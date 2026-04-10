La visite d'un haut responsable du PCV au Cambodge renforce la confiance politique et la coopération multiforme



Hanoï, 10 avril (VNA) – La visite officielle en cours au Cambodge de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), vise à approfondir la confiance politique et à dynamiser la coopération globale entre les deux pays.



Cette visite, qui fait suite à un déplacement officiel de Tran Cam Tu au Laos, a été effectuée à l'invitation de Samdech Say Chhum, vice-président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Bureau permanent du Comité central du PPC.



Les relations de bon voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération globale et la durabilité à long terme se renforcent



Depuis l'établissement des relations diplomatiques le 24 juin 1967, il y a près de six décennies, le Vietnam et le Cambodge ont bâti une relation fondée sur la solidarité, l'amitié et une histoire commune. Leur lien s'est forgé lors des luttes pour l'indépendance nationale et s'est renforcé lors de la victoire du Cambodge sur le régime génocidaire de Pol Pot, grâce au soutien de soldats volontaires et d'experts vietnamiens. Cet héritage témoigne non seulement de la solidarité entre le Vietnam et le Cambodge, mais symbolise également une sincère solidarité internationale.



Les dirigeants et les peuples des deux pays n'ont cessé de cultiver leurs relations de bon voisinage et d'amitié. Le Vietnam a toujours accordé une grande importance à ses relations avec le Cambodge, ainsi qu'à la solidarité et aux liens étroits qui unissent le Vietnam, le Laos et le Cambodge. De son côté, le Cambodge a constamment favorisé l'amitié et la coopération entre les deux partis, les deux gouvernements et les deux peuples.



En 2005, les plus hauts dirigeants des deux pays ont convenu d'un nouveau principe directeur pour le développement des relations bilatérales : « bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération globale et durabilité à long terme ». Depuis lors, les relations se sont approfondies dans de nombreux secteurs, les relations politiques et diplomatiques occupant une place centrale.



Des échanges à tous les niveaux ont été maintenus et des mécanismes de coopération bilatérale ont été mis en œuvre par divers canaux. Il convient de souligner que la réunion annuelle de haut niveau entre le Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Conseil permanent du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC) est devenue un élément clé de la coopération bilatérale. Ce mécanisme a contribué à renforcer la confiance politique et à orienter la coopération Vietnam-Cambodge sur le long terme.



Lors de la récente visite d'État du secrétaire général du Parti, To Lam, au Cambodge, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à ouvrir une nouvelle ère de coopération. Elles se sont engagées à consolider les liens politiques, fondement des relations bilatérales, à renforcer la coordination en matière de stabilité politique et de sécurité, et à approfondir l'intégration de leurs économies. Lors d'une réunion trilatérale des dirigeants des Partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos, le 6 février 2026, les trois pays ont également convenu de renforcer leur solidarité, de maintenir des consultations régulières et de coordonner étroitement leurs efforts afin de préserver les intérêts légitimes de chacun, tout en maintenant un environnement pacifique et stable propice au développement.



Par ailleurs, le Vietnam et le Cambodge ont mis en place des mécanismes de coopération bilatérale essentiels, notamment la 21e réunion de la Commission mixte sur la coopération économique, culturelle et scientifique et technologique, qui s'est tenue le 9 décembre 2025 à Siem Reap, et la 13e Conférence sur la coopération et le développement entre leurs provinces frontalières, les 27 et 28 novembre 2025 à Phnom Penh.



La coopération en matière de défense et de sécurité demeure un pilier de cette coopération, se renforçant et s'approfondissant. Les deux parties ont réaffirmé le principe de ne permettre à aucune force hostile d'utiliser le territoire d'un pays pour porter atteinte à la sécurité de l'autre.



Au-delà des mécanismes bilatéraux, les deux pays ont également étroitement coordonné leurs actions au sein des instances internationales, régionales et sous-régionales, en particulier dans le cadre de l'ASEAN, des Nations Unies et du Mékong, contribuant ainsi aux efforts collectifs de l'ASEAN pour le maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.



La coopération économique, commerciale et en matière d'investissement est devenue un axe majeur des relations bilatérales. Le Vietnam est actuellement le troisième partenaire commercial du Cambodge au niveau mondial et le premier au sein de l'ASEAN. Les échanges bilatéraux ont représenté en moyenne environ 10 milliards de dollars par an ces dernières années, pour atteindre 11,3 milliards de dollars en 2025. Les deux pays ambitionnent de porter le volume de leurs échanges bilatéraux à 20 milliards de dollars dans un avenir proche.



Le Vietnam mène actuellement 229 projets en cours au Cambodge, pour un montant total de près de 2,94 milliards de dollars américains, et figure parmi les cinq principaux investisseurs étrangers dans ce pays voisin. Les entreprises vietnamiennes ont joué un rôle important dans la promotion de la croissance économique du Cambodge et ont également contribué à la création d'emplois pour la population cambodgienne ainsi qu'à des actions sociales.



La coopération touristique est également florissante. En 2025, près de 700 000 Cambodgiens se sont rendus au Vietnam, tandis que plus de 1,22 million de touristes vietnamiens ont visité le Cambodge, faisant du Vietnam le premier pays d’origine des touristes internationaux au Cambodge.



La collaboration dans les domaines de l’éducation, des transports, de la culture, de la santé et des télécommunications continue de se développer, parallèlement à l’essor des échanges entre les populations, notamment parmi les jeunes. Ces interactions contribuent à bâtir des fondements sociaux solides pour l’amitié bilatérale.



Promouvoir les relations Vietnam-Cambodge dans une nouvelle phase de développement



La visite de ce haut responsable du PCV marque son premier déplacement à l’étranger depuis le 14e Congrès national du Parti et intervient peu après la consolidation par le Vietnam de ses principaux postes de direction pour le mandat 2026-2031. Ce voyage souligne l’engagement ferme et la haute priorité accordée par le Vietnam au renforcement de l’amitié et de la coopération traditionnelles avec le Cambodge.



Selon Nguyen Manh Cuong, membre du Comité central du Parti et vice-ministre des Affaires étrangères, la visite officielle en cours de Tran Cam Tu fait suite aux visites d'État très fructueuses du secrétaire général du Parti, To Lam, au Laos et au Cambodge en février 2026. Elle témoigne clairement de la continuité et de la cohérence de la mise en œuvre de la politique étrangère du PCV.



Cette visite reflète non seulement la continuité de la politique étrangère, mais traduit également des engagements de haut niveau en actions concrètes, insufflant une nouvelle dynamique à la coopération entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Face à une situation régionale et mondiale en constante évolution, complexe et imprévisible, le renforcement des liens entre ces trois pays est essentiel, d'autant plus qu'ils progressent tous vers le développement, la modernisation et une intégration internationale approfondie, ce qui exige une coordination étroite pour saisir les opportunités, atténuer les risques et promouvoir le développement, a déclaré Nguyen Manh Cuong.



Par conséquent, les visites de Tran Cam Tu au Laos et au Cambodge revêtent non seulement une importance diplomatique, mais marquent également une étape importante, contribuant à définir une nouvelle orientation pour les relations Vietnam-Laos et Vietnam-Cambodge dans les années à venir, a-t-il ajouté.



Au cours de cette visite, les deux parties devraient examiner et discuter de la mise en œuvre des accords conclus lors de récentes réunions de haut niveau, en mettant l'accent sur une coopération pratique et axée sur les personnes dans des domaines tels que les infrastructures de connectivité, le commerce frontalier, l'éducation et la transformation numérique. - VNA

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