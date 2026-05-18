Économie

Le Vietnam mise sur la montée en gamme de sa filière crevettière

Le Vietnam ne peut rivaliser ni avec l’Équateur sur les coûts ni avec l’Inde sur les volumes. La stratégie la plus pertinente consiste donc à abandonner la course aux bas prix et aux volumes massifs afin de se concentrer sur la qualité, l’innovation et l’intégration technologique.

Récolte de crevettes à Ca Mau. Photo : VNA
Récolte de crevettes à Ca Mau. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de crevettes, exportant vers plus de 100 marchés et contribuant à plus de 40 % du chiffre d’affaires total des exportations de produits aquatiques du pays. Toutefois, face à la concurrence croissante de pays comme l’Équateur et l’Inde, la filière doit désormais réorienter sa stratégie en misant davantage sur la valeur ajoutée et la technologie que sur les prix.

Sur le marché mondial, l’Équateur se distingue par ses faibles coûts de production, tandis que l’Inde domine en termes de volumes. Le Vietnam, bien que plus modeste, dispose d’atouts importants dans les technologies d’élevage intensif à haut rendement. Ce modèle présente cependant des risques, car la forte densité d’élevage accroît la vulnérabilité aux maladies et fragilise la stabilité de la production..

Selon Nguyen Duy Hoa, directeur technique adjoint du groupe Cargill, le Vietnam ne peut rivaliser ni avec l’Équateur sur les coûts ni avec l’Inde sur les volumes. La stratégie la plus pertinente consiste donc à abandonner la course aux bas prix et aux volumes massifs afin de se concentrer sur la qualité, l’innovation et l’intégration technologique. L’objectif est de faire évoluer le pays du statut de simple fournisseur de matières premières vers celui de détenteur de marques reconnues à l’international.

L’un des principaux défis de la filière crevettière concerne le coût de l'alimentation, qui représente entre 50 % et 60 % des dépenses de production. L'optimisation des indices de conversion alimentaire, l'utilisation de matières premières locales et la diversification des sources nutritionnelles, notamment végétales comme le soja, pourraient contribuer à réduire cette pression financière, a estimé Nguyen Duy Hoa.

Au-delà des coûts, des experts estiment que le secteur souffre encore de faiblesses structurelles : une production fragmentée, un manque de coordination et une difficulté à contrôler les maladies en raison de la forte densité des élevages.

Pour y remédier, ils préconisent l'amélioration génétique afin de produire des variétés résistantes aux maladies, estimant que le taux de survie des crevettes doit désormais primer sur le rendement pur. L'application de nouvelles technologies telles que le modèle Biofloc, le système circulaire Eco-RAS ou l'intégration de l'intelligence artificielle permet également un meilleur contrôle de l'environnement d'élevage.

Le directeur général adjoint du groupe Viet Uc, Trinh Trung Phi, souligne que la gestion de l'élevage doit être globale, englobant la biosécurité, le suivi environnemental et la détection précoce des anomalies tout au long de la chaîne.Par ailleurs, la transformation industrielle et la création de marques sont désormais considérées comme des leviers essentiels de valorisation du produit.

Le secteur est appelé à développer davantage l’exportation de produits à forte valeur ajoutée - tels que les crevettes cuites, décortiquées ou transformées -plutôt que de simples matières premières, tout en associant la marque « Crevette du Vietnam » à des standards stricts de qualité et de traçabilité.

vnanet-tom2.jpg
Chaîne de traitement de crevettes du groupe Minh Phu à Ca Mau. Photo: VNA

La stratégie commerciale repose également sur une segmentation précise des marchés : les États-Unis et l'Union européenne pour la haute qualité, le Japon pour le segment haut de gamme, la Chine pour les volumes flexibles, et le Moyen-Orient pour les produits congelés à prix compétitifs. S'inspirant de l'Équateur, le Vietnam cherche à bâtir un écosystème intégré et standardisé.

L'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP) confirme que l’avenir de la crevette vietnamienne dépendra de la qualité, de la traçabilité, de la transformation approfondie et du positionnement sur les segments haut de gamme. L'année 2026 est ainsi perçue comme un test pour la résilience des entreprises face aux risques du marché américain et à la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Enfin, Nguyen Van Long, directeur du Département des sciences et technologies du ministère de la Culture et de l’environnement, insiste sur l'importance de maîtriser les intrants, d'investir dans la recherche sur les variétés et d'accélérer la transition numérique grâce à l'intelligence artificielle pour assurer un développement durable de la filière crevettière. -VNA

#crevette vietnamienne
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Voir plus

Les autorités municipales félicitent l'Union des associations scientifiques et technologiques de Da Nang à l'occasion de la Journée vietnamienne de la science et de la technologie (18 mai). Photo : VNA

Da Nang place les ressources humaines au centre de sa stratégie numérique

À la suite d’une restructuration administrative et d’un réaménagement territorial, Da Nang entre dans une nouvelle phase de développement. Les autorités locales ambitionnent de porter la part de l’économie numérique à 35-40 % du PIB régional d’ici la fin de la décennie, soit un niveau nettement supérieur à la moyenne nationale.

