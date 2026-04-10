Économie

Ho Chi Minh-Ville : Délivrance de licences d'investissement en 15 jours grâce à une procédure accélérée

La délivrance de licences d'investissement en 15 jours s’inscrit dans les efforts de la ville pour accélérer la réforme administrative, promouvoir la transformation numérique et renforcer sa compétitivité afin d’attirer davantage d’investissements dans ses zones industrielles et d’exportation.

Hô Chi Minh-Ville délivrera désormais les certificats d’enregistrement d’investissement en seulement 15 jours ouvrables. Photo: VNA
Hô Chi Minh-Ville délivrera désormais les certificats d’enregistrement d’investissement en seulement 15 jours ouvrables. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville délivrera désormais les certificats d’enregistrement d’investissement en seulement 15 jours ouvrables après réception d’un dossier complet, selon une nouvelle procédure accélérée. Cette initiative s’appuie sur le décret 96/2026/ND-CP du gouvernement, en vigueur depuis le 31 mars 2026, qui précise l’application de certains articles de la Loi sur l’investissement.

Selon Le Van Thinh, directeur adjoint de l’Autorité de gestion des zones franches et industrielles de Hô Chi Minh-Ville (HEPZA), cette mesure s’inscrit dans les efforts de la ville pour accélérer la réforme administrative, promouvoir la transformation numérique et renforcer sa compétitivité afin d’attirer davantage d’investissements dans ses zones industrielles et d’exportation.

Conformément à la réglementation, les investisseurs sont tenus de préparer un dossier complet, conformément à l'article 47 du décret, et de soumettre une demande unique. Ce dossier comprend une demande de mise en œuvre du projet assortie d'engagements de conformité aux réglementations en matière de construction, de protection de l'environnement, de transfert de technologie, ainsi que de prévention et de lutte contre l'incendie. Le dossier doit également inclure une proposition de projet comportant une évaluation d'impact environnemental et des mesures d'atténuation, remplaçant ainsi l'étape d'évaluation environnementale préliminaire précédemment requise.

Après la délivrance du certificat, les investisseurs sont tenus de mettre en œuvre leurs projets conformément aux engagements enregistrés et aux dispositions légales en vigueur. Les procédures environnementales doivent être réalisées selon l’article 49 du décret 96. Au moins 30 jours avant le démarrage des travaux, ils doivent informer les autorités locales compétentes en matière de gestion de la construction ainsi que l’HEPZA, en fournissant les documents requis.

L'HEPZA supervisera, inspectera et évaluera les projets tout au long de leur mise en œuvre, informant rapidement les investisseurs de tout problème rencontré et se coordonnant avec les autorités compétentes pour lever les obstacles, garantissant ainsi le bon déroulement et l'efficacité des projets.

Le Van Thinh a souligné que ce mécanisme d'investissement spécial vise à raccourcir considérablement les délais de traitement et à faciliter le déploiement rapide des projets, et non à introduire des obstacles supplémentaires.

Par ailleurs, l’HEPZA encourage le recours aux technologies de l’information et à l’intelligence artificielle pour le suivi et le contrôle post-autorisation, afin de détecter rapidement les problèmes et d’accompagner les entreprises dans le respect des réglementations tout au long du cycle de vie des projets.-VNA

source
#Ho Chi Minh-Ville #délivrance de licences d'investissement #procédure accélérée #réforme administrative #HEPZA
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Photo ; VNA

Ho Chi Minh-Ville connaît une forte hausse des IDE au premier semestre

Hô Chi Minh-Ville a attiré 198,82 millions de dollars d'investissements directs étrangers au premier semestre de cette année, soit le double du montant enregistré à la même période de l'année dernière, a indiqué la Zone industrielle et de transformation des exportations de Hô Chi Minh-Ville (HEPZA) lors d'une conférence de presse le 3 juillet.

Voir plus

Le groupe POSCO. Photo: POSCO

Batteries : le sud-coréen POSCO choisit le Vietnam pour sa première usine à l’étranger

POSCO Future M, filiale du groupe sud-coréen POSCO, a choisi la zone industrielle Sông Công 2 – Viglacera pour sa première usine de matériaux de batteries au Vietnam, un investissement stratégique de plus de 400 millions de dollars visant à renforcer la chaîne d’approvisionnement mondiale des véhicules électriques et à illustrer l’attractivité croissante de l’écosystème industriel vietnamien dans le contexte de la transition énergétique.

La cérémonie de remise de documents de coopération Vietnam–Cambodge

La cérémonie de remise de documents de coopération Vietnam–Cambodge

En visite officielle au Cambodge, Tran Cam Tu a assisté à Phnom Penh à la remise de plusieurs accords de coopération entre des localités vietnamiennes et cambodgiennes, illustrant le dynamisme croissant des relations bilatérales, notamment sur les plans économique et politique.

