Économie

Investissement massif de 60 000 milliards de dongs pour le complexe GNL de Ca Na à Khanh Hoa

Des accords d’investissement et de financement portant sur la centrale thermique au gaz naturel liquéfié (GNL) de Ca Na ainsi que sur le projet de zone portuaire de Ca Na (phase 1), pour un montant total supérieur à 60 000 milliards de dongs, ont été signés ce vendredi.

Cérémonie de signature d'accords. Photo: VNA
Cérémonie de signature d'accords. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - Les autorités de la province de Khanh Hoa (Centre) et le consortium Trung Nam – Sideros River ont signé ce vendredi 10 avril des accords d’investissement et de financement portant sur la centrale thermique au gaz naturel liquéfié (GNL) de Ca Na ainsi que sur le projet de zone portuaire de Ca Na (phase 1), pour un montant total supérieur à 60 000 milliards de dongs (environ 2,28 milliards de dollars).

Ces accords visent à concrétiser les orientations définies dans le plan de développement de l’électricité nationale pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, approuvé par le gouvernement vietnamien.

Le projet constitue par ailleurs la première centrale thermique au gaz naturel liquéfié attribuée à l’issue d’un appel d’offres international dans le cadre du Plan directeur de l’électricité VIII, conformément aux objectifs de renforcement de l’approvisionnement énergétique et de sécurité énergétique nationale.

Pour la province de Khanh Hoa, ce projet contribue à créer une base pour le développement des industries, des services et des infrastructures liés à l’énergie.

Le projet de GNL de Ca Na favorisera l’élargissement de la chaîne de valeur énergétique, le renforcement de la compétitivité et l’émergence progressive d’un hub régional de GNL pour le Centre et le Sud, grâce à des atouts tels qu’un port en eau profonde et une géologie stable. Il contribuera ainsi à structurer un pôle industriel intégré et un centre de services pour les énergies renouvelables, renforçant la position du Vietnam sur la carte mondiale de l’énergie propre.

La centrale thermique au GNL de Ca Na est conçue autour d’une installation à cycle combiné alimentée au gaz naturel liquéfié, d’une capacité de 1 500 MW, pour une production annuelle estimée à environ 9 milliards de kWh.

Le projet comprend également un terminal de stockage et de regazéification d’une capacité de 1 à 1,2 million de tonnes de GNL par an, un réservoir de 220 000 m³, un quai d’importation ainsi que des infrastructures techniques associées.

S’étendant sur une superficie totale de plus de 139 hectares, dont une large part maritime, le projet représente un investissement estimé à 57 385 milliards de dongs. Sa mise en service est prévue à l’horizon 2030.

Dans le même cadre, un contrat de crédit d’un montant de 3 000 milliards de dongs a été signé entre le port général de Ca Na et la Banque de développement du Vietnam pour le financement de la première phase de la zone portuaire, avec un engagement de décaissement avant le 30 juin 2027.

Le port de Ca Na est appelé à devenir un port en eau profonde capable d’accueillir des navires de 300 000 à 500 000 tonnes, tout en intégrant à terme un hub logistique multimodal et une plateforme de transbordement pour les équipements liés aux énergies renouvelables, notamment l’éolien terrestre et offshore.

Selon Nguyen Tam Thinh, président du groupe Trungnam, il s’agit d’une avancée majeure dans la concrétisation des engagements du secteur privé dans les projets stratégiques, conformément à la Résolution 68-NQ/TW et à la stratégie de développement de la province de Khanh Hoa dans la nouvelle phase.

Fort d’une capacité installée de près de 1,6 GW d’énergies renouvelables déjà injectée dans le réseau national, le groupe entend poursuivre son développement dans les projets énergétiques clés.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Trinh Minh Hoang, vice-président du Comité populaire provincial, a souligné que ce projet constitue une infrastructure énergétique stratégique nationale. Il contribuera à garantir une source d’électricité stable pour les régions du Centre-Sud et des Hauts Plateaux du Centre, tout en réduisant les risques de pénurie énergétique et en soutenant les engagements du Vietnam en matière de transition énergétique, notamment dans le cadre de la COP26.

À l’échelle locale, le projet devrait jouer un rôle moteur dans la structuration d’un complexe industriel, portuaire et énergétique au sud de la province, générant des recettes budgétaires significatives, créant des milliers d’emplois et favorisant une transformation économique vers un modèle plus moderne, vert et durable.

Les autorités provinciales ont appelé à une mobilisation maximale des parties prenantes afin d’assurer une mise en œuvre efficace du projet, avec l’objectif d’une réalisation dans les délais impartis, avant 2031. -VNA

#Ca Na #centrale thermique au gaz naturel liquéfié #GNL #Khanh Hoa
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