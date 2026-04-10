Le Vietnam et l’Inde renforcent leur coopération dans le secteur de la chaussure

New Delhi (VNA) – Le Vietnam et l’Inde souhaitent approfondir leur coopération dans le secteur de la chaussure en promouvant des chaînes de valeur durables, en renforçant les liens commerciaux et en tirant parti de leurs forces complémentaires. C’est ce qu’a révélé un séminaire en ligne organisé le 9 avril.



Cet événement, placé sous le thème « Façonner l’avenir de la coopération Vietnam-Inde dans le secteur de la chaussure », était organisé conjointement par le Bureau commercial du Vietnam en Inde et l’Institut vietnamien du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie. Il a réuni des décideurs politiques, des associations professionnelles, des instituts de recherche et des entreprises des deux pays.



Dans son discours d’ouverture, le conseiller commercial vietnamien en Inde, Bui Trung Thuong, a souligné le rôle important du secteur de la chaussure dans la croissance économique, les exportations et la création d’emplois dans les deux pays. Il a noté que les deux économies sont hautement complémentaires : l’Inde bénéficie d’atouts en matière de matières premières, tandis que le Vietnam excelle dans la production et les exportations, ce qui ouvre de nombreuses perspectives d’intégration plus poussée aux chaînes de valeur mondiales.



Trân Xuân Thuy, de l’Agence de l’industrie du ministère de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que le Vietnam accélère sa transition de la sous-traitance vers la conception, le développement de marques et des étapes à plus forte valeur ajoutée.



Cette transition est soutenue par des politiques favorisant le développement industriel, l’innovation et la transformation numérique. Il a proposé la mise en place d’un mécanisme de coopération bilatérale au niveau ministériel, le renforcement des liens commerciaux et l’encouragement des investissements indiens dans les industries de soutien vietnamiennes.



Sanjay Gupta, de l’Association indienne des fabricants de composants de chaussures (IFCOMA), a souligné que l’industrie indienne de la chaussure est en pleine expansion, avec un objectif de 50 milliards de dollars américains d’ici 2030. Il a décrit cette période comme une opportunité pour les deux pays de développer des coentreprises, des transferts de technologie et une coopération en matière de production afin de construire un écosystème de fabrication durable au service des marchés mondiaux.



Renu Sharma, de l’Institut de conception et de développement de la chaussure (FDDI), a mis en avant le potentiel de collaboration en matière de formation, de recherche et d’innovation, notamment par le biais d’échanges d’étudiants et d’enseignants et du développement de programmes conjoints. Parallèlement, Gopal Gupta, président de la Chambre des fabricants et exportateurs de chaussures d’Agra, a invité les entreprises vietnamiennes à participer à la rencontre « Rencontres à la Foire d’Agra » début octobre, afin d’explorer des partenariats dans le domaine des matériaux et des industries connexes.



Les participants ont échangé leurs points de vue sur les tendances du marché et discuté de pistes de coopération concrètes, allant du développement des chaînes d’approvisionnement en matériaux à l’attraction des investissements et à l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre. De nombreuses entreprises ont manifesté leur intérêt pour la création de partenariats, de coentreprises et l’expansion sur les marchés respectifs.



Le Vietnam et l’Inde figurent parmi les principaux producteurs et consommateurs de chaussures en Asie. Le Vietnam se classe troisième au niveau mondial en termes de production et deuxième en termes d’exportations, tandis que l’Inde est le deuxième producteur et consommateur mondial, représentant environ 9 % de la production mondiale, avec une forte croissance attendue sur son marché intérieur. – VNA

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