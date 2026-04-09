La visite de Trân Câm Tu va renforcer la confiance politique Vietnam-Cambodge

Phnom Penh (VNA) – La visite officielle au Cambodge, le 10 avril, de Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), revêt une signification diplomatique et politique profonde.



Elle contribuera à renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle, dans l’intérêt des deux partis, des deux États et des deux peuples, a déclaré Suos Yara, premier vice-président de la Commission des relations extérieures du Parti du peuple cambodgien (PPC) et porte-parole du PPC.



Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) avant sa visite, qui aura lieu à l’invitation de Samdech Say Chhum, vice-président du PPC et président du Comité permanent du Comité central du PPC, Suos Yara a déclaré que ce voyage témoigne de la haute estime que se portent les hauts dirigeants des deux pays et s’inscrit dans la continuité des accords conclus lors de la réunion de haut niveau entre les dirigeants des deux Partis en février, qui a défini la période 2025-2027 comme une période de coopération étendue et ciblée.



Selon le responsable du PPC, cette visite contribue à renforcer l’amitié traditionnelle, les liens étroits et la compréhension mutuelle entre les deux pays. Conjointement à la visite officielle du secrétaire général du Comité central du PCV, Tô Lâm, au Cambodge en février, ce voyage devrait approfondir la confiance et renforcer la coopération dans l’intérêt commun des deux pays.



Il a souligné que le choix du Cambodge et du Laos pour la première tournée à à l’étranger de Trân Câm Tu témoigne de l’attachement constant du Vietnam à son amitié traditionnelle avec ces deux pays, ainsi que des liens étroits qui unissent les trois partis et les trois nations. Cela reflète également la coordination continue entre les trois partis dans la mise en œuvre de programmes de coopération conjoints.



Soulignant l’ancienneté des relations cambodgiennes et vietnamiennes, il a déclaré que ces liens remontent à l’époque du défunt roi-père Norodom Sihanouk et ont été cultivés par des générations de dirigeants. Sous la direction de Samdech Techo Hun Sen et de l’actuel Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet, le Cambodge continue de considérer le Vietnam comme un voisin sincère et fiable, les deux parties maintenant un soutien et une assistance mutuels réguliers.



En prévision du 60e anniversaire des relations diplomatiques l’année prochaine, Suos Yara a qualifié cet événement de jalon majeur, réaffirmant les valeurs historiques qui sous-tendent les liens durables entre les générations passées et futures. Il a souligné que cette relation est guidée par les principes de « bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme ».



Il a insisté sur la nécessité de préserver et de renforcer l’amitié traditionnelle tissée par le passé, tout en se tournant vers l’avenir, et a appelé à une coordination renforcée à tous les niveaux, des autorités centrales aux autorités locales, y compris les provinces frontalières. De tels efforts contribueraient à consolider la coopération existante et permettraient aux jeunes générations de poursuivre leur collaboration en vue d’apporter des bénéfices concrets au développement économique et à l’amélioration des conditions de vie des populations des deux pays.



À cette occasion, il a félicité le Vietnam pour le succès des élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031, qui se sont tenues le 15 mars, et a formulé ses meilleurs vœux pour le succès de la première session de la nouvelle législature.



Il a affirmé que ces sentiments reflètent la bonne volonté du peuple cambodgien, des fonctionnaires et des membres du PPC, ainsi que des dirigeants du Sénat, du gouvernement royal et de l’Assemblée nationale du Cambodge, exprimant leur confiance dans la croissance continue des relations Vietnam-Cambodge dans un contexte mondial en pleine mutation. – VNA

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