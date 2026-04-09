Le permanent du Secrétariat du PCV Tran Cam Tu entame sa visite officielle au Cambodge

Phnom Penh (VNA) - Dans la soirée du 9 avril (heure locale), Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), accompagné d’une délégation vietnamienne de haut niveau est arrivé à l’aéroport international Techo, dans la capitale Phnom Penh, entamant ainsi une visite officielle au Cambodge, à l’invitation de Samdech Say Chhum, vice-président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Comité permanent du Comité central du PPC.

Il s’agit de la première visite officielle de Tran Cam Tu au Cambodge, dans un contexte chargé de significations politiques et culturelles. Le peuple cambodgien se prépare à célébrer le Nouvel An traditionnel Chol Chhnam Thmey et le Vietnam a organisé avec succès le 14e Congrès national du Parti, les élections législatives et locales, perfectionné son appareil dirigeant et met en oeuvre de nouvelles orientations stratégiques.

Les relations entre le Vietnam et le Cambodge connaissent un développement vigoureux. La confiance politique est solidement renforcée sur la base des principes convenus au plus haut niveau.

Sur le plan économique, le Vietnam est le troisième partenaire commercial du Cambodge dans le monde et le premier au sein de l’ASEAN. En 2025, le commerce bilatéral a dépassé 11,3 milliards de dollars, soit une hausse de près de 12 % sur un an. Le Vietnam compte actuellement 229 projets d’investissement au Cambodge, pour un capital total proche de 3 milliards de dollars, concentrés dans des secteurs clés tels que l’agriculture, les télécommunications, la banque et l’énergie.

Le personnel de l'ambassade du Vietnam au Cambodge accueille Tran Cam Tu et la délégation vietnamienne l'accompagnant à l'aéroport international de Techo. Photo : VNA

La coopération en matière de défense et de sécurité continue d’être renforcée, jouant un rôle essentiel dans la stabilité des zones frontalières. Parallèlement, les domaines socioculturels, scientifiques et technologiques ainsi que les échanges entre les peuples, notamment entre les localités frontalières, sont activement promus.

Dans le cadre de sa visite, le dirigeant vietnamien s’entretiendra avec les hauts dirigeants cambodgiens sur les grandes orientations visant à approfondir la coopération globale, en mettant l’accent sur la mise en œuvre efficace des accords conclus. L’objectif est de rendre les relations plus substantielles et bénéfiques pour les populations.

Il rencontrera également le personnel de l’ambassade ainsi que la communauté vietnamienne au Cambodge. - VNA