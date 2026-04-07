Économie

Transports et logistique : des exonérations ciblées face à la hausse des coûts

Dans le secteur de l’aviation, la nouvelle réglementation prévoit l'exonération de plusieurs redevances, à l’exception notable des frais d’évaluation pour la délivrance des permis d’accès aux zones restreintes des aéroports et aérodromes du 7 avril au 30 juin 2026.

Photo d'illustration: VNA
Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Finances a promulgué la circulaire n° 40/2026/TT-BTC, instaurant une exemption de plusieurs frais et redevances afin de soutenir la production et les activités économiques dans les secteurs des transports et des communications. Cette mesure est en vigueur du 7 avril au 30 juin 2026.

Dans le secteur de l’aviation, la nouvelle réglementation prévoit l'exonération de plusieurs redevances, à l’exception notable des frais d’évaluation pour la délivrance des permis d’accès aux zones restreintes des aéroports et aérodromes.

Le domaine maritime bénéficie également de cet allègement, avec une exonération totale des frais et redevances maritimes pour les navires entrant et sortant des zones maritimes réglementées dans la circulaire 261/2016/TT-BTC, modifiée et complétée par les circulaires 90/2019/TT-BTC et 74/2021/TT-BTC.

Une exonération des frais et redevances applicables aux ports et embarcadères des voies navigables intérieures est également prévue.

L’utilisation des infrastructures ferroviaires nationales financées par l’État est également exonérée de frais pendant toute la période d’application de la circulaire.

Selon les analystes économiques, ces mesures visent à soutenir les entreprises et les citoyens dans un contexte difficile, marqué par les répercussions du conflit au Moyen-Orient, qui provoquent une forte volatilité des prix des carburants, entraînant une hausse des coûts de transport, de logistique et des prix des marchandises. -VNA

#Transports et logistique #exemption de plusieurs frais et redevances #circulaire n° 40/2026/TT-BTC
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Vue de la cérémonie de signature du protocole d’accord entre le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et le ministère de la Sécurité publique. Photo : VNA

Le secteur agricole relie ses bases de données au Centre national intégré de données

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Duc Thang, a déclaré que cette initiative marque une étape clé dans la mise en œuvre de la résolution 57-NQ/TW du Politburo datée du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.

Photo d'illustration. Source: baochinhphu

Le Vietnam approuve un programme d’expansion internationale des entreprises d’ici 2030

Le Vietnam approuve un programme d’expansion internationale des entreprises d’ici 2030. À l’horizon 2030, les autorités visent la formation d’au moins 10.000 entreprises aux opérations internationales, l’accompagnement de 1.000 entreprises en cours d’élaboration de leur stratégie d’expansion à l’étranger, ainsi que le soutien approfondi à au moins 100 entreprises engagées dans des projets d’investissement internationaux, dont 30 % sous forme de M&A.

Les indicateurs du commerce de détail et des services à la consommation au Vietnam affichent des signaux particulièrement encourageants au premier trimestre 2026. Photo: VNA

Croissance soutenue des ventes au détail et des services en début d'année

Le total des ventes au détail de biens et des revenus des services de consommation au premier trimestre 2026 est estimé à 1 902,8 billions de dongs (72,2 milliards de dollars), marquant une progression de 10,9 % par rapport à la même période de l'année précédente. Pour le seul mois de mars 2026, ce chiffre a atteint 638,6 billions de dongs, soit une hausse significative de 12,1 % en glissement annuel.

Des camions porte-conteneurs au port international de Gemalink, qui fait partie du système portuaire de Cai Mep à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville affiche son plus fort taux de croissance en cinq ans

Selon les statistiques de la mégapole du Sud, publiées le 6 avril, une croissance de 8,27 % au premier trimestre confirme une dynamique de reprise positive et pose des bases solides pour les objectifs d’accélération de Ho Chi Minh-Ville prévus pour les trimestres à venir.

Inspection et réparation des lignes électriques pour garantir un approvisionnement en électricité sûr et continu dans les provinces du Centre. Photo : VNA

Le Vietnam adopte un Programme national sur la sécurité de l’utilisation de l’électricité pour 2026-2035

D’ici 2035, le Programme national sur la sécurité de l’utilisation de l’électricité pour 2026-2035 fixe des objectifs de réduire de moitié le nombre d’incendies d'origine électrique et d’accidents par électrocution par rapport aux statistiques enregistrées entre 2020 et 2025. Par ailleurs, la totalité des foyers et des sites de production devraient recevoir les conseils et instructions nécessaires pour auto-évaluer la fiabilité de leurs installations électriques.

Des produits vietnamiens en vente dans un supermarché AEON en Malaisie. Photo : VNA

La diaspora appelée à développer les ventes des produits vietnamiens à l’étranger

Les Vietnamiens de l’étranger sont appelés à jouer un rôle stratégique sur le terrain pour promouvoir et distribuer les produits vietnamiens, préserver les marchés traditionnels et faciliter l’accès aux réseaux de distribution reconnus et aux chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment dans les pays abritant d’importantes communautés vietnamiennes.

De jeunes électeurs consultent les profils des candidats sur l’application VNeID. Photo: VNA

Données et technologie, piliers de la croissance

La résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique traduit une volonté politique affirmée de faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique des percées stratégiques majeures, constituant des piliers essentiels du développement national dans la nouvelle ère.

Photo d'illustration: VNA

L’investissement total en hausse de 11% au premier trimestre 2026

L’investissement total de la société du Vietnam a atteint 744,7 billions de dôngs (soit 28,3 milliards de dollars) au cours du premier trimestre, en hausse de 10,7 % en glissement annuel, contre 9,4 % à la même période de 2025, témoignant d’un regain de confiance des investisseurs nationaux et étrangers.