La cérémonie de remise de documents de coopération Vietnam–Cambodge

Phnom Penh (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Cambodge, le 10 avril à midi, au Palais du 7 janvier – siège du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC) à Phnom Penh, le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, Tran Cam Tu et le vice-président du PPC et permanent de son Comité permanent, Say Chhum, ont assisté à la cérémonie de remise de documents de coopération entre les localités des deux pays.

Les documents comprennent : un protocole d’accord de coopération entre le Comité populaire de la province de Gia Lai et l’administration provinciale de Ratanakiri ; un autre entre Gia Lai et la province de Preah Vihear ; ainsi qu’un troisième entre Gia Lai et la province de Stung Treng.

Les relations Vietnam–Cambodge connaissent des avancées significatives. La confiance politique est solidement consolidée sur la base des principes convenus au plus haut niveau.

Sur le plan économique, le Vietnam est le troisième partenaire commercial du Cambodge dans le monde et le premier au sein de l’ASEAN. Il compte actuellement 229 projets d’investissement au Cambodge, totalisant près de 3 milliards de dollars, concentrés dans des secteurs clés tels que l’agriculture, les télécommunications, la banque et l’énergie. Ces projets apportent non seulement des bénéfices économiques, mais créent également des emplois et contribuent au développement socio-économique local.

La coopération en matière de défense et de sécurité continue d’être renforcée, jouant un rôle essentiel dans la stabilité des zones frontalières. Les domaines socioculturels, scientifiques et technologiques ainsi que les échanges entre les peuples sont également activement promus, en particulier entre les localités dans les régions limitrophes. -VNA