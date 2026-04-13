Dong Thap exporte son premier lot de pamplemousses vers le marché australien

Dong Thap (VNA) - Le 13 avril, le Comité populaire de la province de Dong Thap (Sud), en coordination avec la société par actions d’import-export et de commerce Blue Ocean, a organisé une cérémonie d’exportation du premier lot de pamplemousses vers l’Australie.



S'exprimant lors de l'événement, Le Chi Thien, directeur adjoint du Département provincial de l'Agriculture et de l'Environnement, a précisé que Dong Thap compte actuellement environ 4 364 hectares de pamplemoussiers, générant une production annuelle dépassant 65 000 tonnes. La province a obtenu 31 codes pour 23 zones de culture couvrant 470,85 hectares. Parmi celles-ci, 16 zones disposant de 22 codes sur 249,4 hectares sont destinées à l'exportation vers les États-Unis et la République de Corée.



Dong Thap possède désormais sa première zone de culture éligible à l'exportation vers l'Australie via la société Blue Ocean. Ceci constitue une base cruciale pour l'expansion future de la filière fruitière provinciale. Le Chi Thien a invité les entreprises à accompagner les agriculteurs, à garantir des débouchés stables et à consolider les liens commerciaux. Seule une chaîne de liaison harmonisant les intérêts des parties permettra un développement véritablement durable.



Selon Pham Thi Ngoc Thach, directrice générale de Blue Ocean, l’exportation ne se limite pas à une transaction commerciale, elle affirme également la qualité et le prestige des produits agricoles vietnamiens sur les marchés internationaux. L’entreprise s’engage à accompagner les agriculteurs dans l’amélioration des standards de production, à développer des zones de matières premières conformes aux exigences d’exportation à Dong Thap et à conquérir d’autres marchés exigeants.



Hoang Mai Van Anh, coordinatrice nationale du projet GQSP de l'ONUDI, a souligné que les experts du programme, en collaboration avec l'Institut d'électromécanique agricole et de technologie post-récolte, ont étroitement accompagné la préparation de cette expédition. L'exportation de ce lot ouvre de nouvelles perspectives commerciales et confirme le potentiel de la filière fruitière vietnamienne à accroître sa valeur ajoutée et à s'intégrer profondément dans la chaîne de valeur mondiale.



Le Département de la culture et de la protection des végétaux a exhorté les localités, entreprises et coopératives à perfectionner les processus d’emballage et de traitement, en étudiant attentivement les exigences de l’Australie ainsi que les directives techniques correspondantes.



Tran Thanh Phong, directrice de la coopérative My Phong, a affirmé que face aux critères rigoureux de l'Australie, son entité s'est pleinement investie dans les soins de qualité. Les pamplemousses locaux viseront des standards encore supérieurs pour asseoir la réputation vietnamienne. A cette occasion, la coopérative agricole My Phong et Blue Ocean ont signé un accord de coopération visant à développer une zone de matières premières de qualité, destinée spécifiquement au marché australien. -VNA



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