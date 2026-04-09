Économie

Authentification biométrique obligatoire en cas de changement de mobile dès le 15 avril

Une nouvelle réglementation impose la vérification faciale lors du changement d’appareil afin de renforcer la sécurité des abonnés et de lutter contre les SIM non enregistrées.

À partir du 15 avril 2026, les utilisateurs changeant d’appareil mobile devront procéder à une nouvelle authentification biométrique faciale. Photo ; VNA
À partir du 15 avril 2026, les utilisateurs changeant d’appareil mobile devront procéder à une nouvelle authentification biométrique faciale. Photo ; VNA


Hanoï (VNA) – À partir du 15 avril 2026, les utilisateurs changeant d’appareil mobile devront procéder à une nouvelle authentification biométrique faciale. Cette mesure, prévue par la circulaire n°08/2026/TT-BKHCN du ministère des Sciences et des Technologies, vise à renforcer la sécurité des informations des abonnés et à lutter contre l’utilisation de cartes SIM non enregistrées au nom réel.

Selon la circulaire, dans un délai maximal de deux heures après la détection d’un changement d’appareil par rapport à celui précédemment enregistré, les opérateurs télécoms devront procéder à des vérifications et suspendre temporairement les services sortants, notamment les appels et les messages. Ils devront également notifier les abonnés afin qu’ils procèdent à une nouvelle authentification biométrique faciale.

Pour les abonnés ordinaires, cette authentification devra être effectuée dans un délai de 30 jours à compter de la suspension des services sortants. À défaut, les opérateurs suspendront les services dans les deux sens et informeront les abonnés du risque de résiliation du contrat. Cinq jours après la suspension totale, si l’utilisateur ne s’est toujours pas conformé aux exigences, le contrat sera résilié et les services interrompus.

Cette nouvelle réglementation est considérée comme une solution technique nécessaire face à la recrudescence des fraudes liées à l’utilisation de cartes SIM perdues ou non enregistrées au nom réel. L’application de l’authentification biométrique lors du changement d’appareil, à l’instar du secteur bancaire, devrait permettre de mieux protéger les droits des utilisateurs tout en limitant le commerce illégal de cartes SIM.

Par ailleurs, à partir du 15 avril, les nouveaux abonnements mobiles devront également faire l’objet d’une authentification biométrique faciale, avec une vérification croisée auprès de la Base de données nationale sur la population et des données d’identité. Cette exigence vise à garantir que chaque numéro de téléphone soit associé à une identité authentifiée.

Les utilisateurs pourront effectuer cette authentification via plusieurs canaux, notamment en ligne sur l’application nationale d’identification électronique VNeID, via les applications des opérateurs télécoms ou directement dans les points de service et les points autorisés. L’intégration de VNeID permet de simplifier les procédures en supprimant certaines étapes, telles que les appels vidéo.

La circulaire permet également aux citoyens de consulter l’ensemble des numéros enregistrés à leur nom via l’application VNeID, facilitant ainsi la vérification des numéros effectivement utilisés et la détection d’éventuelles anomalies. Les opérateurs traiteront les numéros non confirmés conformément à la réglementation afin de prévenir les risques.

Les abonnés ayant déjà enregistré leur numéro via une carte d’identité électronique à puce ou un compte VNeID de niveau 2 ne seront pas tenus de procéder à une nouvelle authentification, sauf en cas de changement d’appareil à partir du 15 juin.

Selon les experts, cette mesure constitue une étape importante dans le perfectionnement du cadre juridique relatif à la gestion des abonnés mobiles, contribuant à renforcer la sécurité des informations, à prévenir la cybercriminalité et à instaurer un environnement des télécommunications plus transparent et sécurisé.- VNA

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#Authentification biométrique obligatoire #changement de mobile
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