Économie

OMC : le Vietnam réaffirme son engagement en faveur du multilatéralisme

Le Vietnam a réaffirmé son ferme soutien au système commercial multilatéral lors d’une rencontre, le 10 avril, entre son ambassadeur auprès de l’OMC, Mai Phan Dung, et la directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala, axée sur le bilan de la CM14 et les priorités futures de l’organisation.

L'ambassadeur du Vietnam auprès de l’OMC, Mai Phan Dung, et la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala. Photo: VNA
L'ambassadeur du Vietnam auprès de l’OMC, Mai Phan Dung, et la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 10 avril, l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), a rencontré la directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, afin d’échanger sur les résultats de la 14e Conférence ministérielle de l’OMC (CM14), les orientations futures de l’organisation et de réaffirmer le soutien du Vietnam au système commercial multilatéral.

Lors de l’entretien, l’ambassadeur a salué les efforts, le rôle de coordination et le leadership de la directrice générale tout au long du processus de préparation et de tenue de la CM14. Il a reconnu que, malgré des résultats limités, la conférence a envoyé des signaux encourageants, notamment à travers le soutien affirmé des membres au système multilatéral et leur participation active aux négociations. Il a également relevé certains résultats concrets, notamment dans les domaines du soutien aux petites économies et de la pêche, considérés comme des bases pour les travaux à venir.

Réaffirmant la position constante du Vietnam, il a souligné que le pays demeure un membre actif, responsable et engagé de l’OMC, contribuant de manière constructive aux négociations. Le Vietnam soutient fermement les principes fondamentaux de l’organisation, tels que le consensus, la clause de la nation la plus favorisée (NPF) et le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement.

Il a souligné que, pour le Vietnam, l'OMC continue de jouer un rôle particulièrement important dans l’élaboration de règles commerciales stables, prévisibles et équitables, contribuant ainsi à protéger les intérêts légitimes de ses membres, en particulier des pays en développement.

L’ambassadeur a également informé la directrice générale des avancées du Vietnam en matière d’intégration économique internationale, notamment sa décision d’adhérer à l’Accord sur les technologies de l’information élargi (ITA2). Cette décision, saluée comme « remarquable » par Ngozi Okonjo-Iweala, permettra au Vietnam d'attirer des investissements de qualité et de soutenir le développement de l’industrie numérique.

Concernant les priorités après la MC14, la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala a insisté sur la nécessité de maintenir « l’esprit de Yaoundé », en poursuivant les négociations en cours plutôt qu’en ouvrant de nouveaux dossiers. Elle a appelé à obtenir des avancées concrètes lors des prochaines réunions du Conseil général à Genève.

Elle a également salué l’approche proactive du Vietnam et ses contributions au sein de l’OMC. Parmi les priorités identifiées figurent la prolongation du moratoire sur les droits de douane appliqués au commerce électronique, la poursuite des discussions sur l’Accord sur les ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) ainsi que le maintien de la dynamique de négociation entre les principaux membres. Elle a insisté sur la nécessité de privilégier des résultats tangibles face aux perceptions pessimistes.

La rencontre s’est déroulée dans un climat ouvert et constructif, témoignant d’une volonté commune de renforcer le rôle central de l’OMC et d’accroître l’efficacité du système commercial multilatéral dans un contexte économique mondial incertain. -VNA

#OMC #Vietnam #multilatéralisme
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