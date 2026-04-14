Économie

Le réseautage de l’écosystème financier assure l’objectif de croissance à deux chiffres

Le vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam, Nguyên Ngoc Canh, a souligné qu’au 31 décembre 2025, le système bancaire vietnamien comptait 127 établissements de crédit dont l’actif total avoisinait 28,9 billiards de dôngs (1,1 billions de dollars), soit une hausse de 22% par rapport à fin 2024 et près de 2.000 fois plus qu’il y a quatre décennies.

Vue du séminaire, à Hanoi, le 13 avril. Photo: BNews
Vue du séminaire, à Hanoi, le 13 avril. Photo: BNews

Hanoi (VNA) – Un séminaire organisé lundi 13 avril à Hanoi par le magazine Nhà Dâu tu (The Investor) a souligné l’urgence pour le Vietnam de passer d’une simple augmentation des capitaux à une allocation plus efficace, durable et à fort impact, alors que l’économie entre dans sa prochaine phase de croissance.

Au lieu de se contenter d’être de simples fournisseurs de capitaux, les institutions financières doivent devenir des acteurs clés au sein d’un écosystème étroitement intégré où banques, entreprises et marchés de capitaux fonctionnent avec une coordination et une efficacité accrues.

Vers un écosystème financier intégré

Lors de cet événement, le vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam, Nguyên Ngoc Canh, a souligné qu’au 31 décembre 2025, le système bancaire vietnamien comptait 127 établissements de crédit dont l’actif total avoisinait 28,9 billiards de dôngs (1,1 billions de dollars), soit une hausse de 22% par rapport à fin 2024 et près de 2.000 fois plus qu’il y a quatre décennies.

La mobilisation de capitaux a progressé de 15,42% sur un an, soit une augmentation de près de 1.300 fois en près de 40 ans. Plusieurs banques vietnamiennes ont également connu une croissance notable et se sont hissées parmi les meilleures au niveau international.

Selon Nguyên Ngoc Canh, les groupes économiques demeurent des clients essentiels et fiables pour le secteur bancaire, qui continue de financer la production, le commerce et, surtout, les grands projets d’importance socio-économique nationale.

Fin 2025, l’encours total des crédits dans l’économie avoisinait les 18,6 billiards de dôngs, soit une hausse de 19,07 % par rapport à l’année précédente et l’équivalent de 144% du PIB. Les entreprises nationales représentaient environ 48 % du total des crédits, tandis que les groupes économiques et les compagnies générales en représentaient environ 7%.

Le secteur bancaire a accéléré l’adoption de la science et de la technologie et la transformation numérique, déployant des solutions de paiement modernes pour élargir l’accès au crédit.

Parallèlement, la banque centrale a mené une politique monétaire souple et coordonnée afin de maîtriser l’inflation, de stabiliser la macroéconomie et de garantir que les flux de capitaux atteignent tous les secteurs économiques.

Bien que ces efforts aient permis de maintenir le flux de crédit même en période de crise, le modèle de financement bancaire traditionnel atteint de plus en plus ses limites, notamment face à la forte demande de financements à moyen et long terme pour soutenir les projets stratégiques.

Le ratio élevé crédit/PIB du Vietnam témoigne d’une forte dépendance aux prêts bancaires, tandis que les canaux alternatifs tels que les obligations d’entreprises, les marchés actions et les financements internationaux n’ont pas encore pleinement démontré leur potentiel.

Du point de vue de la recherche, le prof. associé-Dr. Pham Manh Hung, directeur adjoint de l’Institut de recherche bancaire de l’Académie bancaire, a soutenu que la réforme du système financier et le développement des marchés de capitaux sont des conditions préalables à la construction de groupes économiques capables de rivaliser à l’échelle mondiale et régionale.

Il a plaidé pour une transition d’un modèle « monocanal » vers un système financier « multicanal et à plusieurs niveaux », où tous les composants sont étroitement interconnectés au sein d’un écosystème global.

Orienter les capitaux vers de nouveaux moteurs de croissance

Selon Dô Quang Vinh, vice-président du conseil d’administration et directeur général adjoint de la Banque commerciale par actions Saigon-Hanoi (SHB), un écosystème financier intégré permettrait d’optimiser l’allocation des ressources, en canalisant les capitaux vers des secteurs prioritaires tels que les infrastructures, l’énergie, les hautes technologies et l’agriculture moderne, qui présentent un fort potentiel de création de valeur et une dynamique de croissance soutenue.

Pour que cet écosystème fonctionne efficacement, les marchés de capitaux doivent se développer de concert. Le marché des obligations d’entreprises et les instruments financiers à long terme vietnamiens restent limités en termes de taille, de transparence et de profondeur, ce qui crée de sérieux obstacles au financement à long terme, a souligné le prof. associé-Dr. Pham Manh Hung.

