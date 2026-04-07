Conflit au Moyen-Orient :le Vietnam publie un avis urgent à l'attention de ses citoyens en Israël

Tel-Aviv (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Israël a publié le 7 avril un avis urgent à l'attention de la communauté vietnamienne sur place, détaillant les mesures de protection civile actualisées édictées par le Commandement du Front intérieur des Forces de défense israéliennes.

Ces mesures, désormais prolongées du 7 avril à 11h00 au 9 avril à 20h00, maintiennent le système à deux niveaux existant (« activité limitée ») et « activité partielle », régissant les rassemblements publics, les écoles, les lieux de travail et l'accès aux plages, avec une liste plus précise des zones concernées.

Au niveau d'« activité limitée », le plus élevé, les rassemblements sont limités à 50 personnes maximum dans les lieux disposant d'abris standard, et les cours en présentiel sont suspendus. Les lieux de travail peuvent fonctionner uniquement si les exigences de sécurité sont respectées, et les plages restent fermées. Les restrictions concernent les principaux centres urbains, notamment Jérusalem, Tel Aviv-Yafo, Haïfa, Ashdod, Ashkelon, Beer Sheva et Eilat, ainsi que de nombreuses régions du pays.

Selon le correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) à Tel-Aviv, l'ambassade du Vietnam en Israël a publié le 7 avril à la mi-journée un avis informant la communauté vietnamienne des dernières directives de défense civile du Commandement du Front intérieur des Forces de défense israéliennes (FDI), prolongeant les mesures actuelles du 7 avril à 11h00 jusqu'au 9 avril à 20h00.

En revanche, les zones d’« activité partielle » autorisent des rassemblements limités à 50 personnes en extérieur et 100 en intérieur, à condition que l’accès à un abri soit garanti. Les lieux de travail peuvent poursuivre leurs activités dans le respect des protocoles sanitaires, et les activités éducatives peuvent se dérouler avec des mesures de protection. Ces zones comprennent la Basse Galilée, la vallée de Beit She’an, la vallée du Jourdain, la Samarie, la Judée et les régions proches de la bande de Gaza.

Compte tenu de la situation sécuritaire instable, l’ambassade a exhorté les ressortissants vietnamiens à suivre scrupuleusement les instructions du Commandement du Front intérieur en fonction de leur localisation, à repérer les abris à proximité et à rester prêts à réagir aux alertes d’urgence.

Elle a également appelé à une vigilance accrue face au risque d’escalade, en particulier après que les États-Unis ont fixé un ultimatum au 7 avril (heure de l’Est) et mis en garde contre d’éventuelles frappes d’envergure visant les infrastructures énergétiques iraniennes en l’absence d’accord sur la réouverture du détroit d’Ormuz. Il a été conseillé aux citoyens de se tenir à l'écart des sites sensibles tels que les installations énergétiques, les zones industrielles, les aéroports, les ports maritimes et autres infrastructures critiques, de limiter leurs déplacements à proximité des zones touchées et d'éviter de s'approcher des lieux d'attaque ou d'objets dangereux, ou de les filmer.

L'ambassade du Vietnam en Israël a assuré qu'elle continuerait de suivre de près l'évolution de la situation afin de fournir des mises à jour régulières, tout en exhortant la population à respecter scrupuleusement la réglementation locale afin de garantir la sécurité de tous. -VNA