Économie

Hanoï affiche une croissance de 7,87 % au premier trimestre 2026 malgré la flambée des prix de l'énergie

Hanoï affiche une croissance de 7,87 % au premier trimestre 2026, en dépit des fortes pressions liées à la volatilité des prix mondiaux des carburants et aux incertitudes du commerce international.

Activités de production de Toyota Boshoku Hanoi. Photo: VNA
Activités de production de Toyota Boshoku Hanoi. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L’économie de Hanoï a enregistré une croissance de 7,87 % de son produit intérieur brut régional au premier trimestre 2026, l'un niveau des niveaux les plus élevés de ces dernières années, en dépit des fortes pressions liées à la volatilité des prix mondiaux des carburants et aux incertitudes du commerce international.

Ces informations ont été rendues publiques le 6 avril par le Comité populaire municipal. Selon le rapport, malgré un contexte international et régional complexe, marqué notamment par les tensions au Moyen-Orient depuis fin février 2026, l’économie nationale a maintenu une dynamique de reprise positive. Les moteurs tels que la production industrielle, les exportations et l’investissement public sont restés solides. Les autorités locales ont mis en œuvre de manière proactive les résolutions et programmes d’action pour 2026, favorisant une croissance soutenue dès le début de l’année.

Toutefois, la flambée des prix des carburants a pesé sensiblement sur l’économie. En mars 2026, les prix de l’essence ont progressé de plus de 28 % en glissement mensuel, tandis que ceux du diesel ont bondi de plus de 56 %. Cette évolution a entraîné une hausse des coûts logistiques et de production, une augmentation généralisée des prix des biens et services, ainsi qu’un ralentissement de la consommation et de la rentabilité des entreprises.

Malgré ces contraintes, plusieurs secteurs ont affiché des résultats positifs. L’agriculture a assuré un approvisionnement stable en produits alimentaires, tandis que la production industrielle a progressé de 8,5 % sur un an, portée notamment par l’industrie manufacturière (+8,7 %). Les indices de consommation des produits manufacturés ont également progressé, accompagnés d’une réduction des stocks.

Le tissu entrepreneurial a montré des signes de vitalité avec 9 033 nouvelles entreprises créées (+33,4 %), bien que le nombre de cessations d’activité ait également fortement augmenté, traduisant des difficultés persistantes pour une partie des opérateurs économiques.

Les flux d’investissements directs étrangers ont atteint près de 479 millions de dollars, en recul de 66,2 % sur un an. En revanche, l’investissement de développement sur le territoire a fortement progressé, notamment grâce aux dépenses budgétaires locales, qui ont atteint 20 900 milliards de dongs, en progression de 47,4% , soit le niveau le plus élevé du pays et affiché un taux de décaissement élevé de 14,8% dès le premier trimestre.

Le commerce extérieur a présenté des signaux mitigés : les exportations ont reculé de 8,6 %, tandis que les importations ont augmenté de 18,8 %, reflétant à la fois la demande intérieure et la hausse des coûts des intrants. Parallèlement, l’indice des prix à la consommation a progressé de 4,29 % en moyenne, avec des hausses notables dans les secteurs du logement et des matériaux de construction, de l’alimentation et de la restauration, et de l’éducation.

Le secteur tertiaire a continué de jouer un rôle moteur, avec une hausse de 11,2 % du chiffre d’affaires du commerce de détail et des services. Le transport et la logistique ont également enregistré une croissance soutenue.

Le tourisme a connu une reprise marquée, avec plus de 2,4 millions de visiteurs au premier trimestre (+33,4 %), dont une forte progression des arrivées internationales, confirmant l’attractivité croissante de Hanoï comme destination régionale.

Face aux défis persistants, les autorités municipales entendent intensifier les mesures de soutien à la croissance au cours du deuxième trimestre. Les priorités incluent l’accélération du décaissement des investissements publics, la levée des obstacles liés au foncier pour les grands projets d’infrastructure, le soutien aux exportations et la maîtrise des coûts des intrants, la stimulation la consommation et les services, l’accélération de la transformation numérique dans le commerce, attraction des investissements vers des secteurs à forte valeur ajoutée.

À plus long terme, les autorités identifient cinq axes stratégiques : le développement des infrastructures structurantes, la mobilisation des ressources hors budget, la promotion de l’économie numérique, la valorisation du patrimoine culturel et touristique, et l’optimisation de la gestion des actifs publics.

Les performances du premier trimestre constituent ainsi une base jugée encourageante. Toutefois, pour atteindre l’objectif d’une croissance à deux chiffres, Hanoï devra accélérer simultanément l’investissement public, de mobiliser les ressources sociales et de créer de nouveaux moteurs issus de la science et de la technologie, de l’économie numérique, de la culture et du tourisme. -VNA

#Hanoi #croissance #produit intérieur brut régional #GRDP
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