La station-service Tran Phu, dans le quartier de Nghia Lo, province de Quang Ngai, distribue de l’essence E10 aux clients. Photo: VNA

Le Vietnam généralisera l’essence E10 à partir du 1er juin

Le Vietnam franchira une nouvelle étape dans sa transition énergétique avec la généralisation de l’essence biologique E10 à partir du 1er juin 2026. Cette mesure vise à réduire les émissions polluantes, diminuer la dépendance aux énergies fossiles et encourager l’utilisation de carburants plus respectueux de l’environnement.

Pham Thi Minh Huong, membre du Comité permanent de l’Union générale des Vietnamiens du Laos et vice-présidente de l’Association des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger (BAOOV), répond à une interview de l'Agence vietnamienne d'information. Photo: VNA

La diaspora salue les avancées de la Résolution 68 sur l’économie privée

Grâce à la détermination réformatrice de l’État et au dynamisme du secteur privé, la Résolution 68 continuerait de produire des résultats positifs, devenant un moteur important du développement innovant de l’économie privée vietnamienne et contribuant à la réalisation des deux objectifs stratégiques centenaires du pays.

Confection de vêtements destinés à l'exportation vers le marché de l'Union européenne chez TDT Garment Company à Thai Nguyen. Photo : VNA

Le textile-habillement vietnamien attire les flux d’IDE de haute technologie

Porté par une croissance soutenue des exportations et l’objectif d’atteindre 50 milliards de dollars d’exportations en 2026, le secteur vietnamien du textile-habillement confirme sa place parmi les trois premiers exportateurs mondiaux. Le Vietnam devient progressivement une destination stratégique pour les investissements étrangers orientés vers les technologies avancées, l’automatisation et la production verte.

Rodolfo Cáffaro Kramer, président de la Chambre de commerce MERCOSUR-ASEAN (MACC). Photo : VNA

Un expert argentin optimiste sur un accord commercial MERCOSUR - Vietnam

Selon Rodolfo Cáffaro Kramer, président de la Chambre de commerce MERCOSUR-ASEAN (MACC), les perspectives de négociation d'un accord commercial préférentiel (PTA) entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR), ainsi que les perspectives de coopération future entre l'Argentine et le Vietnam, sont jugées très prometteuses.

Parc éolien de la centrale éolienne de Duyên Hai, dans le quartier de Truong Long Hoa, province de Vinh Long (Sud). Photo : VNA

L’énergie, pilier essentiel des ambitions de croissance verte à deux chiffres du Vietnam

La demande énergétique du Vietnam continuera d’augmenter fortement, exerçant une pression considérable sur les investissements dans la production d’électricité. Selon Petrovietnam, pour maintenir une croissance du PIB d’environ 10%, la demande d’électricité devrait croître de 12 à 15% par an, nécessitant une capacité supplémentaire de 7.000 à 8.000 MW chaque année.

Collecte de lait dans une ferme laitière de la Compagnie générale par actions du lait du Vietnam (Vinamilk). Photo: VNA

L’autonomie des matières premières, levier stratégique pour un développement durable de la filière laitière vietnamienne

Plusieurs grands groupes ont choisi d’investir dans l’autonomie des approvisionnements et le développement du lait frais local. Vinamilk a ainsi développé un réseau de fermes écologiques répondant aux standards internationaux afin de sécuriser l’approvisionnement en lait cru de haute qualité et s’affirmer avec confiance sur les marchés internationaux.

Vue de la zone où est mis en œuvre le projet global d'investissement et de construction du port à conteneurs de Lien Chieu. Photo: VNA

Renforcer la position du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales

Face à la reconfiguration rapide des chaînes d’approvisionnement mondiales, le Vietnam mise sur la modernisation de son secteur logistique pour renforcer sa compétitivité. Entre transition numérique, logistique verte et développement de grands centres régionaux, le pays ambitionne de devenir un maillon stratégique des échanges et de la production en Asie du Sud-Est.