Batteries : le sud-coréen POSCO choisit le Vietnam pour sa première usine à l’étranger

Hanoï (VNA) - La société Viglacera a annoncé que POSCO Future M, filiale du groupe sud-coréen POSCO, a officiellement choisi la zone industrielle Sông Công 2 – Viglacera, dans la province de Thai Nguyên (Nord), pour implanter sa première usine de production de matériaux pour batteries à grande échelle au Vietnam.

Ce projet constitue également la première implantation à l’étranger de l’entreprise dans la production de matériaux de cathode, illustrant l’attractivité croissante de l’écosystème industriel de Viglacera dans un contexte de recomposition des chaînes d’approvisionnement mondiales liées aux énergies propres.

Fondé en 1968, POSCO figure parmi les principaux producteurs d’acier au monde. Le groupe a progressivement diversifié ses activités vers l’énergie, les composants automobiles et les matériaux pour batteries. POSCO Future M est aujourd’hui la seule entreprise sud-coréenne capable de produire à la fois des matériaux de cathode et d’anode, jouant un rôle clé dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des batteries et des véhicules électriques.

Après plusieurs mois d’études et de prospection, POSCO Future M a retenu la zone industrielle Sông Công 2 Viglacera pour construire son usine de matériaux de batteries au Vietnam. Le projet s’étend sur 37 hectares, pour un investissement total supérieur à 400 millions de dollars. Le démarrage des travaux est prévu pour le second semestre 2026, avec une mise en production attendue en 2028.

Avec une capacité annuelle de 55 000 tonnes, l’usine devrait devenir un centre d’approvisionnement stratégique en matériaux pour batteries, destiné aux grands constructeurs de véhicules électriques aux États-Unis, dans l’Union européenne et en République de Corée.

Selon POSCO Future M, le Vietnam présente des avantages compétitifs notables en termes de coûts de production et de logistique par rapport à d’autres pays de la région. La stabilité du sol, la fiabilité du réseau électrique, la capacité énergétique ainsi que la qualité des infrastructures de la zone industrielle ont constitué des facteurs déterminants dans le choix du site.

S’étendant sur 296 hectares et bénéficiant d’un emplacement stratégique à proximité de l’autoroute Hanoï–Thai Nguyen et de la rocade 5, la zone industrielle offre un corridor logistique efficace reliant les principaux pôles de production électronique et automobile du Nord du Vietnam.

Avec plus de 25 ans d’expérience et 18 zones industrielles au Vietnam, Viglacera a attiré plus de 20 milliards de dollars d’investissements, notamment de grandes entreprises internationales telles que Samsung, Amkor, Hyosung, Hana Micron, Foxconn, BYD, THK et Canon.

Dans le contexte de la transition verte, Viglacera s’engage à développer des zones industrielles prêtes à l’emploi, dotées d’infrastructures intelligentes et durables, afin d’accompagner les entreprises dans leur intégration aux chaînes de valeur mondiales. -VNA