Salon de l'industrie textile : plus de 1 000 entreprises réunies



Hô Chi Minh-Ville, 8 avril (VNA) – SaigonTex – SaigonFabric 2026, salon international des équipements, matériaux et tissus pour l'industrie textile et de l'habillement, a ouvert ses portes le 8 avril à Hô Chi Minh-Ville.



L'événement est organisé conjointement par l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS), le Groupe national vietnamien du textile et de l'habillement (VINATEX), CP Vietnam Exhibition Organising Co., Ltd., ainsi que plusieurs agences de promotion du commerce nationales et internationales.



Cette année, le salon a attiré plus de 1 000 entreprises provenant de 22 pays et territoires, dont l'Inde, la Belgique, le Portugal, le Cambodge, l'Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, le Pakistan, Singapour, la Thaïlande, la Turquie, la Suisse, la Chine et l'Italie. Les entreprises participantes présentent une vaste gamme de produits et de technologies couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du textile et de l'habillement, notamment des machines, des équipements, des tissus, des fils, du coton, des accessoires et des matières premières pour la confection.



De nombreux exposants présentent notamment de nouvelles technologies et des solutions de production durables, ainsi que des innovations dans les domaines des produits chimiques textiles, de la teinture, des articles de mode et des vêtements finis.



Selon Truong Van Cam, vice-président et secrétaire général de VITAS, les organisateurs ont aménagé un espace dédié aux fabricants vietnamiens, réunissant près de 40 marques de mode et de vêtements nationales dotées d'usines aux normes strictes, capables de répondre aux commandes nationales et internationales. Cet espace offre aux producteurs vietnamiens l'opportunité de promouvoir leurs capacités de production et d'entrer en contact avec des acheteurs et des marques du monde entier.



Parallèlement, le « Pôle Made in Vietnam » rassemble des fournisseurs dont les usines produisent des tissus et des matières premières au Vietnam, conformes aux normes de qualité nationales et internationales. Les visiteurs peuvent ainsi identifier des partenaires fiables au sein de la chaîne d'approvisionnement du pays.



L'exposition comprend également un salon VIP destiné aux acheteurs nationaux et internationaux, offrant un cadre professionnel pour les réunions, le réseautage et les échanges d'affaires.



Lors de la cérémonie d'ouverture, la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a déclaré que le salon SaigonTex – SaigonFabric 2026 offrait une plateforme essentielle aux entreprises du secteur textile et de l'habillement pour accéder aux technologies de pointe, aux matériaux durables et aux solutions respectueuses de l'environnement. Elle a également souligné son rôle dans le renforcement des liens commerciaux, l'augmentation du taux de localisation de la production, permettant ainsi de satisfaire aux exigences d'origine des accords de libre-échange.



Se déroulant jusqu'au 11 avril, SaigonTex – SaigonFabric 2026 propose par ailleurs une série de séminaires et de programmes spécialisés axés sur les tendances émergentes du secteur, notamment les technologies intelligentes et les applications de l'intelligence artificielle dans la production de mode et de textile, afin d'optimiser les opérations, d'améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité mondiale. - VNA

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