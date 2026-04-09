Le Vietnam renforce ses liens commerciaux avec des régions du Mexique

Mexico (VNA) – Dans le cadre d’un programme visant à renforcer la coopération entre le Vietnam et les localités mexicaines, l’ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Van Hai, accompagné d’une délégation, s’est rendu au Chiapas du 5 au 8 avril afin d’explorer les possibilités de collaboration dans divers secteurs, notamment le commerce, le tourisme et l’agriculture.



Durant cette visite, l’ambassade du Vietnam a organisé, en collaboration avec l’Université autonome du Chiapas et les autorités locales, les « Journées économiques et culturelles du Vietnam au Chiapas ». Au programme : des séminaires d’affaires, des expositions de photos sur le Vietnam, son peuple et ses réussites en matière de développement et d’intégration, ainsi que des rencontres avec des étudiants.



Des hauts responsables de l’État, des représentants du secteur culturel et des chefs d’entreprise, notamment de la Confédération mexicaine des employeurs (Coparmex) et de la Chambre nationale de l’industrie de la transformation (Canacintra), ainsi que près de 40 entreprises locales engagées dans des secteurs tels que l’agriculture, l’agroalimentaire, l’aquaculture, le tourisme et l’artisanat traditionnel, ont participé au séminaire d’affaires.



Dans son allocution, l’ambassadeur Nguyên Van Hai a souligné la croissance socio-économique soutenue du Vietnam et son intégration internationale croissante, insistant sur le fait que le pays s’est imposé comme l’une des économies les plus dynamiques de la région Asie-Pacifique, grâce à un vaste réseau d’accords de libre-échange et un environnement d’investissement toujours plus favorable.



Le diplomate a noté qu’après plus d’un demi-siècle de relations, les liens entre le Vietnam et le Mexique continuent de se renforcer, notamment dans le secteur commercial, le Mexique étant le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine. Il a également mis en lumière les similitudes entre le Vietnam et le Chiapas en termes de conditions naturelles, de structure économique et de culture, autant d’atouts qui favorisent une coopération complémentaire.



Sous le thème « Tisser les liens Vietnam-Chiapas », le séminaire visait à renforcer les liens entre les milieux d’affaires des deux pays, en particulier dans des secteurs à fort potentiel tels que l’agriculture verte et durable, l’aquaculture, la transformation des produits de la mer, le tourisme communautaire et le développement rural.



Lors des discussions, des entreprises du Chiapas ont manifesté leur intérêt pour une coopération avec des partenaires vietnamiens dans la production et la commercialisation de produits aquacoles, notamment le tilapia ainsi que les crevettes et autres produits dérivés. Elles ont également exprimé leur intérêt pour le développement de chaînes de valeur pour des produits agricoles tels que le café biologique, le cacao, le miel, les fruits secs et l’artisanat traditionnel.



De son côté, la directrice de l’Office du commerce du Vietnam au Mexique, Nguyên Thi Trang, a présenté un aperçu de la coopération économique bilatérale et proposé des domaines de collaboration spécifiques, en soulignant des secteurs complémentaires tels que l’agroalimentaire, les produits alimentaires transformés, le textile et l’écotourisme. Elle a également invité les entreprises du Chiapas à participer au salon Vietnam International Sourcing, prévu en septembre à Hô Chi Minh-Ville, qu’elle considère comme une plateforme essentielle pour le développement des relations commerciales.



Parallèlement, le secrétaire à l’Économie et au Travail de l’État du Chiapas, Luis Pedrero, a réaffirmé la volonté des autorités locales de collaborer avec le Vietnam à l’identification de projets viables favorisant une coopération concrète entre les territoires, en vue de développer le commerce et les investissements bilatéraux.



Dans le cadre de sa visite, l’ambassadeur Nguyên Van Hai a inauguré une exposition sur le Vietnam à la bibliothèque de l’Université autonome du Chiapas et s’est entretenu avec les étudiants au sujet du modèle de développement du pays, de sa politique étrangère et de ses priorités stratégiques. Il a également souligné les opportunités offertes par l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), ainsi que le potentiel de coopération dans les domaines de l’éducation, des échanges d’étudiants et de la recherche scientifique.



Situé au sud-est du Mexique et frontalier du Guatemala, l’État du Chiapas possède une économie essentiellement agricole, avec des produits clés tels que le café, le cacao, les bananes et l’aquaculture, en plus d’un important potentiel écotouristique. Ces caractéristiques présentent d’importantes similitudes avec les régions rurales et montagneuses du Vietnam, ouvrant ainsi des perspectives de coopération plus étroite en matière de développement économique et social. – VNA

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