Économie

Une délégation de haut niveau d’entreprises américaines attendue au Vietnam

Lors d’un échange avec l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Washington, le président et directeur général de l’USABC, Brian McFeeters, a indiqué qu’il conduirait cette délégation composée de hauts dirigeants de nombreuses grandes entreprises américaines.

Le président et directeur général de l’USABC, Brian McFeeters. Photo: VNA
Le président et directeur général de l’USABC, Brian McFeeters. Photo: VNA

Washington (VNA) – Plus de 120 représentants de 52 grands groupes américains se rendront au Vietnam du 14 au 16 avril dans le cadre de la délégation annuelle de haut niveau organisée par le Conseil d’affaires États-Unis–ASEAN (USABC).

Lors d’un échange avec l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Washington, le président et directeur général de l’USABC, Brian McFeeters, a indiqué qu’il conduirait cette délégation composée de hauts dirigeants de nombreuses grandes entreprises américaines.

Malgré un contexte économique mondial encore marqué par des défis, l’ampleur de la mission témoigne du vif intérêt des entreprises américaines pour l’expansion du commerce, des investissements et des partenariats à long terme au Vietnam, ainsi que de leur confiance dans les perspectives de croissance de l’économie vietnamienne.

Selon Brian McFeeters, cette mission de 2026 intervient à un moment stratégique, au lendemain du succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et de la mise en place du nouveau gouvernement. Le Conseil et la communauté des entreprises américaines se disent prêts à accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre de ses nouvelles orientations de développement et dans la réalisation de ses objectifs à long terme.

Toujours selon lui, la délégation espère entendre des orientations et des messages clairs de la part du gouvernement vietnamien sur des réformes décisives visant à améliorer davantage le climat des affaires et de l’investissement. Les rencontres prévues dans le cadre de cette mission constitueront également une occasion de réaffirmer l’engagement durable du secteur privé américain en faveur des priorités de développement du Vietnam, tout en soulignant le rôle de l’innovation, de l’investissement et de la coopération dans la création d’effets stratégiques et durables pour la prochaine phase de développement. -VNA

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