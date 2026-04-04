Économie

Opportunités croissantes pour les produits vietnamiens sur le marché tunisien

Malgré une superficie modeste et une population d’environ 13 millions d’habitants, la Tunisie est l’une des économies les plus compétitives de la région. Sa proximité avec l’Europe et sa participation à huit accords de libre-échange, dont la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en font un hub logistique de premier plan.

Le café est un produit d'exportation phare du Vietnam vers la Tunisie. Photo: VNA
Le café est un produit d'exportation phare du Vietnam vers la Tunisie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Tunisie s’impose actuellement comme un marché dynamique, une porte d’entrée vers l’Afrique du Nord et le monde arabo-africain, offrant un fort potentiel pour les exportations et les produits industriels vietnamiens, selon le Bureau commercial du Vietnam en Algérie et en Tunisie.

Malgré une superficie modeste et une population d’environ 13 millions d’habitants, la Tunisie est l’une des économies les plus compétitives de la région. Sa proximité avec l’Europe et sa participation à huit accords de libre-échange, dont la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en font un hub logistique de premier plan.

Pour le Vietnam, elle représente ainsi une opportunité d’accéder plus largement aux marchés nord-africains et arabes. Chaque année, la Tunisie importe environ 30 000 tonnes de café brut (principalement du robusta), 30 000 tonnes de riz et 360 000 tonnes de sucre.

Si l’Office du commerce de la Tunisie détenait auparavant le monopole de ces importations, une nouvelle réglementation permet désormais à certaines entreprises privées d’obtenir des licences pour importer ces produits essentiels.

Sur le plan juridique, le Vietnam et la Tunisie ont renforcé leur coopération à travers de nombreux accords signés depuis 1994, couvrant les domaines du commerce, de l’économie, de la culture et de la non-double imposition, etc. En 2025, les exportations vietnamiennes vers la Tunisie ont atteint 40,6 millions de dollars.

Les produits phares comprenaient le café, le poivre, la noix de cajou, ainsi que des articles industriels tels que les téléphones, les composants électroniques et les produits textiles.

En retour, le Vietnam a importé de Tunisie des produits de la mer, des équipements médicaux et des aliments pour animaux, pour une valeur de 17,35 millions de dollars.

Afin de dynamiser ces échanges, le Bureau commercial du Vietnam prévoit une mission en Tunisie du 5 au 11 juin 2026, incluant une participation au Salon international de l’industrie alimentaire en Afrique ainsi que l’organisation d’une conférence d’affaires en ligne destinée à renforcer les connexions entre les entreprises des deux pays. -VNA

#Tunisie
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Des ouvriers fabriquent des vêtements destinés à l'exportation dans une entreprise de la province de Ha Nam, au Nord du pays. Photo : VNA

Le Vietnam et la Tunisie promeuvent leur coopération commerciale

Le Bureau commercial du Vietnam en Algérie et l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ont récemment organisé une conférence commerciale en ligne dans la capitale tunisienne Tunis, afin de renforcer la coopération commerciale entre le Vietnam et la Tunisie.

Voir plus

Panorama de la conférence de presse. Photo: baochinhphu

Stimuler les nouveaux moteurs de croissance de l'économie nationale

La conférence de presse périodique de mars a permis de mettre en lumière les performances notables de l’économie vietnamienne au début de l'année, ainsi qu'une feuille de route ambitieuse pour le deuxième trimestre fixée par le Premier ministre Pham Minh Chinh.

L’IPC a connu une hausse de 3,51 % sur les trois premiers mois de l’année. Photo: VNA

L'indice des prix à la consommation en hausse de 3,51% au premier trimestre

L’accélération observée en mars s’explique principalement par la flambée des prix des carburants sur le marché intérieur, dans le sillage des cours mondiaux de l’énergie, ainsi que par le renchérissement des matériaux de construction, lié à la hausse des coûts de production et de transport.

Le secteur manufacturier a attiré 7,07 milliards de dollars d'IDE au premier trimestre. Photo: VNA

Les IDE au Vietnam bondissent de 42,9 % au premier trimestre

Au premier trimestre, 904 nouveaux projets ont été autorisés, représentant un capital cumulé de 10,23 milliards de dollars. Cela correspond à une augmentation de 6,4 % du nombre de projets et à un capital multiplié par 2,4 par rapport à la même période de l’an dernier.

La réunion du Comité permanent du gouvernement et de la Permanence du Parti du gouvernement portant sur plusieurs questions importantes. Photo : baochinhphu.vn

Vers un centre national de raffinage, pétrochimie et énergie à Dung Quat

Le 3 avril à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion consacrée aux mécanismes et politiques visant à accélérer la création du Centre national de raffinage, pétrochimie et énergie dans la zone économique de Dung Quat, avec l’ambition de renforcer la sécurité énergétique et la croissance durable du Vietnam.

Mme Pham Thi Hong Yen, députée de l'Assemblée nationale, membre de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Photo : daibieunhandan.vn

AN : des mesures de rupture pour viser une croissance à deux chiffres

L'Assemblée nationale approuvera et concrétisera des cibles, des objectifs et des solutions spécifiques et globaux pour assurer le développement rapide et durable du pays, en visant un taux de croissance moyen du PIB de 10% ou plus, tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l'inflation, en assurant les principaux équilibres économiques et en améliorant globalement le niveau de vie de la population.

La composante civile de l’aéroport de Phan Thiet entrera en chantier le 28 avril. Photo: VNA

La composante civile de l’aéroport de Phan Thiet entrera en chantier le 28 avril

Le lancement imminent des travaux de la composante civile de l’aéroport de Phan Thiet, prévu le 28 avril 2026, marque une étape clé dans le développement des infrastructures de transport du Centre méridional du Vietnam, avec l’ambition de stimuler le tourisme, la logistique et l’attractivité économique de la région.

De nombreuses entreprises privées investissent dans les secteurs des services et de l'immobilier à Da Nang. Photo : VNA

Le gouvernement soutient les entreprises dans la quête d’une croissance à deux chiffres

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), Hô Sy Hung, a exhorté le gouvernement à renforcer son rôle de facilitateur du développement, en passant d’un contrôle administratif à un soutien proactif aux entreprises. Cela implique de garantir un environnement des affaires transparent, prévisible et compétitif, d’éliminer les incohérences juridiques et de permettre un accès équitable aux ressources.

Transformation de crevettes congelées pour l'exportation dans l'usine du groupe Minh Phu, dans la province de Hâu Giang. Photo : VNA

Les exportations augmentent de plus de 17% malgré les tensions au Moyen-Orient

Les principaux moteurs de cette croissance sont l’électronique et les biens de haute technologie. Les expéditions d’ordinateurs, de produits et de composants électroniques ont progressé de plus de 40 %, tandis que celles de téléphones et de pièces détachées ont augmenté de 23,1 % et celles de machines et d’équipements de 18,2 %.