À son avis, lever ces obstacles exige des réformes institutionnelles audacieuses, des normes de gouvernance d’entreprise plus élevées, le déploiement de systèmes de notation de crédit robustes et une base d’investisseurs plus large. Le renforcement des liens entre les marchés financiers nationaux et internationaux sera également essentiel pour diversifier les sources de financement et alléger la pression sur le système bancaire.

L’ambition du Vietnam d’atteindre une croissance économique à deux chiffres entre 2026 et 2030 nécessitera une assise financière solide et moderne pour alimenter de nouveaux moteurs de croissance. Les groupes économiques, tant publics que privés, devraient jouer un rôle moteur dans le développement de secteurs, d’industries et de chaînes de valeur entières.

« Il est indispensable de restructurer le système financier afin de le rendre plus équilibré, plus moderne et plus intégré à l’échelle mondiale. Cela permettra aux groupes économiques vietnamiens d’accumuler les ressources nécessaires, d’accroître leur compétitivité et de devenir progressivement des acteurs mondiaux et régionaux », a ajouté le prof. associé-Dr. Pham Manh Hung. – VNA

source
#écosystème financier #objectif de croissance à deux chiffres #Banque d’État du Vietnam #établissements de crédit #nouveaux moteurs de croissance
Suivez VietnamPlus

Voir plus

La plage de Da Nang met en avant son potentiel en matière d'investissement, de tourisme, de commerce, d'industries de haute technologie et de développement de villes intelligentes et écologiques dans le cadre du Plan directeur 2050-2075. Photo : Việt Nam Helicopter

Da Nang ambitionne une fusion majeure pour devenir une éco-cité mondiale

La ville centrale de Da Nang a été conçue comme une ville intelligente et agréable à vivre au Vietnam, et un centre national clé de la logistique, de l'innovation des start-ups, de la finance, de la zone de libre-échange, de la puissance économique maritime et de la croissance « verte » en 2050, avec la vision d'une éco-ville mondiale et d'un lieu de rencontre où il fait bon vivre en 2075.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, (droite) et le secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la Chine, Xi Jinping, posent pour une photo lors du banquet d’État en l’honneur de la visite d’État en Vietnam du dirigeant chinois, dans la soirée du 14 avril 2025, au Centre international des conférences de Hanoï. Photo : VNA)

Vietnam–Chine : un nouvel élan pour la croissance des échanges commerciaux

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine connaissent une croissance soutenue, portés par une complémentarité accrue et des connexions renforcées. L’essor des infrastructures, l’élargissement de la coopération locale et la transition vers des échanges formels devraient impulser une dynamique durable.

Les délégués posent pour une photo de groupe lors de la cérémonie de signature Photo : thoibaotaichinhvietnam.vn

Le ministère des Finances et la LSE s’associent pour faciliter l’accès aux capitaux internationaux

Aux termes du protocole d’accord, la Bourse de Londres s’engage à soutenir le gouvernement vietnamien dans son accès aux marchés financiers internationaux et la diversification de ses sources de financement à des coûts raisonnables. Elle assistera le Département de la gestion de la dette et des finances extérieures dans les démarches nécessaires à la cotation des obligations d’État vietnamiennes en bourse.

Nguyên Thanh Nghi, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président de sa Commission des politiques et des stratégies s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Le Comité central du Parti détaille les principaux enjeux socio-économiques

Le plan quinquennal de développement socio-économique, de finances nationales, de gestion de la dette publique et d’investissements publics à moyen terme pour la période 2026-2030 a été mis en avant lors d’une conférence nationale organisée lundi pour étudier, diffuser et mettre en œuvre les documents du 2e Plénum du 14e Comité central du Parti.

Des délégués visitent le stand de la coopérative Hà Nội Xanh (Vietnam) lors du salon Halal Expo 2025. Photo : VNA

La Turquie, un marché prometteur pour les produits Halal du Vietnam

Située au carrefour de l’Europe, de l’Asie et du Moyen-Orient, la Turquie s’impose comme une porte d’entrée stratégique et un marché à fort potentiel pour les produits Halal du Vietnam, dans un contexte de demande mondiale en pleine expansion et de renforcement des relations bilatérales.

L’AN adopte une résolution sur les taxes appliquées aux carburants. Photo: VNA

L’AN adopte une résolution sur les taxes appliquées aux carburants

L’Assemblée nationale a adopté ce dimanche matin 12 avril à Hanoi une résolution sur les taxes appliquées aux carburants. La résolution a été approuvée à l’unanimité des députés présents, soit 460 voix, représentant 92 % du nombre total des membres de l’Assemblée nationale.