Économie

Salon de l'industrie textile : plus de 1 000 entreprises réunies

SaigonTex – SaigonFabric 2026, salon international des équipements, matériaux et tissus pour l'industrie textile et de l'habillement, a ouvert ses portes le 8 avril à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA
Photo : VNA


Hô Chi Minh-Ville, 8 avril (VNA) – SaigonTex – SaigonFabric 2026, salon international des équipements, matériaux et tissus pour l'industrie textile et de l'habillement, a ouvert ses portes le 8 avril à Hô Chi Minh-Ville.

L'événement est organisé conjointement par l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS), le Groupe national vietnamien du textile et de l'habillement (VINATEX), CP Vietnam Exhibition Organising Co., Ltd., ainsi que plusieurs agences de promotion du commerce nationales et internationales.

Cette année, le salon a attiré plus de 1 000 entreprises provenant de 22 pays et territoires, dont l'Inde, la Belgique, le Portugal, le Cambodge, l'Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, le Pakistan, Singapour, la Thaïlande, la Turquie, la Suisse, la Chine et l'Italie. Les entreprises participantes présentent une vaste gamme de produits et de technologies couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du textile et de l'habillement, notamment des machines, des équipements, des tissus, des fils, du coton, des accessoires et des matières premières pour la confection.

De nombreux exposants présentent notamment de nouvelles technologies et des solutions de production durables, ainsi que des innovations dans les domaines des produits chimiques textiles, de la teinture, des articles de mode et des vêtements finis.

Selon Truong Van Cam, vice-président et secrétaire général de VITAS, les organisateurs ont aménagé un espace dédié aux fabricants vietnamiens, réunissant près de 40 marques de mode et de vêtements nationales dotées d'usines aux normes strictes, capables de répondre aux commandes nationales et internationales. Cet espace offre aux producteurs vietnamiens l'opportunité de promouvoir leurs capacités de production et d'entrer en contact avec des acheteurs et des marques du monde entier.

Parallèlement, le « Pôle Made in Vietnam » rassemble des fournisseurs dont les usines produisent des tissus et des matières premières au Vietnam, conformes aux normes de qualité nationales et internationales. Les visiteurs peuvent ainsi identifier des partenaires fiables au sein de la chaîne d'approvisionnement du pays.

L'exposition comprend également un salon VIP destiné aux acheteurs nationaux et internationaux, offrant un cadre professionnel pour les réunions, le réseautage et les échanges d'affaires.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a déclaré que le salon SaigonTex – SaigonFabric 2026 offrait une plateforme essentielle aux entreprises du secteur textile et de l'habillement pour accéder aux technologies de pointe, aux matériaux durables et aux solutions respectueuses de l'environnement. Elle a également souligné son rôle dans le renforcement des liens commerciaux, l'augmentation du taux de localisation de la production, permettant ainsi de satisfaire aux exigences d'origine des accords de libre-échange.

Se déroulant jusqu'au 11 avril, SaigonTex – SaigonFabric 2026 propose par ailleurs une série de séminaires et de programmes spécialisés axés sur les tendances émergentes du secteur, notamment les technologies intelligentes et les applications de l'intelligence artificielle dans la production de mode et de textile, afin d'optimiser les opérations, d'améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité mondiale. - VNA

source
#Salon de l'industrie textile
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Espace d'exposition et de présentation de produits lors de l'AI Day 2026. Photo : VNA

L’économie de l’IA, une opportunité majeure pour le Vietnam

Le concept d’économie de l’IA a été abordé pour la première fois par le Centre national d’innovation (NIC), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et le Boston Consulting Group (BCG) dans un rapport publié à la mi-2025. Selon ce rapport, d’ici 2040, l’IA pourrait apporter jusqu’à 130 milliards de dollars au PIB du Vietnam, soit environ 25 % de la taille actuelle de l’économie.

Photo d'illustration : VNA

Les zones industrielles vertes, un levier stratégique pour attirer les IDE

Ho Chi Minh-Ville se positionne en pionnière dans le développement de zones industrielles vertes, écologiques et intelligentes, considérées comme un pilier stratégique pour attirer les investissements directs étrangers (IDE) de nouvelle génération, renforcer la compétitivité et s’intégrer davantage dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Chargement et déchargement de conteneurs importés au port international de Nghi Son, quartier de Nghi Son, province de Thanh Hoa. Photo : VNA

Les médias indonésiens soulignent l'influence économique croissante du Vietnam

Le Vietnam affirme sa montée en puissance économique en Asie du Sud-Est. Même s’il ne figure pas encore parmi les dix premières économies du continent, le pays gagne en influence dans la production, l’électronique et les chaînes d’approvisionnement régionales, reflétant le basculement du centre économique asiatique vers la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est.

Photo: VNA

Accélérer le décaissement de l’investissement public pour soutenir la croissance

Accélérer le décaissement de l’investissement public est essentiel pour soutenir la croissance du Vietnam en 2026. Malgré des ressources budgétaires record et une dynamique positive au premier trimestre, des obstacles persistants – notamment dans le secteur de la construction – continuent de freiner l’efficacité de ce levier stratégique.

Vue de la cérémonie de signature du protocole d’accord entre le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et le ministère de la Sécurité publique. Photo : VNA

Le secteur agricole relie ses bases de données au Centre national intégré de données

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Duc Thang, a déclaré que cette initiative marque une étape clé dans la mise en œuvre de la résolution 57-NQ/TW du Politburo datée du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.

Photo d'illustration. Source: baochinhphu

Le Vietnam approuve un programme d’expansion internationale des entreprises d’ici 2030

Le Vietnam approuve un programme d’expansion internationale des entreprises d’ici 2030. À l’horizon 2030, les autorités visent la formation d’au moins 10.000 entreprises aux opérations internationales, l’accompagnement de 1.000 entreprises en cours d’élaboration de leur stratégie d’expansion à l’étranger, ainsi que le soutien approfondi à au moins 100 entreprises engagées dans des projets d’investissement internationaux, dont 30 % sous forme de M&A.