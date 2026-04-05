Plus de 4.000 participants au Marathon des Temples des Rois Hung 2026

Phu Tho (VNA) - Le 5 avril, plus de 4.000 coureurs professionnels et amateurs ont participé à l’édition 2026 du Marathon des Temples des Rois Hung « Retour aux sources », organisée dans la zone historique des Temples des Rois Hung, dans la commune de Hy Cuong, province de Phu Tho.



L’épreuve s’est déroulée avec cinq distances – 1,5 km, 6 km, 10 km, 21 km et 42 km – adaptées à différents publics et niveaux.



À l’issue de la compétition, les organisateurs ont remis les médailles aux meilleurs athlètes dans les différentes catégories, ainsi que plusieurs prix annexes.



Organisé avec succès pour la troisième année consécutive, le Marathon des Temples des Rois Hung « Retour aux sources » contribue à encourager la pratique du sport au sein de la population, dans l’esprit des mouvements en faveur de l’entraînement physique et d’un mode de vie sain. -VNA