un marché prometteur pour les produits Halal du Vietnam. Photo : Nhan dan

La Turquie, un marché prometteur pour les produits Halal du Vietnam

Située au carrefour de l’Europe, de l’Asie et du Moyen-Orient, la Turquie s’impose comme une porte d’entrée stratégique et un marché à fort potentiel pour les produits Halal du Vietnam, dans un contexte de demande mondiale en pleine expansion et de renforcement des relations bilatérales.

L’AN adopte une résolution sur les taxes appliquées aux carburants. Photo: VNA

L’AN adopte une résolution sur les taxes appliquées aux carburants

L’Assemblée nationale a adopté ce dimanche matin 12 avril à Hanoi une résolution sur les taxes appliquées aux carburants. La résolution a été approuvée à l’unanimité des députés présents, soit 460 voix, représentant 92 % du nombre total des membres de l’Assemblée nationale.

L'ambassadeur du Vietnam auprès de l’OMC, Mai Phan Dung, et la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala. Photo: VNA

OMC : le Vietnam réaffirme son engagement en faveur du multilatéralisme

Le Vietnam a réaffirmé son ferme soutien au système commercial multilatéral lors d’une rencontre, le 10 avril, entre son ambassadeur auprès de l’OMC, Mai Phan Dung, et la directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala, axée sur le bilan de la CM14 et les priorités futures de l’organisation.

Le PIB est augmenté en hausse de 7.83 % au premier trimestre 2026

Le PIB est augmenté en hausse de 7.83 % au premier trimestre 2026

Au premier trimestre 2026, le PIB du Vietnam a progressé de 7,83 % en glissement annuel, un niveau supérieur à celui de la même période de 2025 (7,07 %), traduisant une reprise solide et une accélération de l’activité dans un contexte mondial instable.

Le groupe POSCO. Photo: POSCO

Batteries : le sud-coréen POSCO choisit le Vietnam pour sa première usine à l’étranger

POSCO Future M, filiale du groupe sud-coréen POSCO, a choisi la zone industrielle Sông Công 2 – Viglacera pour sa première usine de matériaux de batteries au Vietnam, un investissement stratégique de plus de 400 millions de dollars visant à renforcer la chaîne d’approvisionnement mondiale des véhicules électriques et à illustrer l’attractivité croissante de l’écosystème industriel vietnamien dans le contexte de la transition énergétique.

La cérémonie de remise de documents de coopération Vietnam–Cambodge

La cérémonie de remise de documents de coopération Vietnam–Cambodge

En visite officielle au Cambodge, Tran Cam Tu a assisté à Phnom Penh à la remise de plusieurs accords de coopération entre des localités vietnamiennes et cambodgiennes, illustrant le dynamisme croissant des relations bilatérales, notamment sur les plans économique et politique.

La présidente de l'Alliance des coopératives du Vietnam, Cao Xuan Thu s'exprime au Forum. Photo: VN Business

Forum des coopératives 2026 : vers une synergie avec le secteur privé

Ayant pour thème « Connecter l’économie coopérative à l’écosystème économique privé », le Forum national des coopératives 2026 a réuni environ 300 délégués et a permis de clarifier cette relation de complémentarité. En associant l’esprit de coopération aux capacités d’innovation du secteur privé, le Vietnam ambitionne de construire un écosystème économique durable et inclusif.