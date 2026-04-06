Économie

Les exportations de poivre vietnamien rebondissent fortement malgré les difficultés logistiques

Selon les statistiques de l’Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), le pays a exporté 30 638 tonnes de poivre de toutes sortes en mars dernier, dont 26 190 tonnes de poivre noir et 4 448 tonnes de poivre blanc, pour une valeur totale de 199,3 millions de dollars américains.

Le pays a exporté 30 638 tonnes de poivre de toutes sortes en mars dernier. Photo: VNA
Le pays a exporté 30 638 tonnes de poivre de toutes sortes en mars dernier. Photo: VNA

Selon les statistiques de l’Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), le pays a exporté 30 638 tonnes de poivre de toutes sortes en mars dernier, dont 26 190 tonnes de poivre noir et 4 448 tonnes de poivre blanc, pour une valeur totale de 199,3 millions de dollars américains.

Hanoï (VNA) – Les exportations de poivre du Vietnam ont connu une forte hausse en mars 2026, tant en volume qu’en valeur, signe d’une nette reprise du secteur malgré des difficultés persistantes d’approvisionnement et de logistique sur le marché international.

Selon les statistiques de l’Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), le pays a exporté 30 638 tonnes de poivre de toutes sortes en mars dernier, dont 26 190 tonnes de poivre noir et 4 448 tonnes de poivre blanc, pour une valeur totale de 199,3 millions de dollars américains. Ainsi, le volume des exportations a augmenté de 119,3 % par rapport à février et de 51,3 % par rapport à la même période en 2025.

Le prix moyen à l'exportation du poivre noir en mars a atteint 6 520 dollars la tonne, tandis que celui du poivre blanc s'est établi à 8 735 dollars la tonne. Le prix du poivre noir a légèrement diminué de 0,7 %, tandis que celui du poivre blanc a augmenté de 1 % par rapport au mois précédent, ce qui indique que le marché de l'exportation maintient des niveaux de prix élevés, malgré des disparités entre les variétés.

Concernant les marchés, les États-Unis et la Chine demeurent les deux principaux importateurs de poivre vietnamien. Il convient de noter que les exportations vers les États-Unis ont progressé de 121 % et celles vers la Chine de 134,7 % par rapport au mois précédent. De nombreux autres marchés ont également enregistré une forte croissance, tels que l’Égypte (294,5 %), les Pays-Bas (206,6 %), le Canada (205,8 %) et les Philippines (183,6 %).

De janvier à mars 2026, le Vietnam a exporté 66 350 tonnes de poivres de différentes variétés, pour une valeur totale de 430 millions de dollars. Par rapport au même trimestre de 2025, le volume des exportations a augmenté de 39,2 % et leur valeur de 31,7 %, témoignant de la forte dynamique du commerce extérieur observée depuis le premier trimestre. Les États-Unis demeurent le premier marché, tandis que la Chine s'est rapidement hissée au rang de deuxième importateur.

Parallèlement, les importations de poivre ont également connu une forte hausse. En mars 2026, le Vietnam a importé 10 313 tonnes de cette épice, soit une augmentation de 66,2 % par rapport au mois précédent et de 108,8 % par rapport à mars 2025.

Au premier trimestre, le Vietnam a importé 21 201 tonnes, soit une augmentation de 118,9 % par rapport à la même période en 2025, ce qui témoigne d’une tendance à la hausse des achats destinés à la transformation et à la réexportation.

Malgré ces perspectives favorables à l’exportation, le marché du poivre est confronté, début 2026, à un déséquilibre entre l’offre et la demande. La récolte 2026 devrait être inférieure de 15 % à 20 % à celle de l’année précédente en raison de conditions météorologiques défavorables et du vieillissement des plantations, ce qui entraînera des tensions sur l’approvisionnement et une hausse des prix intérieurs.

Par ailleurs, le secteur du poivre fait face à d’importantes difficultés logistiques en raison de l’escalade du conflit au Moyen-Orient, qui a triplé, voire quadruplé, les coûts de transport. De nombreuses routes maritimes sont ainsi détournées, allongeant les délais de transit et augmentant les coûts. Si cette situation perdure, les exportations de poivre via le Moyen-Orient et les régions limitrophes pourraient être perturbées, ce qui affecterait la croissance de l’ensemble du secteur en 2026. -VNA

#exportations de poivre
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