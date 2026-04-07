Économie

Le Vietnam approuve un programme d’expansion internationale des entreprises d’ici 2030

Le Vietnam approuve un programme d’expansion internationale des entreprises d’ici 2030. À l’horizon 2030, les autorités visent la formation d’au moins 10.000 entreprises aux opérations internationales, l’accompagnement de 1.000 entreprises en cours d’élaboration de leur stratégie d’expansion à l’étranger, ainsi que le soutien approfondi à au moins 100 entreprises engagées dans des projets d’investissement internationaux, dont 30 % sous forme de M&A.

Photo d'illustration. Source: baochinhphu
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Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a signé la décision n°626/QĐ-TTg approuvant le « Programme d’expansion vers les marchés internationaux d’ici 2030 », visant à renforcer la présence des entreprises vietnamiennes à l’étranger et à soutenir leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

Selon ce document, le programme entend lever les principaux obstacles institutionnels et politiques afin de favoriser, encadrer et sécuriser les activités d’investissement et de commerce des entreprises vietnamiennes sur les marchés internationaux. Il prévoit également de garantir un accès plus fluide aux ressources essentielles, notamment en matière de financement, d’infrastructures, de technologies, d’information et de ressources humaines, tout en simplifiant les procédures administratives afin de les aligner sur les standards des économies les plus compétitives.

Le programme met l’accent sur l’encouragement des entreprises à investir à l’étranger dans les secteurs et marchés où le Vietnam dispose d’avantages comparatifs, avec un potentiel élevé de valeur ajoutée. Les investissements stratégiques, notamment sous forme de fusions-acquisitions (M&A), seront privilégiés, de même que le développement de centres de distribution, d’entrepôts sous douane, de zones industrielles, de réseaux de vente, de bureaux de représentation et de centres de recherche et développement (R&D) à l’international.

Une attention particulière sera accordée aux entreprises disposant de capacités technologiques avancées, d’un fort potentiel d’innovation et d’une compétitivité élevée, susceptibles de jouer un rôle moteur dans leurs secteurs respectifs. Les start-up innovantes dotées de modèles économiques globaux figurent également parmi les bénéficiaires prioritaires.

L’objectif général du programme est de permettre au secteur privé vietnamien d’accroître sa présence à l’étranger de manière globale, efficace et durable, tant en termes de volume que de qualité, grâce à des activités d’investissement et de commerce international renforcées.

À l’horizon 2030, les autorités visent la formation d’au moins 10.000 entreprises aux opérations internationales, l’accompagnement de 1.000 entreprises en cours d’élaboration de leur stratégie d’expansion à l’étranger, ainsi que le soutien approfondi à au moins 100 entreprises engagées dans des projets d’investissement internationaux, dont 30 % sous forme de M&A.

Par ailleurs, au moins 100 entreprises devraient bénéficier d’un appui complet couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur – de la conception à la distribution et à la construction de marques internationales – afin de faciliter leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales. Parmi elles, au moins 20 grandes entreprises issues de secteurs stratégiques sont appelées à jouer un rôle structurant.

Le programme prévoit également de soutenir le développement du commerce électronique transfrontalier, avec l’objectif d’accompagner au moins 100 entreprises sur les plateformes numériques internationales, dont 10 entreprises devraient atteindre un chiffre d’affaires d’exportation en ligne supérieur à 10 millions de dollars.

Pour atteindre ces objectifs, cinq groupes de mesures ont été définis : la mise en place d’un cadre institutionnel cohérent, transparent et favorable ; le renforcement des capacités et de l’accès à l’information ; l’encouragement des investissements à l’étranger, notamment via les M&A ; l’intégration accrue dans les chaînes de valeur mondiales ; et la promotion du commerce numérique transfrontalier. -VNA

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