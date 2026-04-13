Dette publique : le Vietnam s’attèle à atteindre l’excellence financière

Hanoi (VNA) – Pour soutenir sa croissance, le Vietnam déploie un plan ambitieux de gestion de la dette publique et vise une notation souveraine supérieure d’ici 2030. Objectif : optimiser les financements internationaux et consolider la confiance des marchés.

Le ministère des Finances privilégie les politiques visant à gérer la dette publique, gouvernementale et nationale de manière sûre et efficace, en maintenant les indicateurs clés à des niveaux satisfaisants, conformément aux critères des organisations internationales. Le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, a souligné que garantir la viabilité de la dette était un pilier fondamental pour renforcer la confiance des investisseurs et améliorer les évaluations du crédit.

Parallèlement, le ministère collaborera étroitement avec les autres ministères, secteurs et collectivités locales dans le perfectionnement des mécanismes et politiques pour promouvoir une croissance fondée sur la stabilité macroéconomique. Le contrôle de l’inflation, l’équilibre des finances publiques et la résilience de la croissance figurent parmi les facteurs essentiels qui influencent positivement la notation souveraine.

Un autre axe prioritaire est un renforcement de la coordination avec les principales agences de notation internationales, telles que S&P et Fitch Ratings, avec la fourniture d’informations opportunes, transparentes et complètes. Cette approche permettra à ces agences de mieux appréhender les fondamentaux économiques, le programme de réformes et les objectifs de développement du Vietnam, et ainsi de formuler des évaluations plus précises et plus favorables.

Sécurité et viabilité

Le vice-ministre Trân Quôc Phuong a fait savoir que le dialogue intensif récemment mené entre les autorités vietnamiennes et les agences de notation a déjà porté ses fruits, ces dernières ayant acquis une vision plus claire des progrès et des perspectives d’avenir du pays.

Le ministère des Finances coordonne actuellement avec les organismes compétents, notamment la Banque d’État du Vietnam, la réalisation d’un examen quinquennal du plan d’amélioration de la notation de crédit nationale jusqu’en 2030. Ce plan vise à obtenir une notation souveraine de qualité d’investissement de Baa3 ou BBB-, voire supérieure, d’ici 2030, conformément aux objectifs de développement du Vietnam.

L’obtention du statut d’investissement offre plusieurs avantages clés, notamment : la réduction des coûts de levée de capitaux, la facilitation de la mise en œuvre de projets d’infrastructure de grande envergure et le soutien du marché boursier par l’élargissement de l’accès pour les investisseurs institutionnels internationaux.

Fitch Ratings a récemment relevé la notation des instruments de dette à long terme garantis de premier rang du Vietnam à BBB-, équivalente à la catégorie investissement, tout en confirmant la notation souveraine à BB+ avec une perspective stable à compter de juin 2025. Le récent relèvement de la notation des instruments de dette à long terme constitue une première étape cruciale.

Cette amélioration jette les bases pour rehausser la notation nationale dans les prochains mois. Bien qu’évaluées indépendamment, ces deux notations témoignent d’un profil de risque perçu plus faible et contribuent à renforcer la confiance des investisseurs étrangers alors que le Vietnam entre dans sa phase de développement 2026-2030.

Gestion des emprunts

Cette amélioration fait suite à l’application des nouveaux critères de notation souveraine de Fitch à partir de septembre 2025 et à l’inclusion, pour la première fois, d’hypothèses de recouvrement dans les notations de la dette souveraine. Cette décision reflète les perspectives de recouvrement des obligations souveraines non garanties, conjuguées aux avantages supplémentaires liés au recouvrement des tranches garanties ou assurées de ces instruments de dette.

Le gouvernement a approuvé un plan d’emprunt d’un montant maximal de près de 970 billions de dôngs (près de 37 milliards de dollars) et de remboursement de dettes d’une valeur d’environ 535 billions de dôngs (20,33 milliards de dollars) cette année. Conformément à la décision N°352 approuvant le plan d’emprunt et de remboursement de la dette publique pour 2026, signée par le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, plus de 959 billions de dôngs de l’emprunt seront affectés au solde budgétaire de l’État, et les 10 billions restants seront utilisés pour des prêts interbancaires.

Les prêts devraient provenir d’émissions d’obligations d’État, de prêts d’aide publique au développement (APD), de prêts étrangers à taux préférentiels, d’émissions d’obligations internationales et d’autres sources financières légitimes. Conformément à cette décision, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc charge également le ministère des Finances de suivre de près le déficit budgétaire de l’État, le niveau d’endettement des collectivités locales et les obligations de remboursement de la dette publique.

Outre l’élaboration d’un plan d’émission d’obligations internationales à soumettre aux autorités compétentes afin qu’il soit prêt en cas de besoin, le ministère des Finances doit également étudier de nouvelles méthodes de financement pour garantir des capitaux suffisants pour les investissements de développement, tout en maîtrisant la dette publique et la dette extérieure nationale dans les limites prévues pour la période 2026-2030.

“Les échéances et le calendrier d’émission des obligations d’État doivent être gérés avec souplesse afin de contribuer à la réduction des coûts, d’alléger la pression sur la mobilisation des capitaux budgétaires et de répondre aux besoins de mobilisation et de prévoyance en cas de conjoncture de marché défavorable”, précise la décision N°352.

En outre, ledit ministère doit activement diversifier les sources de revenus et réduire les dépenses budgétaires de l’État afin de diminuer le déficit budgétaire et d’accroître le remboursement de la dette.

Parallèlement, la Banque d’État du Vietnam est tenue de contrôler rigoureusement l’application du plafond d’autofinancement et d’auto-remboursement de la dette extérieure des entreprises non garanties par l’État, afin d’assurer le respect des limites autorisées.

Outre la supervision de la gestion de la dette extérieure du secteur privé, la Banque centrale doit également se coordonner avec le ministère des Finances et rendre compte au Premier ministre en cas d’évolution défavorable. – CVN/VNA