Politique

Phnom Penh : cérémonie d’accueil solennelle pour Tran Cam Tu en visite officielle

La présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, a présidé le 10 avril à Phnom Penh la cérémonie d’accueil officielle de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, en visite au Cambodge, dans un contexte de renforcement soutenu des relations bilatérales.

Cérémonie d’accueil solennelle pour Tran Cam Tu en visite officielle au Cambodge. Photo: VNA
Cérémonie d’accueil solennelle pour Tran Cam Tu en visite officielle au Cambodge. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Dans la matinée du 10 avril, au siège de l’Assemblée nationale du Cambodge à Phnom Penh, la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary, a présidé la cérémonie officielle d’accueil de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, ainsi que de la délégation de haut niveau vietnamienne en visite officielle au Cambodge.

À son arrivée, la présidente de l’Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, Khuon Sudary, a accueilli Tran Cam Tu et lui a présenté une photographie du temple d’Angkor Wat exposée au siège de l’institution.

Immédiatement après la cérémonie d’accueil, la présidente de l’Assemblée nationale Khuon Sudary et Tran Cam Tu ont tenu un entretien.

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La présidente de l’Assemblée nationale Khuon Sudary et Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam. Photo: VNA

Ces derniers temps, les relations entre le Vietnam et le Cambodge ont connu des avancées remarquables. La confiance politique s’est consolidée solidement sur la base des principes convenus au plus haut niveau.

La visite officielle du permanent du Secrétariat du Parti Tran Cam Tu et de la délégation vietnamienne de haut niveau au Royaume du Cambodge intervient à un moment chargé de significations politiques et culturelles profondes : le Vietnam vient d’organiser avec succès le 14ᵉ Congrès national du Parti, les élections de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires à tous les niveaux, tout en achevant la consolidation de son appareil du leadership et en mettant en œuvre de nouvelles orientations stratégiques ; de son côté, le Cambodge s’apprête à célébrer le Nouvel An traditionnel Chol Chnam Thmay.

Dans l’ensemble, les relations actuelles entre les deux pays reposent sur trois piliers principaux : une confiance politique élevée, une coopération économique de plus en plus approfondie et des échanges entre les peuples toujours plus étroits.

Sur cette base, la visite de Tran Cam Tu et de la délégation vietnamienne de haut niveau contribue à promouvoir la mise en œuvre des engagements de haut niveau, à assurer la continuité et l’efficacité des mécanismes de coopération, à renforcer la connectivité économique, notamment dans les infrastructures de transport, l’énergie et la transformation numérique, à élargir la coopération en matière d’éducation et de formation et à développer des ressources humaines de haute qualité, facteur clé du développement durable. Elle vise également à intensifier les échanges entre les peuples, en particulier entre les jeunes générations, afin de consolider le socle social des relations à long terme.

Cette visite ne revêt pas seulement une importance diplomatique, mais constitue également une étape marquante contribuant à orienter le développement futur des relations entre le Vietnam et le Cambodge dans la période à venir. -VNA

#Tran Cam Tu #Cambodge #visite officielle
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