Économie

Batteries : le sud-coréen POSCO choisit le Vietnam pour sa première usine à l’étranger

POSCO Future M, filiale du groupe sud-coréen POSCO, a choisi la zone industrielle Sông Công 2 – Viglacera pour sa première usine de matériaux de batteries au Vietnam, un investissement stratégique de plus de 400 millions de dollars visant à renforcer la chaîne d’approvisionnement mondiale des véhicules électriques et à illustrer l’attractivité croissante de l’écosystème industriel vietnamien dans le contexte de la transition énergétique.

Le groupe POSCO. Photo: POSCO
Le groupe POSCO. Photo: POSCO

Hanoï (VNA) - La société Viglacera a annoncé que POSCO Future M, filiale du groupe sud-coréen POSCO, a officiellement choisi la zone industrielle Sông Công 2 – Viglacera, dans la province de Thai Nguyên (Nord), pour implanter sa première usine de production de matériaux pour batteries à grande échelle au Vietnam.

Ce projet constitue également la première implantation à l’étranger de l’entreprise dans la production de matériaux de cathode, illustrant l’attractivité croissante de l’écosystème industriel de Viglacera dans un contexte de recomposition des chaînes d’approvisionnement mondiales liées aux énergies propres.

Fondé en 1968, POSCO figure parmi les principaux producteurs d’acier au monde. Le groupe a progressivement diversifié ses activités vers l’énergie, les composants automobiles et les matériaux pour batteries. POSCO Future M est aujourd’hui la seule entreprise sud-coréenne capable de produire à la fois des matériaux de cathode et d’anode, jouant un rôle clé dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des batteries et des véhicules électriques.

Après plusieurs mois d’études et de prospection, POSCO Future M a retenu la zone industrielle Sông Công 2 Viglacera pour construire son usine de matériaux de batteries au Vietnam. Le projet s’étend sur 37 hectares, pour un investissement total supérieur à 400 millions de dollars. Le démarrage des travaux est prévu pour le second semestre 2026, avec une mise en production attendue en 2028.

Avec une capacité annuelle de 55 000 tonnes, l’usine devrait devenir un centre d’approvisionnement stratégique en matériaux pour batteries, destiné aux grands constructeurs de véhicules électriques aux États-Unis, dans l’Union européenne et en République de Corée.

Selon POSCO Future M, le Vietnam présente des avantages compétitifs notables en termes de coûts de production et de logistique par rapport à d’autres pays de la région. La stabilité du sol, la fiabilité du réseau électrique, la capacité énergétique ainsi que la qualité des infrastructures de la zone industrielle ont constitué des facteurs déterminants dans le choix du site.

S’étendant sur 296 hectares et bénéficiant d’un emplacement stratégique à proximité de l’autoroute Hanoï–Thai Nguyen et de la rocade 5, la zone industrielle offre un corridor logistique efficace reliant les principaux pôles de production électronique et automobile du Nord du Vietnam.

Avec plus de 25 ans d’expérience et 18 zones industrielles au Vietnam, Viglacera a attiré plus de 20 milliards de dollars d’investissements, notamment de grandes entreprises internationales telles que Samsung, Amkor, Hyosung, Hana Micron, Foxconn, BYD, THK et Canon.

Dans le contexte de la transition verte, Viglacera s’engage à développer des zones industrielles prêtes à l’emploi, dotées d’infrastructures intelligentes et durables, afin d’accompagner les entreprises dans leur intégration aux chaînes de valeur mondiales. -VNA

#Batteries #groupe sud-coréen POSCO #POSCO Future M #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Transition verte

Sur le même sujet

Photo d'illustration: Yonhap News

LG Energy Solution envisage de produire des batteries pour véhicules électriques à Phu Tho

LG Energy Solution (LGES), deuxième fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques, prévoit de construire une usine de fabrication de batteries et des stations de recharge et d’échange pour motos électriques dans la province de Phu Tho, au Vietnam, grâce au soutien financier de l’aide publique au développement (APD) de la République de Corée.

Voir plus

La cérémonie de remise de documents de coopération Vietnam–Cambodge

La cérémonie de remise de documents de coopération Vietnam–Cambodge

En visite officielle au Cambodge, Tran Cam Tu a assisté à Phnom Penh à la remise de plusieurs accords de coopération entre des localités vietnamiennes et cambodgiennes, illustrant le dynamisme croissant des relations bilatérales, notamment sur les plans économique et politique.

La présidente de l'Alliance des coopératives du Vietnam, Cao Xuan Thu s'exprime au Forum. Photo: VN Business

Forum des coopératives 2026 : vers une synergie avec le secteur privé

Ayant pour thème « Connecter l’économie coopérative à l’écosystème économique privé », le Forum national des coopératives 2026 a réuni environ 300 délégués et a permis de clarifier cette relation de complémentarité. En associant l’esprit de coopération aux capacités d’innovation du secteur privé, le Vietnam ambitionne de construire un écosystème économique durable et inclusif.

