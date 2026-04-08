Économie

Les zones industrielles vertes, un levier stratégique pour attirer les IDE

Ho Chi Minh-Ville se positionne en pionnière dans le développement de zones industrielles vertes, écologiques et intelligentes, considérées comme un pilier stratégique pour attirer les investissements directs étrangers (IDE) de nouvelle génération, renforcer la compétitivité et s’intégrer davantage dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Photo d'illustration : VNA
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Hanoï (VNA) – Face aux pressions du changement climatique et aux exigences croissantes des chaînes d’approvisionnement mondiales, le développement de zones industrielles vertes et écologiques devient une tendance mondiale.

Au Vietnam, avec l’engagement d’atteindre la neutralité carbone (net zero) d’ici 2050, la transformation des zones industrielles selon des modèles verts et écologiques n’est plus un choix, mais une nécessité pour maintenir la compétitivité et attirer des investissements de qualité.

Selon le rapport d’enquête 2025 de PwC Vietnam sur la mise en œuvre des critères ESG (environnement, social, gouvernance), 89 % des entreprises interrogées ont déjà pris ou prévoient de prendre des engagements ESG dans les 2 à 4 prochaines années, contre 80 % en 2022.

Cependant, l’enquête révèle également que près de 60 % des entreprises rencontrent des difficultés liées au manque de ressources humaines et d’expertise. Bien que 82 % des entreprises collectent des données ESG, seulement 10 % sont en mesure de les exploiter efficacement pour la prise de décision ou les rapports de durabilité.

Actuellement, Ho Chi Minh-Ville compte près de 60 zones industrielles et zones franches, couvrant une superficie totale de 22 400 hectares. Afin de maintenir son avantage concurrentiel et d’attirer les flux d’IDE verts, la ville accélère la transition vers des modèles de zones industrielles intelligentes, vertes et écologiques. Les entreprises adoptent également des technologies avancées et propres pour réduire les émissions de carbone et progresser vers la neutralité carbone.

Les experts soulignent que cette transition n’est plus facultative, mais indispensable pour éviter l’exclusion des chaînes d’approvisionnement mondiales. En particulier, le développement de la symbiose industrielle — fondée sur le partage des ressources entre entreprises (matières premières, énergie, eau, déchets et sous-produits) — permet de réduire de 10 à 20 % les coûts énergétiques et de 20 à 30 % la consommation d’eau. Le parc industriel d’Amata (province de Dong Nai) est cité comme un modèle exemplaire, atteignant 86 % des critères d’une zone industrielle écologique et réduisant 1 588 tonnes de CO₂ par an.

Pour réussir la transition vers des zones industrielles vertes, écologiques et intelligentes, les experts estiment que Ho Chi Minh-Ville doit élaborer des normes en matière de technologie, d’environnement, de logistique et de chaînes de valeur. Il est également nécessaire de mettre en place des mécanismes de partage des bénéfices, des risques et des données, tout en renforçant la coopération entre entreprises, autorités et communautés.

La ville doit en outre investir davantage dans la logistique « douce », notamment les données des chaînes d’approvisionnement, les entrepôts intelligents, les centres logistiques interprovinciaux et les ports secs. Parallèlement, les entreprises doivent renforcer les liens entre les IDE, les grandes entreprises nationales et les PME afin de favoriser le transfert de technologies et la formation. -VNA

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