La présidente de l'Alliance des coopératives du Vietnam, Cao Xuan Thu s'exprime au Forum. Photo: VN Business

Forum des coopératives 2026 : vers une synergie avec le secteur privé

Ayant pour thème « Connecter l’économie coopérative à l’écosystème économique privé », le Forum national des coopératives 2026 a réuni environ 300 délégués et a permis de clarifier cette relation de complémentarité. En associant l’esprit de coopération aux capacités d’innovation du secteur privé, le Vietnam ambitionne de construire un écosystème économique durable et inclusif.

La Résolution n° 68-NQ/TW vise à faciliter la participation profonde des entreprises privées dans les projets d'importance nationale. Photo: VNA

Un an après la Résolution 68, le secteur privé en forte dynamique

L'un des piliers de la Résolution n° 68-NQ/TW est de faciliter la participation profonde des entreprises privées dans les projets d'importance nationale. L'année écoulée a vu le lancement de 564 ouvrages et projets pour un investissement total dépassant 5,15 millions de milliards de dôngs. Fait notable : les capitaux privés représentent environ 75 % de ce montant, confirmant leur rôle de moteur de la croissance économique.

L'ambassadeur du Vienam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh. Photo: VNA

Le Vietnam et l'Allemagne renforcent leur coopération dans le domaine du travail

L’Allemagne et le Vietnam souhaitent hisser la coopération dans le domaine du travail au rang de pilier majeur de leur partenariat stratégique, tout en renforçant la coordination en matière de formation professionnelle et de mobilité de la main-d’œuvre, ont affirmé des responsables des deux pays lors d’une réunion tenue le 9 avril à Berlin.

Aéroport international de Cat Bi à Hai Phong. Photo: VNA

Le secteur aérien garantira l'approvisionnement en carburant pour le pic des congés du 30 avril et du 1er mai

Actuellement, les entreprises de fourniture de carburant aérien déploient des efforts considérables pour négocier et diversifier leurs sources d'approvisionnement, tant au niveau national qu'international. Parallèlement, elles renforcent leurs capacités de coordination et de stockage afin de répondre aux besoins immédiats et d'aider les compagnies aériennes à stabiliser leurs opérations.

Ouvriers d'une entreprise de transformation alimentaire dans la province de Dong Nai. Photo : VNA

Le Vietnam transforme les défis en opportunités : Banque mondiale

Alors que la croissance en Asie de l'Est et dans le Pacifique ralentit face à une incertitude mondiale croissante, le Vietnam continue de se distinguer par sa capacité d'adaptation et sa volonté de transformer les défis en opportunités de réforme, selon la Banque mondiale.

L'Assemblée nationale examine l'ajustement de la fiscalité sur les carburants

L'Assemblée nationale examine l'ajustement de la fiscalité sur les carburants

Selon l’agenda de la première session de la 16e législature, les députés de l'Assemblée nationale du Vietnam débattent un projet de résolution portant sur les taxes de protection de l'environnement, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits d'accise sur l'essence, le diesel et le carburant d'aviation.

Un drone effectue une opération d'épandage d'engrais dans un champ. Photo : VNA.

Ouvrir de nouveaux espaces de croissance grâce à l’économie de basse altitude

L’économie de basse altitude s’impose comme un nouveau levier de croissance au Vietnam, fondé sur l’innovation technologique et l’exploitation des données. En structurant un écosystème autour des drones et des infrastructures aériennes à faible altitude, le pays entend moderniser ses secteurs clés et créer de nouvelles dynamiques économiques.

Le ministre de l'Économie, Luis Pedrero, s'entretient avec l'ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Van Hai. Photo: VNA

Le Vietnam renforce ses liens commerciaux avec des régions du Mexique

Des entreprises du Chiapas ont manifesté leur intérêt pour une coopération avec des partenaires vietnamiens dans la production et la commercialisation de produits aquacoles, notamment le tilapia ainsi que les crevettes et autres produits dérivés. Elles ont également exprimé leur intérêt pour le développement de chaînes de valeur pour des produits agricoles tels que le café biologique, le cacao, le miel, les fruits secs et l’artisanat traditionnel.

Réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo: VNA

Le Comité permanent de l’AN adopte un cadre fiscal pour stabiliser les prix des carburants

Le président de la Commission de l’économie et des finances, Phan Van Mai, a déclaré que la commission soutenait la proposition du gouvernement et recommandait une approche globale et coordonnée, allant de la gouvernance des prix et de la transparence des composantes de la tarification des carburants à la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, en passant par le renforcement des contrôles et la lutte rigoureuse contre la spéculation et l'accaparement.