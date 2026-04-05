Hai Phong célèbre la tradition du respect des maîtres au Van Mieu Mao Dien

Hai Phong (VNA) – Le 5 avril, au site national spécial du Van Mieu Mao Dien, dans la commune de Mao Dien, ville de Hai Phong, le Comité de gestion des vestiges de Con Son - Kiep Bac et le Comité populaire de la commune de Mao Dien ont ouvert l’édition 2026 de la fête traditionnelle, attirant de nombreux habitants, visiteurs et représentants d’établissements scolaires.



Le festival, qui se déroule du 4 au 6 avril, propose de nombreux rituels, activités culturelles et jeux populaires, dont la cérémonie d’offrande des caractères sacrés autour du thème « Tôn su trong dao » – qui exprime le respect et la reconnaissance envers les enseignants ainsi que l’attachement au savoir et aux valeurs morales.



La fête traditionnelle du Van Mieu Mao Dien contribue à préserver et à promouvoir les belles valeurs culturelles du peuple vietnamien.



Selon Le Duy Manh, chef adjoint du Comité de gestion des vestiges de Con Son - Kiep Bac et chef du comité d’organisation, le Van Mieu Mao Dien constitue un symbole de la tradition d’excellence éducative et du respect des maîtres dans la région. -VNA