Le décaissement des investissements publics s'améliore, malgré un rythme encore modeste

Hanoï (VNA) - Selon les données communiquées par le ministère des Finances, au 31 mars 2026, le montant des décaissements des investissements publics à l’échelle nationale est estimé à 110.000 milliards de dôngs, soit environ 11 % du plan global fixé par le gouvernement pour l’année en cours.



Bien que ce taux demeure modeste par rapport à l’objectif annuel, il marque une amélioration tangible par rapport à la même période de l’année dernière. En effet, le taux de décaissement enregistré au premier trimestre de cette année est supérieur de 1,2 point de pourcentage à celui du premier trimestre 2025. En valeur absolue, le montant décaissé a progressé d’environ 30.000 milliards de dôngs en glissement annuel.



Lors de la conférence de presse du premier trimestre 2026, tenue le 9 avril à Hanoï, le vice-ministre des Finances Nguyen Duc Chi a indiqué que le gouvernement et le Premier ministre avaient mobilisé des efforts et des ressources considérables pour piloter cette mission. Ce domaine a fait l’objet de bilans et d’évaluations approfondis à plusieurs reprises, permettant l’élaboration de solutions à la fois méthodiques et déterminées.



Sous l’impulsion de ces orientations, le cadre juridique et les politiques relatifs à l’investissement public ont été révisés et complétés de manière approfondie. Le vice-ministre a souligné que, dans le cadre de ses compétences, le ministère des Finances avait ajusté plusieurs procédures clés afin de créer des conditions plus favorables au déploiement effectif des projets.



Rappelant l’importance des investissements publics, Nguyen Duc Chi a affirmé qu’ils constituent l’un des moteurs essentiels de la croissance économique nationale. Le perfectionnement continu du cadre institutionnel, associé au renforcement de la discipline administrative dans l’exécution des tâches, devrait favoriser une évolution positive et visible, contribuant directement au développement durable du pays.



De son côté, Le Tien Dung, directeur adjoint du Département du développement des infrastructures au sein du ministère, a indiqué que le chef du gouvernement avait organisé plusieurs conférences thématiques dès les premiers mois de l’année. Lors des réunions gouvernementales régulières et des réunions du Comité de pilotage des projets d’importance nationale et des projets clés dans le secteur des transports, des instructions ont été données afin de lever les obstacles et d’accélérer la mise en œuvre des projets.



Le ministère a également assuré une gestion proactive du budget de l’État afin de répondre pleinement et en temps utile aux besoins de financement des ministères, organismes et localités. Une attention particulière est accordée aux projets d’infrastructures stratégiques et interrégionales, capables de générer un impact socio-économique rapide et étendu.



Le ministère des Finances a demandé au Trésor public de procéder aux décaissements dès que les conditions réglementaires sont remplies, afin d’éviter toute congestion des flux de capitaux. Parallèlement, il a proposé au Premier ministre la mise en place d’un système d’indicateurs mensuels permettant d’évaluer la performance de décaissement de chaque entité.



Cette approche coordonnée, alliant réforme structurelle, décentralisation et modernisation technologique, devrait impulser une amélioration significative de la gestion des fonds publics, soutenant ainsi durablement la croissance économique et la modernisation des infrastructures du pays. – VNA