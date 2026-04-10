Économie

Le Vietnam s’apprête à recevoir gros après la confirmation de son statut de marché émergent

Le fournisseur mondial d’indices FTSE Russell a confirmé cette semaine qu'elle rehaussera le statut du Vietnam de marché frontière à marché émergent en septembre 2026, sur la base d'un examen intermédiaire, ce qui constitue l'approbation finale de cette décision tant attendue.

La confirmation par FTSE Russell du statut de marché émergent du pays, attendue de longue date, contribuera à attirer de nouveau les capitaux étrangers vers le marché boursier vietnamien. Photo: VNA
La confirmation par FTSE Russell du statut de marché émergent du pays, attendue de longue date, contribuera à attirer de nouveau les capitaux étrangers vers le marché boursier vietnamien. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam devra passer du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire à compter du 21 septembre, a confirmé le fournisseur mondial d’indices FTSE Russell dans sa dernière revue de mi-cycle, marquant une étape importante qui devrait attirer des milliards de dollars d’investissements étrangers et approfondir l’intégration du pays aux marchés financiers mondiaux.

Le Vietnam sera ajouté aux indices boursiers mondiaux de FTSE Russell à partir du 21 septembre, par étapes successives jusqu'en 2027, marquant une étape importante qui devrait attirer des milliards de dollars d’investissements étrangers et approfondir l’intégration du pays aux marchés financiers mondiaux.

La dernière revue de mi-cycle de FTSE Russell confirme que le Vietnam est en bonne voie pour passer du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire, ouvrant la voie à des flux de capitaux internationaux, tant passifs qu’actifs.

L’intégration des actions vietnamiennes aux indices mondiaux renforcera la liquidité, repositionnera le Vietnam dans les flux mondiaux de capitaux et créera des opportunités d’investissement à long terme, tout en affirmant le développement durable et l’intégration du marché boursier vietnamien.

Les résultats de la revue de mi-cycle de FTSE Russell représentent non seulement une confirmation procédurale des progrès accomplis, mais aussi un signe que le marché vietnamien est prêt à opérer dans un environnement international aux normes plus élevées.

Selon des experts du marché, cette reclassification pourrait attirer d’importants capitaux étrangers. Certaines sociétés de courtage estiment ces entrées de fonds entre 6 et 8 milliards de dollars américains, tandis qu’une étude de HSBC suggère qu’elles pourraient atteindre 10,4 milliards de dollars dans un scénario optimiste, en incluant les fonds actifs et passifs.

Bui Van Huy, directeur général adjoint de FIDT, a toutefois estimé qu’à court terme, l’impact direct de la reclassification sur le marché ne sera pas trop important, car les anticipations d’une reclassification étaient déjà partiellement intégrées aux cours avant l’annonce officielle ; les achats nets des fonds indiciels FTSE n’ont pas immédiatement explosé en raison de la diminution du nombre et de la taille de ces fonds ; et les sorties de capitaux étrangers depuis 2024 suivant une tendance mondiale défensive, ou « risk-off », se sont poursuivies cette année.

Il y a six mois, FTSE Russell a confirmé que le Vietnam remplissait tous les critères techniques pour obtenir le statut de marché émergent secondaire, sous réserve d’améliorations de l’accessibilité pour les investisseurs internationaux.

Le ministère des Finances a ensuite publié la circulaire n°08, autorisant les investisseurs institutionnels étrangers à négocier par l’intermédiaire de courtiers internationaux, supprimant ainsi l’obligation antérieure d’ouvrir des comptes directs auprès de sociétés de courtage nationales. En outre, la circulaire précise davantage le cadre juridique des produits de négociation sans préfinancement (NPF) destinés aux investisseurs institutionnels étrangers.

Selon le vice-président de la Commission d’Etat des valeurs mobilières (SSC), Bui Hoàng Hai, la reclassification doit être considéré comme une étape importante et non comme un aboutissement. L’objectif ultime demeure l’amélioration de l’efficacité du marché boursier en matière de mobilisation et d’allocation de capitaux.

Le Vietnam devrait représenter environ 0,037 % de l’indice FTSE Global All Cap, 0,024 % de l’indice FTSE All-World, 0,35 % de l’indice FTSE Emerging All Cap et 0,227 % de l’indice FTSE Emerging. Au total, 32 actions vietnamiennes devraient être éligibles pour être incluses dans l’indice FTSE Global All Cap, dont des valeurs vedettes telles que Hòa Phát, Vietcombank, BIDV, Vingroup et Vinhomes.

La reclassification se déroulera en quatre phases jusqu’en septembre 2027. Les actions vietnamiennes seront progressivement intégrées aux indices boursiers mondiaux du FTSE, avec une pondération initiale de 10%. Celle-ci passera à 20% en mars 2027, à 35% en juin 2027 et enfin à 35% en septembre 2027. Cette approche progressive vise à assurer une transition en douceur et à s’adapter à la capacité du marché à absorber les flux de capitaux.

FTSE Russell est l’un des trois principaux fournisseurs d’indices au monde, aux côtés de MSCI et de S&P Dow Jones Indices. Ses indices de référence sont largement utilisés par les gestionnaires d’actifs, les institutions financières et les investisseurs du monde entier.

La société classe les marchés en quatre catégories : marchés développés, marchés émergents avancés, marchés émergents secondaires et marchés frontières. Plusieurs marchés asiatiques, dont la Chine, l’Inde, l’Indonésie, les Philippines et le Qatar, sont déjà classés comme marchés émergents secondaires. – VNA

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