La Résolution n° 68-NQ/TW vise à faciliter la participation profonde des entreprises privées dans les projets d'importance nationale. Photo: VNA

Un an après la Résolution 68, le secteur privé en forte dynamique

L'un des piliers de la Résolution n° 68-NQ/TW est de faciliter la participation profonde des entreprises privées dans les projets d'importance nationale. L'année écoulée a vu le lancement de 564 ouvrages et projets pour un investissement total dépassant 5,15 millions de milliards de dôngs. Fait notable : les capitaux privés représentent environ 75 % de ce montant, confirmant leur rôle de moteur de la croissance économique.

L'ambassadeur du Vienam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh. Photo: VNA

Le Vietnam et l'Allemagne renforcent leur coopération dans le domaine du travail

L’Allemagne et le Vietnam souhaitent hisser la coopération dans le domaine du travail au rang de pilier majeur de leur partenariat stratégique, tout en renforçant la coordination en matière de formation professionnelle et de mobilité de la main-d’œuvre, ont affirmé des responsables des deux pays lors d’une réunion tenue le 9 avril à Berlin.

Aéroport international de Cat Bi à Hai Phong. Photo: VNA

Le secteur aérien garantira l'approvisionnement en carburant pour le pic des congés du 30 avril et du 1er mai

Actuellement, les entreprises de fourniture de carburant aérien déploient des efforts considérables pour négocier et diversifier leurs sources d'approvisionnement, tant au niveau national qu'international. Parallèlement, elles renforcent leurs capacités de coordination et de stockage afin de répondre aux besoins immédiats et d'aider les compagnies aériennes à stabiliser leurs opérations.

Ouvriers d'une entreprise de transformation alimentaire dans la province de Dong Nai. Photo : VNA

Le Vietnam transforme les défis en opportunités : Banque mondiale

Alors que la croissance en Asie de l'Est et dans le Pacifique ralentit face à une incertitude mondiale croissante, le Vietnam continue de se distinguer par sa capacité d'adaptation et sa volonté de transformer les défis en opportunités de réforme, selon la Banque mondiale.

L'Assemblée nationale examine l'ajustement de la fiscalité sur les carburants

L'Assemblée nationale examine l'ajustement de la fiscalité sur les carburants

Selon l’agenda de la première session de la 16e législature, les députés de l'Assemblée nationale du Vietnam débattent un projet de résolution portant sur les taxes de protection de l'environnement, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits d'accise sur l'essence, le diesel et le carburant d'aviation.

Un drone effectue une opération d'épandage d'engrais dans un champ. Photo : VNA.

Ouvrir de nouveaux espaces de croissance grâce à l’économie de basse altitude

L’économie de basse altitude s’impose comme un nouveau levier de croissance au Vietnam, fondé sur l’innovation technologique et l’exploitation des données. En structurant un écosystème autour des drones et des infrastructures aériennes à faible altitude, le pays entend moderniser ses secteurs clés et créer de nouvelles dynamiques économiques.

Le ministre de l'Économie, Luis Pedrero, s'entretient avec l'ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Van Hai. Photo: VNA

Le Vietnam renforce ses liens commerciaux avec des régions du Mexique

Des entreprises du Chiapas ont manifesté leur intérêt pour une coopération avec des partenaires vietnamiens dans la production et la commercialisation de produits aquacoles, notamment le tilapia ainsi que les crevettes et autres produits dérivés. Elles ont également exprimé leur intérêt pour le développement de chaînes de valeur pour des produits agricoles tels que le café biologique, le cacao, le miel, les fruits secs et l’artisanat traditionnel.

Réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo: VNA

Le Comité permanent de l’AN adopte un cadre fiscal pour stabiliser les prix des carburants

Le président de la Commission de l’économie et des finances, Phan Van Mai, a déclaré que la commission soutenait la proposition du gouvernement et recommandait une approche globale et coordonnée, allant de la gouvernance des prix et de la transparence des composantes de la tarification des carburants à la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, en passant par le renforcement des contrôles et la lutte rigoureuse contre la spéculation et l'accaparement.

Vue de la ligne d'horizon de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le Vietnam met résolument le cap sur une croissance à deux chiffres

Le nouveau Premier ministre Lê Minh Hung a déclaré lors de son discours d’investiture mardi 7 avril que "l’objectif d’une croissance moyenne du PIB supérieure à 10% par an sur la période 2026-2031 est un impératif de développement pour concrétiser les objectifs stratégiques du pays".